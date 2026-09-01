Malgré une première place au classement du championnat turc à 28 reprises, un record, le Fenerbahçe, basé à Istanbul, souffre ces derniers temps d’un sérieux mal de deuxième place, avec cinq saisons de suite terminées comme dauphin, et quatre campagnes consécutives de Süper Lig perdues face à Galatasaray.

Le club peut-il enfin briser l’emprise de son rival de la ville ? Vous pouvez rejoindre la ferveur des supporters de Fenerbahçe en réservant vos billets de match dès aujourd’hui.

En tant que l’un des clubs omnisports les plus titrés, les plus riches et les plus soutenus de Turquie, Fenerbahçe dispose d’une immense base de fans à l’échelle mondiale, estimée entre 25 et 35 millions de supporters dans le monde. L’une des principales raisons pour lesquelles les amateurs de football aiment voir le géant stambouliote à l’œuvre est que les matches au Şükrü Saracoğlu Stadium offrent des ambiances électriques et survoltées les jours de match.

Avec toute une série de nouvelles arrivées prestigieuses, comme Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake et Romelu Lukaku, la saison s’annonce mémorable pour Fenerbahçe. Laissez GOAL vous donner toutes les informations sur la façon d’obtenir des places, leur prix, et bien plus encore.

Prochains matches de Fenerbahçe

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 5 sept. (20h) Süper Lig : Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets jeu. 10 sept. (19h45) LdC : Fenerbahçe vs Roma Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets lun. 14 sept. (20h) Süper Lig : Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Billets dim. 20 sept. (17h) Süper Lig : Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets dim. 11 oct. (18h) Süper Lig : Rizespor vs Fenerbahçe Çaykur Didi Stadium (Rize) Billets mer. 14 oct. (20h) LdC : Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Billets dim. 18 oct. (18h) Süper Lig : Fenerbahçe vs Alanyaspor Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets mar. 20 oct. (19h45) LdC : Fenerbahçe vs Slavia Prague Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Billets dim. 25 oct. (18h) Süper Lig : Galatasaray vs Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe

Vous pouvez acheter des billets officiels pour Fenerbahçe via Passo ou au guichet du Şükrü Saracoğlu Stadium à Istanbul. Pour vous inscrire sur Passo, ou sur l’application mobile Passo, qui est le système de billetterie officiel du football turc, vous aurez besoin des informations de votre pièce d’identité ou de votre passeport.

Les billets officiels sont généralement mis en vente 3 à 5 jours avant le match, même si les rencontres très demandées peuvent suivre des calendriers de mise en vente différents ou nécessiter une priorité pour les membres du club. Il est donc essentiel de consulter les annonces rapidement.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets de match de Fenerbahçe sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Fenerbahçe ?

Les billets officiels pour les matches de Fenerbahçe au Şükrü Saracoğlu Stadium d’Istanbul se situent généralement entre 30 € et 100 € (environ 1 200 à plus de 3 800 TL) pour les rencontres standards de Süper Lig, avec des prix qui dépendent fortement de l’adversaire et de la catégorie de place.

Le stade de Fenerbahçe est divisé en plusieurs grandes catégories et blocs de places :

Derrière les buts / Kale Arkası (tribunes nord / Migros et Spor Toto/sud) : ce sont les sections des supporters les plus passionnés et les plus bruyants, y compris le noyau ultra. Les billets vont de 30 $ à 50 $ pour les matches de championnat ordinaires.

Tribunes supérieures / Üst Tribün (Maraton Üst et Fenerium Üst) : des places en hauteur le long des côtés du terrain, offrant une excellente vue d’ensemble. Les billets vont de 40 € à 65 €.

Tribunes inférieures / Alt Tribün (Maraton Alt et Fenerium Alt) : des places premium au niveau du terrain le long des lignes de touche, offrant une grande proximité avec les joueurs et les bancs. Les billets vont de 70 € à plus de 100 € pour les matches standard.

Formules VIP et hospitalité : elles incluent l’accès à des salons de luxe, la restauration et des places centrales de premier choix. Les prix vont de 150 € à plus de 300 €.

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Şükrü Saracoğlu Stadium

Le Şükrü Saracoğlu Stadium, actuellement connu pour des raisons de sponsoring sous le nom de Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, est l’une des enceintes de football les plus légendaires, les plus intimidantes et les plus chargées d’histoire d’Europe. Il est souvent vénéré par ses supporters passionnés comme « The Temple ».

Située dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, cette enceinte entièrement assise d’une capacité de 47 430 à 50 530 places sert a été le stade du géant omnisports turc Fenerbahçe depuis son ouverture en 1908.

Parmi les matches mémorables disputés au Şükrü Saracoğlu Stadium, on peut citer les suivants :

Finale de la Coupe de l’UEFA (2009) : le stade a accueilli la dernière finale de la Coupe de l’UEFA, avec une victoire 2-1 du Shakhtar Donetsk contre le Werder Brême. Luiz Adriano a ouvert le score pour le Shakhtar, Naldo a égalisé pour Brême, et Jadson a inscrit le but historique de la victoire en prolongation à la 97e minute.

Le légendaire derby remporté 6-0 (2002) : dans l’épisode le plus célèbre du féroce Derby intercontinental, Fenerbahçe a totalement dominé son grand rival Galatasaray. Malgré une infériorité numérique après être tombé à 10, Fenerbahçe a marqué six buts sans réponse, avec comme point final une dernière réalisation d’Ümit Özat. Le score de « 6-0 » reste un élément central du folklore du club.

Le triplé de Şanlı contre Manchester United (2004) : dans un scintillant match de phase de groupes de la Ligue des champions, le héros culte Tuncay Şanlı a inscrit un triplé époustouflant, dont un spectaculaire retourné acrobatique, pour faire tomber Manchester United d’Alex Ferguson.

The Priest's Meadow : avant l’existence de toute structure en béton, le terrain où se trouve aujourd’hui le Şükrü Saracoğlu Stadium était connu sous le nom de Papazın Çayırı (The Priest's Meadow). Il a servi de premier terrain de football officiel du pays, où se sont joués les premiers matches de l’Istanbul Football League.

Records et statistiques de Fenerbahçe

Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), fondé en 1907, est l’un des clubs omnisports les plus anciens, les plus titrés et les plus passionnément soutenus de Turquie. Son équipe de football possède une riche histoire, remplie de records légendaires et d’un immense palmarès.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnats de Turquie : 28 titres

Coupe de Turquie : 7 titres

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches (officiels) : Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Plus grand nombre de buts : Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

La série d’invincibilité ultime

De façon remarquable, Fenerbahçe a remporté les saisons 1912-13 et 1922-23 de l’Istanbul Football League sans encaisser le moindre but. Plus récemment, le club a établi un nouveau jalon moderne sur la scène nationale en bouclant une série de 32 matches de championnat sans défaite au cours de 2023 et 2024.

Que signifie ce nom ?

« Fenerbahçe » se traduit littéralement par « jardin du phare » en turc. Le nom vient du phare historique situé sur le cap de Fenerbahçe à Istanbul. Les couleurs d’origine du club étaient le jaune et le blanc, en référence aux jonquilles qui fleurissaient autour du phare, avant de passer au jaune et au bleu marine en 1910.

La soirée européenne contre Bordeaux

Fenerbahçe a créé la surprise de manière retentissante en éliminant le champion de France Bordeaux au premier tour de la Coupe d’Europe en 1985. À l’époque, il s’agissait d’un immense exploit qui a changé la perception du football turc à travers l’Europe.



