La Saudi Pro League a considérablement gagné en prestige à l’échelle mondiale ces dernières saisons, grâce à l’arrivée au Moyen-Orient de certaines des plus grandes stars du football. Parmi les clubs de cette division d’élite figure Al-Riyadh, l’une des quatre équipes de la capitale saoudienne, Riyad, qui évoluent au plus haut niveau du football national.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour les matches d’Al-Riyadh : où se les procurer, combien ils coûtent et comment aller soutenir le club au stade.

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Les prochains matches d’Al-Riyadh en 2026-2027

La Saudi Pro League se dispute sur 34 journées jusqu’à la fin mai 2027, parallèlement à la Coupe du Roi. Voici le calendrier match par match d’Al-Riyadh, toutes compétitions confondues, jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Date et heure (Arabie saoudite) Match Lieu Compétition Billets Ven. 14 août 2026 à 23 h 00 Al-Ettifaq contre Al-Riyadh Stade Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (extérieur) Saudi Pro League, 1re journée Billets Mar. 18 août 2026 à 18 h 00 Al-Batin contre Al-Riyadh Stade d’Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (extérieur) Coupe du Roi, seizièmes de finale Billets Ven. 21 août 2026 à 12 h 00 Al-Riyadh contre Al Nassr Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 2e journée (derby de Riyad) Billets Mar. 25 août 2026 à 21 h 00 Al-Riyadh contre Diriyah Club Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 3e journée (affrontement entre clubs de la capitale) Billets Ven. 28 août 2026 à 21 h 00 Abha Club contre Al-Riyadh Cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz, Abha (extérieur) Saudi Pro League, 4e journée Billets Ven. 4 septembre 2026 à 23 h 00 Al Ahli contre Al-Riyadh Cité sportive King Abdullah, Djeddah (extérieur) Saudi Pro League, 5e journée Billets Mar. 8 septembre 2026 à 21 h 00 Al-Riyadh contre Al Hazem Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 6e journée Billets Ven. 11 septembre 2026 à 21 h 00 Al Fateh contre Al-Riyadh Stade Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (extérieur) Saudi Pro League, 7e journée Billets Ven. 9 octobre 2026 à 20 h 00 Al-Riyadh contre Al-Taawoun Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 8e journée Billets Jeu. 15 octobre 2026 à 20 h 00 Al Shabab contre Al-Riyadh Stade d’Al-Shabab Club, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 9e journée (derby de la capitale) Billets Mar. 20 octobre 2026 à 20 h 00 Al-Riyadh contre NEOM SC Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 10e journée Billets Ven. 23 octobre 2026 à 20 h 00 Al Qadsiah contre Al-Riyadh Stade Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (extérieur) Saudi Pro League, 11e journée Billets Ven. 30 octobre 2026 à 20 h 00 Al Khaleej contre Al-Riyadh Stade Prince Nayef bin Abdulaziz, Saihat (extérieur) Saudi Pro League, 12e journée Billets Ven. 6 novembre 2026 à 20 h 00 Al-Fayha contre Al-Riyadh Cité sportive d’Al Majma'ah, Al Majma'ah (extérieur) Saudi Pro League, 13e journée Billets Ven. 20 novembre 2026 à 20 h 00 Al-Riyadh contre Al Kholood Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 14e journée Billets Jeu. 26 novembre 2026 à 20 h 00 Al Hazem contre Al-Riyadh Stade d’Al-Hazem Club, Ar Rass (extérieur) Saudi Pro League, 15e journée Billets Lun. 30 novembre 2026 à 17 h 30 Al-Riyadh contre Al-Najmah Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Coupe du Roi, huitièmes de finale Billets Jeu. 3 décembre 2026 à 12 h 00 Al-Riyadh contre Al Ittihad Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 16e journée Billets Jeu. 10 décembre 2026 à 12 h 00 Al-Faisaly contre Al-Riyadh Stade de la cité sportive de Majmaah, Al Majma'ah (extérieur) Saudi Pro League, 17e journée Billets Lun. 14 décembre 2026 à 12 h 00 Al-Riyadh contre Al-Ettifaq Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 18e journée Billets Sam. 19 décembre 2026 à 17 h 45 Al-Riyadh contre Al Hilal Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, journée reprogrammée (derby de la capitale) Billets Jeu. 11 février 2027 à 15 h 00 Al Nassr contre Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 19e journée (derby de Riyad) Billets Jeu. 18 février 2027 à 15 h 00 Al-Riyadh contre Al Shabab Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 20e journée (derby de la capitale) Billets Jeu. 25 février 2027 à 15 h 00 NEOM SC contre Al-Riyadh Stade de la cité sportive King Khalid, Tabuk (extérieur) Saudi Pro League, 21e journée Billets Jeu. 11 mars 2027 à 14 h 00 Al-Riyadh contre Al Ahli Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 22e journée Billets Jeu. 18 mars 2027 à 15 h 00 Al-Riyadh contre Al Khaleej Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 23e journée Billets Ven. 2 avril 2027 à 13 h 00 Al Kholood contre Al-Riyadh Stade d’Al Hazem Club, Ar Rass (extérieur) Saudi Pro League, 24e journée Billets Jeu. 8 avril 2027 à 13 h 00 Al-Riyadh contre Al-Fayha Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 25e journée Billets Jeu. 15 avril 2027 à 21 h 00 Al Hilal contre Al-Riyadh Kingdom Arena, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 26e journée (derby de la capitale) Billets Jeu. 22 avril 2027 à 21 h 00 Al Fateh contre Al-Riyadh Stade Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (extérieur) Saudi Pro League, 28e journée Billets Jeu. 29 avril 2027 à 21 h 00 Al-Taawoun contre Al-Riyadh Stade de la cité sportive King Abdullah, Buraydah (extérieur) Saudi Pro League, 29e journée Billets Jeu. 6 mai 2027 à 21 h 00 Al-Riyadh contre Al Qadsiah Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 30e journée Billets Mer. 12 mai 2027 à 21 h 00 Al-Riyadh contre Al-Faisaly Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 31e journée Billets Jeu. 20 mai 2027 à 21 h 00 Diriyah Club contre Al-Riyadh Stade Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 32e journée (affrontement entre clubs de la capitale) Billets Lun. 24 mai 2027 à 22 h 00 Al Ittihad contre Al-Riyadh Cité sportive King Abdullah, Djeddah (extérieur) Saudi Pro League, 33e journée Billets Sam. 29 mai 2027 à 21 h 00 Al-Riyadh contre Abha Club Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 34e journée (dernier match de la saison) Billets

À noter : la Saudi Pro League marque une pause de la fin décembre 2026 au début février 2027 afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Les horaires des matches sont indiqués à l’heure locale saoudienne (AST) et peuvent encore faire l’objet de légers ajustements liés à leur diffusion télévisée.

Prochains matchs ALF Saudi Pro League 09:30 ALR

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Comment acheter des billets pour Al-Riyadh en 2026-2027 ?

Le moyen le plus fiable d’acheter des billets pour les matches d’Al-Riyadh est de passer par le site officiel de la Saudi Pro League (SPL), puis de consulter la rubrique « Calendrier/Billets » sous l’onglet « Matches ». Des billets sont également disponibles sur les canaux officiels de billetterie d’Al-Riyadh et sur la plateforme WeBook.

Les journées de Saudi Pro League s’étalent généralement sur trois jours, du jeudi au samedi, conformément au week-end saoudien. Les billets sont habituellement mis en vente quelques semaines avant chaque rencontre.

Pour les rencontres très demandées, comme les derbies de la capitale contre Al Nassr, Al Hilal et Al Shabab, ou les grandes affiches à domicile face à Al Ittihad et Al Ahli, il est vivement conseillé d’acheter ses billets dès leur mise en vente afin d’obtenir les meilleures places.

Il n’est pas nécessaire d’être membre du club pour acheter un billet à l’unité. Al-Riyadh propose toutefois plusieurs formules d’adhésion, assorties notamment d’un accès prioritaire à la billetterie, de contenus exclusifs et d’avantages au stade.

Les sites officiels de la ligue et du club restent le premier choix pour obtenir des billets, mais les grandes affiches peuvent rapidement afficher complet. Les supporters peuvent alors consulter des plateformes secondaires de confiance comme GrintaHub, une place de marché de premier plan pour les billets authentiques de matches en Arabie saoudite.

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Combien coûtent les billets pour Al-Riyadh en 2026-2027 ?

Le prix des billets pour Al-Riyadh varie selon le match, la catégorie de places et le niveau de la demande :

Places standard (tribunes supérieures et virages) :

Places premium et latérales (tribunes inférieures) :

Loges VIP et salons de réception :

Les supporters sont invités à surveiller le site officiel de la SPL ou les canaux d’Al-Riyadh pour les ventes initiales. Des billets sont également disponibles sur des plateformes secondaires de confiance comme GrintaHub, qui propose des places de revente vérifiées aux supporters souhaitant s’assurer d’être présents au stade Prince Faisal bin Fahd.

Qu’attendre d’Al-Riyadh en 2026-2027 ?

Fondé en 1953, Al-Riyadh SC est l’un des clubs historiques du football saoudien, même si la saison dernière a été tout sauf stable en coulisses. Javier Calleja, l’ancien entraîneur de Villarreal recruté pour diriger le club, a été limogé en novembre 2025 après un mauvais départ. Daniel Carreño lui a succédé, avant d’être à son tour remplacé par Mauricio Dulac en février 2026. Dans ce contexte mouvementé, Al-Riyadh a dû lutter pour éviter la relégation lors des dernières semaines, avant de finalement se maintenir à la 15e place.

Le club espère connaître une bien plus grande stabilité cette fois-ci, après le chaos de la saison passée. Avec un effectif stabilisé autour de l’attaquant Mamadou Sylla, il cherchera à s’installer plus confortablement dans l’élite.

Les supporters qui souhaitent voir Al-Riyadh à l’œuvre peuvent réserver leurs billets pour les prochaines rencontres afin de ne pas manquer certains des matches les plus passionnants de la capitale.

L’histoire du stade Prince Faisal bin Fahd

Le stade Prince Faisal bin Fahd est l’enceinte historique d’Al-Riyadh SC. Il se trouve dans le quartier d’Al-Malaz, à Riyad, en Arabie saoudite. Depuis la pose de ses fondations en 1971, il occupe une place importante dans le paysage sportif de la ville. Il a également accueilli Al Nassr, Al Hilal et Al Shabab au cours des décennies précédentes, avant que chacun de ces clubs ne rejoigne un stade plus récent, construit spécialement pour lui.

Le stade peut actuellement accueillir environ 22 000 spectateurs, ce qui en fait une enceinte plus intimiste que certaines des nouvelles arènes du Royaume. Sa configuration compacte contribue à créer une atmosphère électrique les jours de match, notamment lors des rencontres importantes de Pro League et des derbies.

Situé le long de la route Salah Ad Din Al Ayyubi, le stade est facilement accessible aux supporters locaux grâce au métro de Riyad et aux grands axes de transport du centre-ville. Il joue un rôle central dans l’identité du club. Une extension majeure est également prévue dans le cadre des préparatifs de l’Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2034 : sa capacité devrait atteindre environ 45 000 places dans les années à venir.