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Al-Shabab tickets ROSHN Saudi Pro LeagueGetty
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Comment acheter des billets pour Al-Shabab en 2026/27 : prix de la ROSHN Saudi League, matchs à venir et plus encore

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Al Shabab
Saudi Pro League

Vivez en direct depuis les tribunes la démonstration du football saoudien

La Saudi Pro League s’est transformée en une puissance mondiale du football, et Al-Shabab FC reste un acteur clé de cette histoire. Souvent appelé les « White Lions », ce géant basé à Riyad est la plus ancienne institution sportive de la capitale et conserve une influence majeure dans le football professionnel.

Assister à un match à domicile à la SHG Arena offre une atmosphère intime et de classe mondiale. La conception du stade fait en sorte que chaque siège donne l’impression d’être au premier rang, vous plaçant au cœur de l’action. Qu’il s’agisse d’une affiche à fort enjeu contre l’un des Big Four ou d’un match de championnat plus classique, l’énergie des fidèles en noir et blanc est sans égale.

Laissez GOAL vous guider tactiquement tout au long de la saison 2026/27, de la recherche de billets parfois difficiles à obtenir à la compréhension des différentes catégories de places, afin que vous puissiez prendre votre place dans le White Den.

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Calendrier des prochains matches d’Al-Shabab en 2026/27

La saison 2026/27 d’Al-Shabab débute à domicile contre Al Qadsiah le 13 août et s’étend jusqu’au 28 mai 2027. Voici le calendrier complet du club, y compris la King Cup, la Saudi Pro League étant interrompue entre la mi-décembre et la mi-février afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027.

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Date et heure (KSA)MatchCompétitionBillets
13 août 2026 - 14:00Al Shabab vs Al QadsiahSaudi Pro LeagueBillets
16 août 2026 - 14:00Al-Wehda vs Al ShababKing CupBillets
22 août 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
25 août 2026 - 14:00Al Shabab vs Al RiyadhSaudi Pro LeagueBillets
30 août 2026 - 12:05Al Hazem vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
4 septembre 2026 - 14:00Al Shabab vs Al HilalSaudi Pro LeagueBillets
9 septembre 2026 - 11:55Al Kholood vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
10 septembre 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-FayhaSaudi Pro LeagueBillets
17 septembre 2026 - 14:00Al Shabab vs Al-TaawounSaudi Pro LeagueBillets
9 octobre 2026 - 13:00Al Ittihad vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
15 octobre 2026 - 13:00Al Shabab vs Al-FaisalySaudi Pro LeagueBillets
22 octobre 2026 - 13:00Al Fateh vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
29 octobre 2026 - 13:00Al Shabab vs Al AhliSaudi Pro LeagueBillets
5 novembre 2026 - 12:00Abha vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
20 novembre 2026 - 12:00Al Shabab vs Al-EttifaqSaudi Pro LeagueBillets
26 novembre 2026 - 12:00Al Nassr vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
3 décembre 2026 - 12:00Al Shabab vs Neom SCSaudi Pro LeagueBillets
10 décembre 2026 - 12:00Al Diriyah vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
14 décembre 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
11 février 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
18 février 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
25 février 2027 - 15:00Al Shabab vs Al HazemSaudi Pro LeagueBillets
11 mars 2027 - 14:00Al Hilal vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
18 mars 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KholoodSaudi Pro LeagueBillets
2 avril 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
8 avril 2027 - 13:00Al-Taawoun vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
15 avril 2027 - 13:00Al Shabab vs Al IttihadSaudi Pro LeagueBillets
18 avril 2027 - 13:00Al-Faisaly vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
22 avril 2027 - 13:00Al Shabab vs Al FatehSaudi Pro LeagueBillets
29 avril 2027 - 13:00Al Ahli vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
6 mai 2027 - 13:00Al Shabab vs AbhaSaudi Pro LeagueBillets
12 mai 2027 - 13:00Al-Ettifaq vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
20 mai 2027 - 13:00Al Shabab vs Al NassrSaudi Pro LeagueBillets
24 mai 2027 - 13:00Neom SC vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
28 mai 2027 - 13:00Al Shabab vs Al DiriyahSaudi Pro LeagueBillets

La Saudi Pro League publie son calendrier complet de 34 journées par étapes, donc d’autres rencontres seront ajoutées à mesure que la saison avancera. Les heures de coup d’envoi peuvent encore être modifiées à l’approche des matches pour des raisons de diffusion.

Comment acheter des billets pour Al-Shabab en 2026/27 ?

Obtenir votre entrée pour voir les White Lions à la SHG Arena est un processus numérique simplifié, principalement géré via le portail officiel de billetterie d’Al-Shabab.

Alors que les billets de championnat standard sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le coup d’envoi, les grands rendez-vous, comme les matches contre les Big Four, exigent souvent d’anticiper et d’acheter tôt pour éviter les ruptures rapides.

Vous pouvez également trouver des billets d’Al-Shabab sur des plateformes secondaires comme Ticombo, où les tickets pour des matches, y compris des affiches très demandées contre des équipes comme Al-Hilal, offrent un moyen fiable d’obtenir votre place une fois les quotas officiels épuisés.

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Combien coûtent les billets d’Al-Shabab ?

La tarification est pensée pour convenir à chaque supporter, avec l’admission standard à la SHG Arena allant de 30 SAR à 100 SAR, tandis que les places premium se situent généralement entre 250 SAR et 500 SAR. Pour celles et ceux qui recherchent une hospitalité haut de gamme et les meilleures vues du stade, les salons VIP & Silver d’élite commencent à 1 200 SAR.

Si les quotas officiels sur Webook sont épuisés, des plateformes secondaires vérifiées comme Ticombo constituent une solution de repli fiable pour les supporters qui cherchent à obtenir des billets pour les grandes affiches.

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À quoi s’attendre d’Al-Shabab en 2026/27 ?

Al-Shabab FC, fondé en 1947, est le plus ancien club sportif de Riyad et un pilier imposant de l’histoire du football du pays. Sextuple champion de Saudi Pro League et premier vainqueur de trois titres de championnat consécutifs, les « White Lions » incarnent l’esprit résilient et compétitif de la capitale et sont depuis longtemps installés parmi l’élite du football saoudien.

La saison 2025/26 sous les ordres d’Imanol Alguacil, l’ancien entraîneur très apprécié de la Real Sociedad, a été une saison contrastée. Sur le plan national, Al-Shabab a terminé 12e de Saudi Pro League et a atteint les quarts de finale de la King’s Cup, des résultats en deçà des ambitions du club. Sur la scène continentale, en revanche, Al-Shabab a réalisé une campagne bien plus solide, atteignant la finale de la Gulf Club Champions League et terminant finaliste. Alguacil est toujours sur le banc pour 2026/27, le club cherchant à transformer cette promesse continentale en régularité sur le plan national et à se rapprocher de nouveau des Big Four.

Histoire de la SHG Arena

La SHG Arena, anciennement connue sous le nom de Prince Khalid bin Sultan Stadium, est bien plus qu’un simple stade de football moderne ; c’est un symbole de la transformation d’Al-Shabab et de l’avenir des stades « boutique » en Arabie saoudite.

Ce stade « boutique » de 15 000 places est le cœur tactique du paysage sportif de Riyad. Son design rectangulaire, spécifiquement pensé pour le football, a été conçu pour supprimer la piste d’athlétisme et rapprocher les supporters de l’action, garantissant que chaque chant venu du « White Den » résonne directement sur la pelouse. Idéalement située dans le quartier nord d’Al-Sahafa, près de la station de métro Dr. Sulaiman Al-Habib, l’enceinte offre une expérience premium les jours de match, avec des loges VIP modernisées, une toiture à membrane partagée pour plus de confort et le siège officiel du club sur place. Al-Shabab partage actuellement ce site avec l’autre club de Riyad, Al-Riyadh, pour ses matches à domicile.

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