Comment acheter des billets pour Brentford en 2026-2027 : matchs à venir, prix des billets et abonnements saisonniers

Brentford reste l’une des plus belles réussites de la Premier League, un club qui a bâti une identité durable dans l’élite grâce à un recrutement guidé par les données et à un stade à domicile redoutablement fermé. Désormais dans sa deuxième saison sous les ordres de Keith Andrews, les Bees abordent la campagne 2026/27 avec l’un des calendriers à domicile les plus attractifs de la division.

Cela commence immédiatement. Tottenham se rend au Gtech Community Stadium lors du week-end d’ouverture, le rival de l’ouest londonien Chelsea arrive en septembre, et une remarquable série à l’automne amène Liverpool, Arsenal et Manchester City dans l’ouest de Londres à quelques semaines d’intervalle. Avec seulement 17 250 places, c’est l’un des stades les plus difficiles d’accès en Angleterre.

Alors, comment mettre la main sur des billets de Brentford cette saison ? Laissez GOAL vous montrer exactement quelles sont vos options.

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Quels sont les prochains matches de Brentford en 2026/27 ?

Vous trouverez ci-dessous les prochains matches de Brentford en Premier League pour la saison 2026/27 :

Date Match Lieu Billets sam. 22 août 2026 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 29 août 2026 Leeds United vs Brentford Elland Road, Leeds Billets sam. 5 sept. 2026 Brentford vs Sunderland Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 12 sept. 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 19 sept. 2026 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 10 oct. 2026 Aston Villa vs Brentford Villa Park, Birmingham Billets sam. 17 oct. 2026 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 24 oct. 2026 Hull City vs Brentford MKM Stadium, Hull Billets sam. 31 oct. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 7 nov. 2026 Brighton & Hove Albion vs Brentford Amex Stadium, Brighton Billets sam. 21 nov. 2026 Brentford vs Everton Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 28 nov. 2026 Manchester United vs Brentford Old Trafford, Manchester Billets mer. 2 déc. 2026 Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 5 déc. 2026 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium, Londres Billets

Combien coûtent les billets de Brentford en Premier League ?

Les billets adultes de Brentford ont une valeur faciale allant d’environ 30 £ à 65 £, avec des prix fixés selon la catégorie du match plutôt qu’un tarif unique sur l’ensemble de la saison.

Le club répartit les rencontres en trois niveaux. La catégorie A star concerne les visiteurs les plus prestigieux, généralement Arsenal, Liverpool, Manchester United et Chelsea. La catégorie A s’applique généralement aux autres clubs londoniens ainsi qu’à Manchester City et Newcastle. La catégorie B couvre les adversaires de milieu de tableau et les promus, qui sont les matches les plus faciles et les moins chers auxquels assister.

Les billets à tarif réduit pour les plus de 65 ans et les 18-24 ans coûtent généralement environ 10 £ de moins que les tarifs adultes plein pot, tandis que les billets juniors pour les moins de 17 ans vont d’environ 10 £ à 15 £ selon la catégorie.

Sur StubHub, les prix évoluent selon la demande plutôt que selon la catégorie. Les matches de catégorie B contre des équipes promues comme Sunderland et Hull City offrent le meilleur rapport qualité-prix de la saison, tandis que la série de décembre à domicile contre Arsenal et Manchester City affichera les prix les plus élevés. Les acheteurs précoces font systématiquement la meilleure affaire.

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Comment acheter des abonnements de saison pour Brentford ?

Un abonnement de saison à Brentford ne peut pas être acheté à partir d’une liste d’attente. Il doit être obtenu via le système de Ticket Access Points du club, ce qui en fait l’un des abonnements les plus difficiles à décrocher dans le football anglais.

Le prix des abonnements adultes a récemment commencé autour de 460 £ et est monté jusqu’à environ 815 £ pour les zones les plus exclusives du stade, dont The Dugout, le club ayant auparavant gelé les prix dans le cadre de son engagement en faveur d’un football abordable.

Pour y prétendre, vous avez besoin d’une adhésion Brentford et devez assister à des matches pour accumuler des TAPS. L’estimation actuelle est qu’environ 1 000 points sont nécessaires, alors qu’environ 800 points seulement sont disponibles sur une seule saison, ce qui signifie que vous pourriez assister à chaque rencontre d’une campagne et ne toujours pas atteindre le total requis. Pour l’immense majorité des fans, StubHub est la solution pratique pour obtenir une place au Gtech.

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Quelle est l’histoire du Gtech Community Stadium ?

Le Gtech Community Stadium est un stade de football de 17 250 places situé à Brentford, dans l’ouest de Londres, et il est le domicile de Brentford FC depuis son ouverture en 2020.

Connu officiellement sous le nom de Brentford Community Stadium, il a remplacé Griffin Park et a également accueilli du rugby à XV, London Irish y ayant joué pendant trois saisons jusqu’à l’entrée du club en redressement judiciaire en 2023. Le stade a été retenu comme site de l’Euro féminin 2022 de l’UEFA, accueillant quatre matches durant le tournoi, et se trouve au cœur d’une régénération plus large du secteur environnant comprenant de nouveaux logements et des espaces commerciaux.

Son design compact et ses tribunes abruptes maintiennent les supporters au plus près de la pelouse, et c’est une raison majeure pour laquelle le Gtech s’est forgé la réputation de proposer l’une des meilleures ambiances de Premier League malgré le fait qu’il figure parmi ses plus petits stades.