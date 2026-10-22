Comment acheter des billets pour Ipswich Town en 2026-2027 : prochains matches, prix des billets et informations sur les abonnements

Ipswich Town a retrouvé la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, sous la direction de Gary O'Neil, le club espère y rester plus longtemps. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour assister à ses matches à Portman Road et à l’extérieur.

Les supporters d’Ipswich Town savourent encore la deuxième place obtenue en Championship et la promotion directe décrochée la saison dernière. Cet enthousiasme s’est prolongé au début de la nouvelle campagne.

Ipswich a signé des performances convaincantes à domicile et fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’il devra conserver tout au long de la saison pour éviter la relégation.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur les billets pour les matches d’Ipswich Town : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches d’Ipswich Town

Date et heure Match Billets Lieu Vendredi 23 octobre (20 h) Ipswich Town contre Nottingham Forest Billets Portman Road (domicile) Samedi 31 octobre (15 h) Hull City contre Ipswich Town Billets MKM Stadium (extérieur) Dimanche 8 novembre (14 h) Ipswich Town contre Bournemouth Billets Portman Road (domicile) Samedi 21 novembre (15 h) Tottenham Hotspur contre Ipswich Town Billets Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Samedi 28 novembre (17 h 30) Ipswich Town contre Aston Villa Billets Portman Road (domicile) Mardi 1er décembre (20 h) Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (extérieur) Samedi 5 décembre (20 h) Leeds United contre Ipswich Town Billets Elland Road (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Ipswich Town contre Newcastle United Billets Portman Road (domicile) Dimanche 20 décembre (14 h) Brighton & Hove Albion contre Ipswich Town Billets American Express Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (15 h) Ipswich Town contre Brentford Billets Portman Road (domicile) Mercredi 30 décembre (20 h 15) Ipswich Town contre Chelsea Billets Portman Road (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Arsenal contre Ipswich Town Billets Emirates Stadium (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Ipswich Town contre Coventry City Billets Portman Road (domicile)

Comment acheter des billets pour Ipswich Town

Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets officiels pour les matches d’Ipswich Town est de passer par la billetterie en ligne du club. Il faut créer un compte numérique auprès du club et s’y connecter via un système d’authentification unique.

Les billets peuvent également être achetés sur place à la boutique Planet Blue Superstore du club, située à Portman Road. Il convient toutefois de noter que l’achat sur place n’est généralement possible que les jours sans match, et dans les rares cas où des billets sont encore disponibles.

Calendrier et phases de mise en vente des billets

Phase de vente Calendrier et conditions Le tirage au sort des billets Les inscriptions ouvrent environ 4 semaines avant le match. Cette phase est réservée aux membres Super Blues qui ne détiennent pas d’abonnement. Les membres s’inscrivent en groupe ou individuellement. Vente prioritaire aux membres Les membres sélectionnés par tirage au sort obtiennent un accès en premier. Les membres non retenus ou les autres membres Super Blues disposent ensuite d’une période dédiée pour acheter les billets restants, dans la limite d’un billet par membre. Revente des places des abonnés Elle se poursuit au fil des disponibilités jusqu’au jour du match. Si un abonné ne peut pas assister à une rencontre, il remet sa place en vente sur la plateforme d’échange officielle du club. Elle peut alors être achetée immédiatement par un autre membre éligible. Vente générale Elle n’a lieu que s’il reste des billets après la fermeture de toutes les phases réservées aux membres, généralement 2 semaines avant le match. Les rencontres de Premier League les plus demandées atteignent rarement cette étape.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches d’Ipswich Town sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town ?

Le prix des billets officiels pour les matches d’Ipswich Town à Portman Road dépend de la catégorie de la rencontre, des réductions liées à l’âge et de la tribune choisie.

Pour la saison 2026/27, le club a gelé le prix des billets à l’unité, conservant la même grille tarifaire de base que lors de la campagne précédente.

Les matches sont répartis en deux catégories principales selon la demande et le profil de l’adversaire :

Catégorie A : les affiches contre les clubs du top 6 ou des rivaux importants, par exemple le derby d’East Anglia ou les rencontres contre les grands clubs de Londres et de Manchester.

Catégorie B : les rencontres ordinaires contre des équipes habituées au milieu ou au bas du classement.

En règle générale, un billet adulte acheté directement auprès du club coûte entre 27 £ et plus de 38 £, selon que le match est classé en catégorie A ou B et que la place se trouve dans les tribunes supérieures ou inférieures.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir des informations complémentaires, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur Portman Road

Portman Road est le stade historique d’Ipswich Town F.C. et le stade de football offrant la plus grande capacité d’East Anglia, avec 30 311 places. C’est l’un des stades traditionnels les plus appréciés d’Angleterre, Ipswich Town y jouant sans interruption depuis 1884.

À partir de 1855, le site de Portman Road était utilisé par l’East Suffolk Cricket Club. À son arrivée en 1884, Ipswich Town jouait sur un terrain qui empiétait sur l’aire centrale de cricket et libérait les lieux chaque été pour permettre la reprise de ce sport.

À la suite du rapport Taylor, Portman Road est devenu en 1992 le premier stade de Premier League à disposer de places assises sur ses quatre côtés. D’importants travaux d’agrandissement au tournant du millénaire ont permis de reconstruire les deux tribunes situées derrière les buts et de porter la capacité à plus de 30 000 places.

Les moments marquants de Portman Road

Le record d’affluence : Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : un match du cinquième tour de la FA Cup a attiré une affluence record de 38 010 spectateurs. Les supporters se sont entassés dans tous les recoins des anciennes tribunes debout pour assister à cette rencontre légendaire.

Une leçon de tactique : Ipswich Town 3-0 Barcelone (1977) : devant un stade comble, les hommes de Bobby Robson ont largement dominé une équipe de Barcelone comptant dans ses rangs deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens, grâce à des buts d’Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot.

Le retour après 22 ans : Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : les buts de Wes Burns et d’Omari Hutchinson ont déclenché un immense envahissement de terrain et une explosion de joie lorsque l’équipe de Kieran McKenna a décroché une deuxième promotion consécutive, retrouvant la Premier League après 22 ans d’absence.

Un record européen exceptionnel : Portman Road est réputé être un stade où les équipes étrangères sont mises en difficulté. Ipswich Town détient un remarquable record d’invincibilité à domicile dans les compétitions européennes : 31 matches disputés sans la moindre défaite, avec des victoires contre des géants comme l’AC Milan, l’Inter et le Real Madrid.

Les stars de la musique : en dehors du football, Portman Road a également accueilli de grands concerts d’Elton John, R.E.M., des Red Hot Chili Peppers et de Pink. À l’été 2025, Ed Sheeran, star internationale, supporter d’Ipswich Town depuis toujours et actionnaire minoritaire du club, s’y est produit lors d’une série historique de trois soirées.

Records et statistiques d’Ipswich Town

Ipswich Town Football Club occupe une place à part dans l’histoire du football anglais, comme en témoignent ses trois titres majeurs et son record d’invincibilité à domicile en Europe.

Bien qu’issu d’une région relativement peu connue pour son football, le club du Suffolk a conquis l’Angleterre et l’Europe durant ses périodes fastes du milieu du XXe siècle.

Palmarès et principaux trophées du club

Champion de première division : une fois (1961-62)

Vainqueur de la FA Cup : une fois (1977-78)

Vainqueur de la Coupe UEFA : une fois (1980-81)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Mick Mills (741), John Wark (678)

Plus grand nombre de buts : Ray Crawford (218), John Wark (190)

Un tremplin vers la sélection anglaise

Ipswich est réputé pour avoir formé des entraîneurs de classe mondiale. Sir Alf Ramsey, qui a remporté le championnat en 1962 avec Ipswich, et Sir Bobby Robson, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe UEFA, ont tous deux quitté directement le banc de Portman Road pour prendre les rênes de l’équipe nationale d’Angleterre et la conduire lors de ses plus grandes campagnes en Coupe du monde.

Le célèbre surnom d’Ipswich Town

Initialement appelé « The Blues », Ipswich Town a été surnommé « l’équipe des tracteurs » sur le ton de la plaisanterie par les supporters adverses lors de sa saison 2000-01 en Premier League, en raison des racines agricoles du Suffolk. Le club et ses supporters ont fièrement adopté ce surnom.



