Après son sacre retentissant en Championship la saison dernière sous la direction de Frank Lampard, Coventry City retrouve la Premier League après 25 ans d’absence. Ne manquez pas l’occasion de voir l’équipe jouer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches.

Coventry City sait que la saison s’annonce difficile, mais les premiers signes montrent que l’équipe possède la combativité nécessaire pour assurer son maintien.

Après un début de saison délicat sans victoire, marqué notamment par des déplacements difficiles à Arsenal et à Manchester City, Coventry a enchaîné deux succès contre Nottingham Forest et Newcastle. De quoi redonner le moral aux joueurs comme aux supporters, avant de tenter de confirmer ces performances.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations pour obtenir des billets pour les matches de Coventry City : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Coventry City

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 31 octobre (15 h) Premier League : Coventry City contre Sunderland Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Vendredi 6 novembre (20 h) Premier League : Everton contre Coventry City Billets Hill Dickinson Stadium (extérieur) Samedi 21 novembre (15 h) Premier League : Coventry City contre Crystal Palace Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 28 novembre (15 h) Premier League : Leeds United contre Coventry City Billets Elland Road (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Premier League : Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Premier League : Manchester United contre Coventry City Billets Old Trafford (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Premier League : Coventry City contre Aston Villa Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Premier League : Bournemouth contre Coventry City Billets Vitality Stadium (extérieur) Dimanche 27 décembre (14 h) Premier League : Coventry City contre Chelsea Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Coventry City contre Brentford Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Premier League : Liverpool contre Coventry City Billets Anfield (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Premier League : Ipswich Town contre Coventry City Billets Portman Road (extérieur)

Comment acheter des billets pour Coventry City

Pour acheter des billets officiels pour les matches de Coventry City, vous devez passer par les canaux de vente du club. Les ventes s’ouvrent par étapes, d’abord aux membres du club, puis aux supporters ayant déjà acheté des billets.

Les billets pour chaque match sont d’abord mis en vente pour les membres Sky Blue Members. S’il reste des places, la vente s’ouvre ensuite aux supporters ayant déjà effectué un achat. Les rencontres très demandées et les derbies locaux font rarement l’objet d’une véritable vente au grand public, afin d’éviter que les supporters adverses n’achètent des places dans les tribunes réservées au public local.

Pour chaque rencontre, le calendrier de vente dépend strictement de la date du match. La billetterie ouvre généralement environ trois à quatre semaines avant celui-ci.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Coventry City sur le marché secondaire. StubHub compte parmi les principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Coventry City ?

Les prix des billets officiels à l’unité et des abonnements de Coventry City pour la saison 2026-2027 de Premier League varient selon la catégorie du match, la zone de placement et la tranche d’âge. Les billets d’entrée standard coûtent généralement entre 30 £ et 55 £ pour les adultes.

Le club répartit les matches en plusieurs catégories selon la demande (catégories A, B et C), et propose différentes zones de placement à la Coventry Building Society Arena :

Zone de placement / type de catégorie Fourchette de prix pour les adultes (environ) Zone standard 30 à 55 £ Zone familiale 30 à 55 £ Zone premium 42 à plus de 80 £ Zone premium avec sièges rembourrés 47 à plus de 60 £

Offres d’hospitalité : les loges, l’accès aux salons et les repas VIP sont proposés à partir d’environ 120 à plus de 250 £ par personne.

Consultez la billetterie officielle du club pour plus d’informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena (anciennement connue sous le nom de Ricoh Arena) est un stade polyvalent et un complexe d’exposition de 32 609 places situé à Coventry.

Inauguré en août 2005, ce complexe de 113 millions de livres réunit des installations sportives, de grandes expositions professionnelles, un casino et un hôtel sur place.

Le Coventry City Football Club a quitté son stade historique de Highfield Road pour s’y installer en 2005. L’histoire de l’enceinte a toutefois été fortement marquée par des conflits autour de sa propriété et de son loyer.

En raison de ces différends, le club a dû temporairement disputer ses matches à domicile hors de Coventry, au Sixfields de Northampton et au St Andrew’s de Birmingham.

Une étape historique a été franchie en août 2025, lorsque Coventry City a racheté l’enceinte et est devenu, pour la première fois de son histoire, pleinement propriétaire de son stade.

Les moments marquants de la Coventry Building Society Arena

Le match d’ouverture : l’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse.

Le match décisif devant une affluence record : le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 supporters sont venus assister à une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough, en mai 2025. Coventry l’a emporté 2-0.

Les Jeux olympiques de Londres 2012 : l’enceinte a accueilli des matches du tournoi olympique de football et a été rebaptisée « City of Coventry Stadium » pendant la compétition en raison des règles strictes encadrant le parrainage commercial.

Le premier triplé : en décembre 2009, l’attaquant de Coventry City Freddy Eastwood a inscrit le tout premier triplé dans cette enceinte lors d’un match contre Peterborough United.

Records et statistiques de Coventry City

Le Coventry City Football Club, connu sous le nom de Coventry City, occupe une place singulière dans l’histoire du football anglais, marquée par sa capacité à surmonter les épreuves. Fondé en 1883 sous le nom de Singers F.C. avant d’être renommé en 1898, le club est notamment connu pour avoir passé 34 années consécutives dans l’élite.

Palmarès et principaux trophées du club

FA Cup : 1 titre (1987)

EFL Trophy : 1 titre (2017)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Plus grand nombre de buts : Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La révolution de Coventry City (1962-1967)

L’emblématique entraîneur Jimmy Hill a transformé l’identité du club en introduisant sa tenue bleu ciel, son hymne et des programmes de match modernes. Il l’a mené en First Division pour la première fois en 1967.

Le triomphe en FA Cup

Sous la direction de John Sillett et George Curtis, Coventry a battu 3-2 après prolongation à Wembley une équipe de Tottenham Hotspur riche en vedettes. La tête plongeante de Keith Houchen reste l’une des images les plus emblématiques de l’histoire de la FA Cup.



