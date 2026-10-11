Après son titre sensationnel en Championship de l’EFL la saison dernière sous la direction de Frank Lampard, Coventry City retrouve la Premier League après 25 ans d’absence. Ne manquez pas l’occasion de voir l’équipe jouer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches.

Coventry City sait qu’une lutte difficile l’attend tout au long de la saison, mais les premiers signes montrent que l’équipe possède la combativité nécessaire pour se maintenir.

Après un début de saison délicat sans victoire, marqué notamment par des déplacements difficiles à Arsenal et à Manchester City, Coventry a décroché un succès précieux sur le terrain de Nottingham Forest. De quoi remonter le moral des joueurs comme des supporters, alors que l’équipe cherchera à confirmer cette performance.

Retrouvez avec GOAL toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Coventry City : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Coventry City

Date et heure Match Billets Lieu Lundi 12 octobre (20 h) Premier League : Coventry City contre Newcastle United Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Lundi 19 octobre (20 h) Premier League : Tottenham contre Coventry City Billets Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Samedi 24 octobre (15 h) Premier League : Coventry City contre Fulham Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 31 octobre (15 h) Premier League : Coventry City contre Sunderland Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Vendredi 6 novembre (20 h) Premier League : Everton contre Coventry City Billets Hill Dickinson Stadium (extérieur) Samedi 21 novembre (15 h) Premier League : Coventry City contre Crystal Palace Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 28 novembre (15 h) Premier League : Leeds United contre Coventry City Billets Elland Road (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Premier League : Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Premier League : Manchester United contre Coventry City Billets Old Trafford (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Premier League : Coventry City contre Aston Villa Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Premier League : Bournemouth contre Coventry City Billets Vitality Stadium (extérieur) Dimanche 27 décembre (14 h) Premier League : Coventry City contre Chelsea Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Coventry City contre Brentford Billets Coventry Building Society Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour Coventry City

Pour acheter des billets officiels pour Coventry City, vous devez passer par les canaux de vente du club. Les ventes se déroulent par étapes : les membres du club sont prioritaires, puis les supporters ayant déjà acheté des billets peuvent y accéder.

Les billets pour les matches sont d’abord proposés aux membres Sky Blue. S’il reste des places, la vente s’ouvre ensuite aux supporters ayant déjà effectué un achat. Les rencontres très demandées et les derbies locaux arrivent rarement jusqu’à une véritable vente au grand public, afin d’éviter que les supporters adverses achètent des places dans les tribunes réservées aux supporters de Coventry.

Pour chaque rencontre, le calendrier de mise en vente dépend de la date du match. La billetterie ouvre généralement environ 3 à 4 semaines avant celui-ci.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Coventry City sur le marché de la revente. StubHub figure parmi les principales plateformes permettant d’obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Coventry City ?

Le prix des billets de match et des abonnements officiels de Coventry City pour la saison 2026-2027 de Premier League varie selon la catégorie du match, la zone de placement et la tranche d’âge. Les billets d’entrée standard coûtent généralement entre 30 £ et 55 £ pour les adultes.

Le club classe les matches en plusieurs catégories selon la demande (catégorie A, catégorie B, catégorie C) et distingue également différentes zones de placement à la Coventry Building Society Arena :

Zone de placement / catégorie Fourchette de prix adulte (environ) Zone standard 30 à 55 £ Zone familiale 30 à 55 £ Zone premium 42 à plus de 80 £ Zone premium avec sièges rembourrés 47 à plus de 60 £

Offres d’hospitalité : les loges, l’accès aux salons et les repas VIP sont proposés à partir d’environ 120 à plus de 250 £ par personne.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, anciennement connue sous le nom de Ricoh Arena, est un stade polyvalent et un complexe d’exposition de 32 609 places situé à Coventry.

Ouvert en août 2005, ce site construit pour 113 millions de livres sterling réunit dans un même lieu des installations sportives, de grands salons professionnels, un casino et un hôtel.

Le Coventry City Football Club a quitté son stade historique de Highfield Road pour s’y installer en 2005. L’histoire de l’enceinte a toutefois été fortement marquée par des conflits autour de sa propriété et de son loyer.

En raison de ces différends, le club a été contraint de disputer temporairement ses matches à domicile hors de Coventry, à Sixfields, à Northampton, et à St Andrew’s, à Birmingham.

Une étape historique a été franchie en août 2025, lorsque Coventry City a racheté l’enceinte. Pour la première fois de son histoire, le club est ainsi devenu pleinement propriétaire de son stade.

Les moments marquants à la Coventry Building Society Arena

Le match d’ouverture : en août 2005, l’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse.

Le match décisif du record d’affluence : le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 spectateurs ont assisté à une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough, en mai 2025. Coventry l’a emporté 2-0.

Les Jeux olympiques de Londres 2012 : l’enceinte a accueilli des matches du tournoi olympique de football et a été rebaptisée « City of Coventry Stadium » pendant la compétition en raison des règles strictes encadrant les partenariats commerciaux.

Le premier triplé : en décembre 2009, l’attaquant de Coventry City Freddy Eastwood a inscrit le premier triplé de l’histoire de l’enceinte lors d’un match contre Peterborough United.

Records et statistiques de Coventry City

Le Coventry City Football Club, surnommé « les Bleu ciel », occupe une place singulière dans l’histoire du football anglais, marquée par sa capacité à surmonter les épreuves. Fondé en 1883 sous le nom de Singers F.C. avant d’être rebaptisé en 1898, le club est notamment connu pour avoir passé 34 saisons consécutives dans l’élite.

Palmarès et principaux trophées du club

FA Cup : 1 titre (1987)

EFL Trophy : 1 titre (2017)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Plus grand nombre de buts : Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La révolution bleu ciel (1962-1967)

L’entraîneur emblématique Jimmy Hill a transformé l’identité du club en introduisant la tenue bleu ciel, l’hymne du club et des programmes de match modernes. Il a mené Coventry en First Division pour la première fois en 1967.

Le sacre en FA Cup

Sous la direction de John Sillett et George Curtis, Coventry a battu 3-2 après prolongation une équipe de Tottenham Hotspur riche en vedettes, à Wembley. La tête plongeante légendaire de Keith Houchen reste l’une des images les plus emblématiques de l’histoire de la FA Cup.



