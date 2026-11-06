Après dix ans d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Vous pouvez voir l’équipe jouer cette saison en réservant dès aujourd’hui vos billets pour les matches.

Les supporters de Hull City savourent encore la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages de Championship, au stade de Wembley en mai, et cet enthousiasme s’est prolongé depuis le début de la nouvelle saison.

Les hommes de Sergej Jakirović ont signé des prestations convaincantes à domicile, notamment une victoire 2-0 contre Manchester United. Ils ont aussi fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’ils devront conserver tout au long de la saison pour éviter la redoutée relégation.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations pour obtenir des places aux matches de Hull City : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Hull City

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 7 novembre (15 h) Arsenal contre Hull City Billets Emirates Stadium (extérieur) Dimanche 22 novembre (14 h) Hull City contre Brighton & Hove Albion Billets MKM Stadium (domicile) Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Hull City contre Nottingham Forest Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Bournemouth contre Hull City Billets Vitality Stadium (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Hull City contre Tottenham Hotspur Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Manchester City contre Hull City Billets Etihad Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (17 h 30) Hull City contre Liverpool Billets MKM Stadium (domicile) Mardi 29 décembre (19 h 30) Hull City contre Leeds United Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Sunderland contre Hull City Billets Stadium of Light (extérieur) Mardi 5 janvier (19 h 30) Nottingham Forest contre Hull City Billets City Ground (extérieur)

Comment acheter des billets pour Hull City

Vous pouvez acheter des billets officiels pour Hull City sur le portail de billetterie en ligne du club, en appelant le service de billetterie ou en vous rendant au guichet. Les détenteurs d’un abonnement et les membres peuvent également proposer leurs places pour les matches à domicile affichant complet via le service officiel de revente de billets de Hull City.

Les billets sont généralement mis en vente en plusieurs phases de priorité :

Accès prioritaire : Les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter des places en premier, avant toute mise en vente générale.

: Les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter des places en premier, avant toute mise en vente générale. Vente générale : Elle n’ouvre que s’il reste des places après la clôture des périodes de priorité réservées aux membres et aux détenteurs d’un abonnement. Pour les matches de Premier League très demandés, les billets sont souvent épuisés pendant ces phases prioritaires.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Hull City sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Hull City ?

Au MKM Stadium, les billets officiels pour un match coûtent à partir de 30 £ pour les adultes, 16 £ au tarif réduit et 8 £ pour les jeunes. Le prix exact dépend de la catégorie du match, déterminée par la notoriété de l’adversaire, et de la zone du stade où se trouve votre place.

Les matches sont classés en catégorie A, B ou C. Les rencontres très demandées, comme celles contre les six grands clubs, relèvent de la catégorie A, tandis que les affiches moins prestigieuses sont classées en catégorie C.

Les tarifs d’entrée de gamme, comme ceux indiqués ci-dessus, correspondent toujours aux prix de la zone 1 pour un match de catégorie C. Les prix augmentent selon la catégorie du match et celle de la place.

Tribunes et zones du stade

Le MKM Stadium forme une enceinte continue à un seul niveau, à l’exception de la tribune ouest, qui comporte un deuxième niveau. Le stade est divisé en plusieurs zones tarifaires :

Tribune est Chris Chilton : Cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée depuis le côté du terrain, tandis que l’angle sud-est comprend des espaces où les spectateurs peuvent se tenir debout en toute sécurité, prisés des supporters locaux les plus fervents.

: Cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée depuis le côté du terrain, tandis que l’angle sud-est comprend des espaces où les spectateurs peuvent se tenir debout en toute sécurité, prisés des supporters locaux les plus fervents. Tribune ouest : C’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs des joueurs, les espaces réservés aux médias et les loges haut de gamme. Le deuxième niveau surélevé (Upper West) se situe au sommet de la grille tarifaire du stade en raison de sa vue panoramique.

: C’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs des joueurs, les espaces réservés aux médias et les loges haut de gamme. Le deuxième niveau surélevé (Upper West) se situe au sommet de la grille tarifaire du stade en raison de sa vue panoramique. Tribune nord : Elle accueille traditionnellement les supporters locaux, notamment les groupes les plus bruyants qui chantent dans les blocs N1–N5.

: Elle accueille traditionnellement les supporters locaux, notamment les groupes les plus bruyants qui chantent dans les blocs N1–N5. Tribune sud : C’est la tribune réservée aux familles. Les places n’y sont pas attribuées et cette zone propose les tarifs les plus accessibles du stade.

: C’est la tribune réservée aux familles. Les places n’y sont pas attribuées et cette zone propose les tarifs les plus accessibles du stade. Places réservées aux supporters visiteurs : Les supporters visiteurs sont installés dans l’angle nord-est. Cette section comprend environ 1 105 places où les spectateurs peuvent se tenir debout en toute sécurité.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations supplémentaires, ou les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le MKM Stadium

Le MKM Stadium est un lieu emblématique consacré au sport et au divertissement, situé à Kingston upon Hull, en Angleterre. Reconnaissable à son architecture contemporaine, il accueille à la fois des matches de football et de rugby à XIII.

Le projet de stade a vu le jour à la fin des années 1990, lorsque le conseil municipal de Hull a vendu des actions de Kingston Communications et utilisé le produit de cette vente pour financer une installation ultramoderne. Sa construction, d’un coût de 44 millions de livres sterling, n’a duré que 14 mois avant son inauguration officielle en décembre 2002.

Le stade accueille deux grands clubs, qui ont quitté leurs enceintes historiques vieillissantes :

Hull City A.F.C. (les Tigres) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park

(les Tigres) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park Hull FC (Hull FC) : l’équipe de rugby à XIII a quitté The Boulevard

Les moments marquants au MKM Stadium

Le match inaugural (décembre 2002) : Hull City a battu Sunderland 1-0 lors d’un match amical pour remporter le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but de l’histoire du stade.

: Hull City a battu Sunderland 1-0 lors d’un match amical pour remporter le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but de l’histoire du stade. Les débuts en Premier League (2008) : Après la montée dans l’élite, les premiers matches à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une célèbre victoire 3-1 contre Liverpool.

: Après la montée dans l’élite, les premiers matches à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une célèbre victoire 3-1 contre Liverpool. La bataille des 11 joueurs (2003) : Le premier match de Hull FC dans le stade était une rencontre de Challenge Cup contre Halifax. Malgré l’expulsion de deux joueurs de Hull, l’équipe de 11 joueurs a décroché une mémorable victoire 24-16.

Extension future : Arup Sport et Miller Partnership ont conçu la structure du stade de manière à permettre l’ajout d’un niveau supérieur au-dessus de la tribune est. Sa capacité pourrait ainsi être portée à 34 000 places si nécessaire.

Records et statistiques de Hull City

Fondé en 1904, le Hull City Association Football Club, surnommé les Tigres, possède une histoire fascinante, marquée par sa ténacité dans les divisions inférieures, une ascension spectaculaire vers la Premier League au XXIe siècle et des passages inoubliables au stade de Wembley.

Palmarès et principaux trophées du club

Champion de la troisième division anglaise (League One / Division Three) : 4 fois

: 4 fois Vainqueur des barrages de la deuxième division anglaise (Championship) : 3 fois

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Plus grand nombre de buts : Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

La fin de 104 ans d’attente (2008)

Après plus d’un siècle passé dans les divisions inférieures, Hull City a accédé à l’élite pour la première fois. Dean Windass, héros local, a inscrit une reprise de volée spectaculaire en première période à Wembley, lors de la finale des barrages de Championship, pour offrir une victoire 1-0 contre Bristol City. Le capitaine Ian Ashbee a accompli l’exploit de porter le brassard du club dans les quatre divisions professionnelles.

La finale de la Coupe d’Angleterre 2014 et les débuts européens

Hull City a atteint sa première finale d’une grande coupe en 2014. Au terme d’un début de match fulgurant à Wembley, les buts de James Chester et Curtis Davies ont donné une avance de 2-0 aux Tigres face à Arsenal en huit minutes. Arsenal est revenu au score avant de s’imposer 3-2 après prolongation, mais ce parcours historique a permis à Hull de disputer sa première et unique campagne en Ligue Europa de l’UEFA lors de la saison 2014-2015.