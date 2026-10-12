Après dix ans d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Vous pouvez assister à ses matches cette saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Les supporters de Hull City doivent encore savourer la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages de Championship, disputée au stade de Wembley en mai. Cet enthousiasme s’est prolongé au début de la nouvelle saison.

Les hommes de Sergej Jakirović ont livré des prestations convaincantes à domicile, notamment lors d’une victoire 2-0 contre Manchester United. Ils ont aussi fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’ils devront conserver tout au long de la saison s’ils veulent éviter la relégation.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des places pour les matches de Hull City : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Hull City

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 17 octobre (15 h) Fulham contre Hull City Billets Craven Cottage (extérieur) Dimanche 25 octobre (14 h) Hull City contre Brentford Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 31 octobre (15 h) Hull City contre Ipswich Town Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 7 novembre (15 h) Arsenal contre Hull City Billets Emirates Stadium (extérieur) Dimanche 22 novembre (14 h) Hull City contre Brighton & Hove Albion Billets MKM Stadium (domicile) Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Hull City contre Nottingham Forest Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Bournemouth contre Hull City Billets Vitality Stadium (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Hull City contre Tottenham Hotspur Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Manchester City contre Hull City Billets Etihad Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (17 h 30) Hull City contre Liverpool Billets MKM Stadium (domicile) Mardi 29 décembre (19 h 30) Hull City contre Leeds United Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Sunderland contre Hull City Billets Stadium of Light (extérieur) Mardi 5 janvier (19 h 30) Nottingham Forest contre Hull City Billets City Ground (extérieur)

Comment acheter des billets pour Hull City

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Hull City sur le portail de billetterie en ligne du club, en appelant la billetterie ou directement à son guichet. Les détenteurs d’un abonnement et les membres peuvent également remettre en vente des places pour les matches à domicile affichant complet grâce au guide officiel de la bourse aux billets de Hull City.

La vente des billets se déroule généralement en plusieurs phases de priorité :

Accès prioritaire : Les membres actuels ou actifs peuvent acheter des places avant toute mise en vente générale.

Vente générale : Elle n’ouvre que s’il reste des places après la clôture des périodes de priorité réservées aux membres et aux détenteurs d’un abonnement. Pour les matches de Premier League très demandés, les billets sont souvent épuisés dès ces phases de priorité.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Hull City sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des places par d’autres canaux. Elle offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Hull City ?

Au MKM Stadium, les tarifs officiels des billets à l’unité commencent à 30 £ pour les adultes, 16 £ pour les personnes bénéficiant d’un tarif réduit et 8 £ pour les jeunes. Le prix exact dépend de la catégorie du match, liée à la notoriété de l’adversaire, et de la zone du stade où se trouve la place.

Les matches sont classés en catégorie A, B ou C. Les rencontres très demandées, comme celles contre les clubs du « Big Six », relèvent de la catégorie A, tandis que les matches moins prestigieux sont classés en catégorie C.

Les tarifs de base les plus bas, comme ceux indiqués ci-dessus, correspondent toujours à une place en zone 1 pour un match de catégorie C. Les prix augmentent selon la catégorie du match et le niveau de placement.

Tribunes et zones du stade

Le MKM Stadium est conçu comme une enceinte continue à un seul niveau, à l’exception de la West Stand, qui en possède un deuxième. Le stade est divisé en plusieurs zones tarifaires :

Chris Chilton East Stand : Cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée depuis la ligne de touche, tandis que l’angle sud-est comprend des zones où les supporters peuvent se tenir debout en sécurité, appréciées des supporters locaux les plus bruyants.

West Stand : C’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs des joueurs, les espaces réservés aux médias et des salons d’hospitalité haut de gamme. Grâce à sa vue panoramique, le deuxième niveau surélevé, appelé Upper West, se situe au sommet de la grille tarifaire du stade.

North Stand : Elle accueille traditionnellement les supporters locaux, notamment les groupes les plus bruyants dans les blocs N1 à N5.

South Stand : C’est la tribune réservée aux familles. Les places n’y sont pas numérotées et cette zone correspond à la partie la plus abordable du stade.

Places réservées aux supporters visiteurs : Les supporters adverses sont installés dans l’angle nord-est. Cette section comprend environ 1 105 places permettant de se tenir debout en sécurité.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le MKM Stadium

Le MKM Stadium est une enceinte emblématique accueillant des événements sportifs et des spectacles, située à Kingston upon Hull, en Angleterre. Reconnaissable à son architecture contemporaine, il présente la particularité d’accueillir à la fois un club de football et un club de rugby à XIII.

Le projet a vu le jour à la fin des années 1990, lorsque le conseil municipal de Hull a vendu des actions de Kingston Communications et utilisé le produit de cette vente pour financer une installation ultramoderne. Construit pour 44 millions de livres sterling, le stade a été achevé en seulement 14 mois avant son inauguration officielle en décembre 2002.

Le stade est devenu le domicile de deux grands clubs, qui ont quitté leurs enceintes historiques vieillissantes :

Hull City A.F.C. (Hull City) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park

Hull FC (Hull FC) : l’équipe de rugby à XIII a quitté The Boulevard

Les moments marquants au MKM Stadium

Le match inaugural (décembre 2002) : Hull City a battu Sunderland 1-0 lors d’un match amical pour remporter le « trophée Raich Carter », nouvellement créé. Steve Melton a inscrit le tout premier but de l’histoire du stade.

Les débuts en Premier League (2008) : Après la montée dans l’élite, les premiers matches de Premier League à domicile sont entrés dans la légende, notamment une célèbre victoire 3-1 contre Liverpool.

La bataille des 11 joueurs (2003) : Le premier match de Hull FC dans le stade était une rencontre de Challenge Cup contre Halifax. Malgré l’expulsion de deux joueurs de Hull, l’équipe réduite à 11 a arraché une mémorable victoire 24-16.

Agrandissement futur : La structure du stade a été conçue par Arup Sport et Miller Partnership pour permettre l’ajout d’un niveau supérieur au-dessus de l’East Stand. Sa capacité pourrait ainsi être portée à 34 000 places si nécessaire.

Records et statistiques de Hull City

Fondé en 1904, le Hull City Association Football Club possède une histoire fascinante, marquée par ses années de lutte dans les divisions inférieures, son ascension spectaculaire en Premier League au XXIe siècle et des rendez-vous inoubliables au stade de Wembley.

Palmarès et principaux titres du club

Champion de la troisième division anglaise (League One / Division Three) : 4 fois

Vainqueur des barrages de la deuxième division anglaise (Championship) : 3 fois

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Plus grand nombre de buts : Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

La fin de 104 ans d’attente (2008)

Après plus d’un siècle dans les divisions inférieures, Hull City a accédé à l’élite pour la première fois. En finale des barrages de Championship à Wembley, Dean Windass, héros local, a inscrit une somptueuse reprise de volée en première période pour assurer une victoire 1-0 contre Bristol City. Le capitaine Ian Ashbee est resté célèbre pour avoir porté le brassard du club dans chacune des quatre divisions professionnelles.

La finale de la FA Cup 2014 et les débuts européens

Hull City a atteint sa première finale d’une grande compétition de coupe en 2014. À Wembley, les buts de James Chester et Curtis Davies lui ont permis de mener 2-0 contre Arsenal en l’espace de huit minutes. Arsenal est revenu au score avant de s’imposer 3-2 après prolongation, mais ce parcours historique a valu à Hull sa première et unique participation à la Ligue Europa de l’UEFA, lors de la saison 2014-2015.



