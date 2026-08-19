Le club de Liga MX, le CD Guadalajara, plus connu sous le nom de Chivas, n’a peut-être remporté aucun trophée depuis près d’une décennie, mais cela n’empêche pas ses supporters de rêver de gloire. Vous pouvez rejoindre les ferventes masses rojiblancas à l’Estadio Akron et assister à un superbe spectacle de football mexicain en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Chivas possède l’une des plus grandes bases de supporters au monde. En plus de bénéficier d’un immense soutien parmi les fans de football mexicain, le club compte aussi d’énormes contingents de supporters de l’autre côté de la frontière, aux États-Unis.

Avec des affiches épiques de Liga MX, dont le derby ultime, le Clásico Nacional (CD Guadalajara vs Club America), encore à venir, c’est l’occasion idéale de savourer tout ce que la scène du football mexicain a à offrir.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches du CD Guadalajara, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Matches à venir de Chivas Guadalajara

Date et heure (locale) Affiche Lieu Billets sam. 22 août (17 h 07) Chivas vs Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets sam. 29 août (17 h) CF Pachuca vs Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Billets sam. 5 sept. (17 h) Atlético de San Luis vs Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Billets dim. 13 sept. (18 h) Chivas vs Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets sam. 19 sept. (21 h) Club América vs Chivas Estadio Azteca (Mexico City) Billets sam. 26 sept. (17 h 07) Chivas vs Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets sam. 10 oct. (19 h) Atlas FC vs Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Billets sam. 17 oct. (17 h 07) Chivas vs Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets mar. 20 oct. (21 h 07) Chivas vs Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets

Comment acheter des billets pour Chivas Guadalajara

Pour acheter des billets officiels pour les matches à domicile de Chivas Guadalajara, vous devez les acheter en ligne via Boletomóvil, qui est le partenaire officiel exclusif du club pour la billetterie. Les billets achetés ici sont entièrement numériques, vérifiés et directement liés aux scanners d’accès du stade.

Si des billets restent disponibles après la période de vente en ligne, ils peuvent être achetés directement aux guichets physiques de l’Estadio Akron à l’approche du jour du match.

Cependant, en raison de la forte demande locale, les grandes affiches, comme le Clásico Nacional contre Club América, affichent fréquemment complet en ligne avant même l’ouverture des guichets physiques.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Chivas sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Chivas Guadalajara ?

Les billets pour Chivas de Guadalajara commencent généralement entre 25 et 50 $ US pour les matches standards de saison régulière de Liga MX.

Pour les rencontres à fort enjeu, comme « El Clásico Nacional » contre Club América ou les matches de barrage de Liguilla, les prix grimpent fréquemment jusqu’à 250 $ US ou plus en raison d’une énorme demande.

Le plan de sièges de l’Estadio Akron est divisé en deux niveaux principaux : le niveau inférieur (Tribuna 1 / T1) et le niveau supérieur (Tribuna 2 / T2). Les places les plus chères sont situées en T1.

Offre spéciale étudiant : si vous êtes étudiant et que vous vous rendez à l’Estadio Akron, Chivas propose parfois une offre spéciale le jour du match avec des billets à 10 $ US dans la partie basse du virage sud pour les 1 000 premiers étudiants qui présentent une pièce d’identité valide à la billetterie du stade.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

L’Estadio Akron, anciennement connu sous les noms d’Estadio Omnilife et d’Estadio Chivas, est un stade polyvalent situé à Zapopan, près de Guadalajara.

Depuis son ouverture en 2010, il est le stade du club de Liga MX CD Guadalajara, aussi appelé Chivas.

Outre le football, divers autres événements sportifs et de divertissement ont été organisés à l’Estadio Akron.

Des artistes comme Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira y ont tous donné des concerts, et la légende mexicaine de la boxe Canelo Alvarez y a affronté John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA, la capacité de l’Estadio Akron était de 48 000 places. Il a accueilli quatre matches de groupe, dont Uruguay vs Espagne.

Records et statistiques de Chivas Guadalajara

Le Club Deportivo Guadalajara, largement connu sous le nom de Chivas, est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus titrés de l’histoire mexicaine. Le club est mondialement célèbre pour sa tradition stricte et inébranlable d’aligner des joueurs mexicains, ce qui constitue une immense source de fierté nationale.

Palmarès du club et trophées marquants

Titres de Liga MX (12) : 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4) : 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

Ligue des champions de la CONCACAF (2) : 1962, 2018

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Plus grand nombre de buts : Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Le départ parfait

Chivas détient le record de Liga MX de la plus longue série de victoires en début de saison, avec 8 succès consécutifs au lancement de la compétition Bicentenario 2010.

L’ère d’El Campeonísimo (1956–1965)

L’âge d’or absolu du club est intervenu lorsque Chivas a strictement dominé le football mexicain, remportant 7 titres de champion en 9 ans, dont une incroyable série de 4 d’affilée entre 1958 et 1962. Cette équipe légendaire a emmené le club dans des tournées mondiales historiques, confrontant directement son identité 100 % mexicaine à des géants européens comme Barcelone.







