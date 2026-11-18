Ipswich Town a retrouvé la terre promise de la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, sous la direction de Gary O'Neil, le club espère y rester plus longtemps. Vous pouvez réserver dès aujourd'hui des billets pour ses matches à Portman Road et à l'extérieur.

Les supporters d'Ipswich Town savourent encore la deuxième place obtenue en Championship et la promotion automatique décrochée la saison dernière. Cet enthousiasme s'est prolongé au début de la nouvelle campagne.

Ipswich a signé plusieurs performances impressionnantes à domicile et fait preuve de résistance à l'extérieur. Le club devra conserver cette qualité tout au long de la saison s'il veut éviter la redoutée relégation.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des places aux matches d'Ipswich Town : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches d'Ipswich Town

Date et heure Match Billets Stade Sam. 21 novembre (15 h) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Sam. 28 novembre (17 h 30) Ipswich Town contre Aston Villa Billets Portman Road (domicile) Mar. 1er décembre (20 h) Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (extérieur) Sam. 5 décembre (20 h) Leeds United contre Ipswich Town Billets Elland Road (extérieur) Sam. 12 décembre (15 h) Ipswich Town contre Newcastle United Billets Portman Road (domicile) Dim. 20 décembre (14 h) Brighton & Hove Albion contre Ipswich Town Billets American Express Stadium (extérieur) Sam. 26 décembre (15 h) Ipswich Town contre Brentford Billets Portman Road (domicile) Mer. 30 décembre (20 h 15) Ipswich Town contre Chelsea Billets Portman Road (domicile) Sam. 2 janvier (15 h) Arsenal contre Ipswich Town Billets Emirates Stadium (extérieur) Mer. 6 janvier (19 h 30) Ipswich Town contre Coventry City Billets Portman Road (domicile)

Comment acheter des billets pour Ipswich Town

Le principal moyen, et le plus sûr, d'acheter des billets officiels pour Ipswich Town est de passer par la billetterie en ligne du club. Vous devez créer un compte numérique du club, puis vous y connecter à l'aide du système d'authentification unique.

Il est également possible d'acheter des billets en personne à la boutique Planet Blue Superstore du club, située à Portman Road. Notez toutefois que cet achat n'est généralement possible que les jours sans match et, dans les rares cas où il reste des billets.

Calendrier et étapes de mise en vente des billets

Étape de vente Calendrier et conditions Le tirage au sort des billets Les inscriptions ouvrent environ 4 semaines avant le match. Cette étape est réservée aux membres Super Blues qui ne détiennent pas d'abonnement. Ils peuvent s'inscrire individuellement ou en groupe. Vente prioritaire aux membres Les membres retenus lors du tirage au sort obtiennent un accès prioritaire. Ceux qui n'ont pas été retenus, ainsi que les autres membres Super Blues, disposent ensuite d'une période de vente réservée pour acheter les billets restants, dans la limite de 1 billet par membre. Revente des places des abonnés Elle se poursuit au fil des disponibilités jusqu'au jour du match. Si une personne abonnée ne peut pas assister à une rencontre, elle remet sa place en vente sur la plateforme officielle du club. D'autres membres éligibles peuvent alors l'acheter immédiatement. Vente au grand public Elle n'a lieu que s'il reste des billets après la clôture de toutes les ventes réservées aux membres, généralement 2 semaines avant le match. Les rencontres de Premier League les plus attendues atteignent rarement cette étape.

Les supporters peuvent aussi acheter des billets pour les matches d'Ipswich Town sur le marché secondaire. StubHub est l'une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d'autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters espérant trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town ?

Le prix des billets officiels pour les matches d'Ipswich Town à Portman Road dépend de la catégorie de la rencontre, de la catégorie d'âge donnant droit à un tarif réduit et de l'emplacement choisi.

Pour la saison 2026-2027, le club a gelé les prix des billets vendus à l'unité et conservé la même grille tarifaire de base que lors de la campagne précédente.

Les matches sont répartis en deux catégories principales selon la demande et le profil de l'adversaire :

Catégorie A : les grandes affiches face aux clubs du top 6 ou à des rivaux importants, par exemple le derby de l'Est-Anglie ou les rencontres contre les clubs du « Big Six » de Londres et de Manchester.

: les grandes affiches face aux clubs du top 6 ou à des rivaux importants, par exemple le derby de l'Est-Anglie ou les rencontres contre les clubs du « Big Six » de Londres et de Manchester. Catégorie B : les rencontres classiques face à des équipes généralement situées en milieu ou en bas de tableau.

En règle générale, un billet adulte en admission générale acheté directement auprès du club coûte entre 27 £ et plus de 38 £, selon que le match est classé en catégorie A ou B et que la place se situe dans les tribunes supérieures ou inférieures.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d'informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur Portman Road

Portman Road est le stade historique de l'Ipswich Town F.C. et le stade de football doté de la plus grande capacité en Est-Anglie, avec 30 311 places. C'est l'un des stades traditionnels les plus appréciés d'Angleterre. Ipswich Town y joue sans interruption depuis 1884.

À partir de 1855, le site de Portman Road était utilisé par l'East Suffolk Cricket Club. Arrivé en 1884, Ipswich Town disputait ses matches sur un terrain qui empiétait sur l'aire de jeu du cricket et libérait les lieux chaque été pour permettre la reprise de ce sport.

À la suite du rapport Taylor, Portman Road est devenu en 1992 le premier stade de Premier League à disposer de tribunes entièrement équipées de sièges sur ses quatre côtés. D'importants travaux d'agrandissement, au tournant du millénaire, ont permis de reconstruire les deux tribunes situées derrière les buts et de porter la capacité à plus de 30 000 places.

Les moments mémorables à Portman Road

Le record d'affluence : Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : ce match du cinquième tour de la FA Cup a attiré 38 010 spectateurs, un record absolu. Les supporters se sont entassés dans chaque recoin des anciennes tribunes debout pour assister à cette confrontation légendaire.

: ce match du cinquième tour de la FA Cup a attiré 38 010 spectateurs, un record absolu. Les supporters se sont entassés dans chaque recoin des anciennes tribunes debout pour assister à cette confrontation légendaire. Une leçon tactique : Ipswich Town 3-0 Barcelone (1977) : dans un stade comble, les hommes de Bobby Robson ont dominé de bout en bout une équipe de Barcelone qui comptait deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot ont marqué.

: dans un stade comble, les hommes de Bobby Robson ont dominé de bout en bout une équipe de Barcelone qui comptait deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot ont marqué. Le retour après 22 ans : Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : les buts de Wes Burns et d'Omari Hutchinson ont déclenché un immense envahissement du terrain et une explosion de joie. L'équipe de Kieran McKenna décrochait une deuxième promotion consécutive et retrouvait la Premier League après 22 ans d'absence.

Un record européen exceptionnel : Portman Road est réputé être un stade redoutable pour les équipes étrangères. Ipswich Town possède un extraordinaire bilan d'invincibilité à domicile dans les compétitions européennes : 31 matches disputés sans la moindre défaite, avec des victoires contre des géants comme l'AC Milan, l'Inter et le Real Madrid.

Les stars de la pop : en dehors du football, Portman Road a également accueilli de grands concerts d'Elton John, de R.E.M., des Red Hot Chili Peppers et de Pink. À l'été 2025, Ed Sheeran, star mondiale, supporter d'Ipswich Town depuis toujours et actionnaire minoritaire du club, y a donné une série historique de trois concerts.

Records et statistiques d'Ipswich Town

Le club de football d'Ipswich Town occupe une place légendaire à part dans l'histoire du football anglais, notamment grâce à ses trois trophées majeurs et à son bilan sans égal à domicile en Europe.

Bien qu'originaire d'une région relativement peu réputée pour son football, le club du Suffolk a conquis l'Angleterre et l'Europe au cours de ses périodes fastes du milieu du XXe siècle.

Palmarès du club et principaux trophées

Champion de First Division : une fois (1961-1962)

: une fois (1961-1962) Vainqueur de la FA Cup : une fois (1977-1978)

: une fois (1977-1978) Vainqueur de la Coupe de l'UEFA : une fois (1980-1981)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Mick Mills (741), John Wark (678)

Plus grand nombre de buts : Ray Crawford (218), John Wark (190)

Un tremplin vers le poste de sélectionneur de l'Angleterre

Ipswich est réputé pour avoir formé des entraîneurs de classe mondiale. Sir Alf Ramsey, qui a remporté le championnat avec Ipswich en 1962, et Sir Bobby Robson, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe de l'UEFA, sont tous deux passés directement du banc de Portman Road à celui de la sélection anglaise, qu'ils ont menée pendant ses plus grandes périodes en Coupe du monde.

Le célèbre surnom d'Ipswich Town

Alors que le club était initialement surnommé d'après sa couleur bleue, les supporters adverses lui ont donné, sur le ton de la plaisanterie, un surnom faisant référence aux tracteurs lors de sa saison 2000-2001 en Premier League, en raison des racines agricoles du Suffolk. Le club et ses supporters l'ont adopté avec fierté.