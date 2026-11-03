La Saudi Pro League a considérablement gagné en prestige sur la scène internationale ces dernières saisons, grâce à l’arrivée au Moyen-Orient de certaines des plus grandes stars du football mondial. Parmi les clubs de cette division d’élite figure Al-Riyadh, l’une des quatre équipes de la capitale saoudienne, Riyad, à évoluer au plus haut niveau du football national.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour les matches d’Al-Riyadh : où se les procurer, combien ils coûtent et comment venir soutenir le club en personne.

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Les prochains matches d’Al-Riyadh en 2026-2027

La Saudi Pro League se déroule sur 34 journées jusqu’à la fin mai 2027, parallèlement à la Coupe du Roi. Voici le calendrier d’Al-Riyadh, match par match et toutes compétitions confondues, jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Date et heure (Arabie saoudite) Match Lieu Compétition Billets Vendredi 14 août 2026, 23 h 00 Al-Ettifaq contre Al-Riyadh Stade Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (extérieur) Saudi Pro League, 1re journée Billets Mardi 18 août 2026, 18 h 00 Al-Batin contre Al-Riyadh Stade d’Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (extérieur) Coupe du Roi, 16es de finale Billets Vendredi 21 août 2026, 12 h 00 Al-Riyadh contre Al Nassr Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 2e journée (derby de Riyad) Billets Mardi 25 août 2026, 21 h 00 Al-Riyadh contre Diriyah Club Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 3e journée (duel entre clubs de la capitale) Billets Vendredi 28 août 2026, 21 h 00 Abha Club contre Al-Riyadh Cité sportive Prince Sultan bin Abdulaziz, Abha (extérieur) Saudi Pro League, 4e journée Billets Vendredi 4 septembre 2026, 23 h 00 Al Ahli contre Al-Riyadh Cité sportive Roi-Abdallah, Djeddah (extérieur) Saudi Pro League, 5e journée Billets Mardi 8 septembre 2026, 21 h 00 Al-Riyadh contre Al Hazem Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 6e journée Billets Vendredi 11 septembre 2026, 21 h 00 Al Fateh contre Al-Riyadh Stade Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (extérieur) Saudi Pro League, 7e journée Billets Vendredi 9 octobre 2026, 20 h 00 Al-Riyadh contre Al-Taawoun Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 8e journée Billets Jeudi 15 octobre 2026, 20 h 00 Al Shabab contre Al-Riyadh Stade d’Al-Shabab Club, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 9e journée (derby de la capitale) Billets Mardi 20 octobre 2026, 20 h 00 Al-Riyadh contre NEOM SC Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 10e journée Billets Vendredi 23 octobre 2026, 20 h 00 Al Qadsiah contre Al-Riyadh Stade Prince Mohammed Bin Fahd, Dammam (extérieur) Saudi Pro League, 11e journée Billets Vendredi 30 octobre 2026, 20 h 00 Al Khaleej contre Al-Riyadh Stade Prince Nayef bin Abdulaziz, Saihat (extérieur) Saudi Pro League, 12e journée Billets Vendredi 6 novembre 2026, 20 h 00 Al-Fayha contre Al-Riyadh Cité sportive d’Al Majma’ah, Al Majma’ah (extérieur) Saudi Pro League, 13e journée Billets Vendredi 20 novembre 2026, 20 h 00 Al-Riyadh contre Al Kholood Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 14e journée Billets Jeudi 26 novembre 2026, 20 h 00 Al Hazem contre Al-Riyadh Stade d’Al-Hazem Club, Ar Rass (extérieur) Saudi Pro League, 15e journée Billets Lundi 30 novembre 2026, 17 h 30 Al-Riyadh contre Al-Najmah Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Coupe du Roi, 8es de finale Billets Jeudi 3 décembre 2026, 12 h 00 Al-Riyadh contre Al Ittihad Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 16e journée Billets Jeudi 10 décembre 2026, 12 h 00 Al-Faisaly contre Al-Riyadh Stade de la cité sportive de Majmaah, Al Majma’ah (extérieur) Saudi Pro League, 17e journée Billets Lundi 14 décembre 2026, 12 h 00 Al-Riyadh contre Al-Ettifaq Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 18e journée Billets Samedi 19 décembre 2026, 17 h 45 Al-Riyadh contre Al Hilal Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, journée reprogrammée (derby de la capitale) Billets Jeudi 11 février 2027, 15 h 00 Al Nassr contre Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 19e journée (derby de Riyad) Billets Jeudi 18 février 2027, 15 h 00 Al-Riyadh contre Al Shabab Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 20e journée (derby de la capitale) Billets Jeudi 25 février 2027, 15 h 00 NEOM SC contre Al-Riyadh Stade de la cité sportive Roi-Khalid, Tabuk (extérieur) Saudi Pro League, 21e journée Billets Jeudi 11 mars 2027, 14 h 00 Al-Riyadh contre Al Ahli Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 22e journée Billets Jeudi 18 mars 2027, 15 h 00 Al-Riyadh contre Al Khaleej Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 23e journée Billets Vendredi 2 avril 2027, 13 h 00 Al Kholood contre Al-Riyadh Stade d’Al Hazem Club, Ar Rass (extérieur) Saudi Pro League, 24e journée Billets Jeudi 8 avril 2027, 13 h 00 Al-Riyadh contre Al-Fayha Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 25e journée Billets Jeudi 15 avril 2027, 21 h 00 Al Hilal contre Al-Riyadh Kingdom Arena, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 26e journée (derby de la capitale) Billets Jeudi 22 avril 2027, 21 h 00 Al Fateh contre Al-Riyadh Stade Prince Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (extérieur) Saudi Pro League, 28e journée Billets Jeudi 29 avril 2027, 21 h 00 Al-Taawoun contre Al-Riyadh Stade de la cité sportive Roi-Abdallah, Buraydah (extérieur) Saudi Pro League, 29e journée Billets Jeudi 6 mai 2027, 21 h 00 Al-Riyadh contre Al Qadsiah Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 30e journée Billets Mercredi 12 mai 2027, 21 h 00 Al-Riyadh contre Al-Faisaly Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 31e journée Billets Jeudi 20 mai 2027, 21 h 00 Diriyah Club contre Al-Riyadh Stade Prince Turki bin Abdul Aziz, Riyad (extérieur) Saudi Pro League, 32e journée (duel entre clubs de la capitale) Billets Lundi 24 mai 2027, 22 h 00 Al Ittihad contre Al-Riyadh Cité sportive Roi-Abdallah, Djeddah (extérieur) Saudi Pro League, 33e journée Billets Samedi 29 mai 2027, 21 h 00 Al-Riyadh contre Abha Club Stade Prince Faisal bin Fahd, Riyad (domicile) Saudi Pro League, 34e journée (dernière journée de la saison) Billets

À noter : la Saudi Pro League marque une pause de fin décembre 2026 à début février 2027 pour permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Les horaires des matches sont indiqués en heure locale saoudienne (AST) et peuvent faire l’objet de légers ajustements liés à leur diffusion télévisée.

Prochains matchs ALF Saudi Pro League 09:30 ALR

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Comment acheter des billets pour Al-Riyadh en 2026-2027 ?

Le moyen le plus fiable d’acheter des billets pour les matches d’Al-Riyadh est de passer par le site officiel de la Saudi Pro League (SPL), dans la rubrique « Calendrier/Billets » de l’onglet « Matches ». Des billets sont également disponibles via les canaux officiels de billetterie d’Al-Riyadh et la plateforme WeBook.

Les journées de Saudi Pro League se déroulent généralement sur trois jours, du jeudi au samedi, conformément au week-end saoudien. Les billets sont habituellement mis en vente environ deux semaines avant chaque rencontre.

Pour les rencontres très demandées, comme les derbies de la capitale contre Al Nassr, Al Hilal et Al Shabab, ou les grandes affiches à domicile face à Al Ittihad et Al Ahli, il est vivement conseillé d’acheter ses billets dès leur mise en vente afin d’obtenir les meilleures places.

Il n’est pas nécessaire d’être membre du club pour acheter un billet à l’unité, mais Al-Riyadh propose aussi différentes formules d’adhésion, assorties notamment d’un accès prioritaire à la billetterie, de contenus exclusifs et d’avantages au stade.

Les sites officiels de la ligue et du club restent le premier recours pour obtenir des billets, mais les grandes affiches peuvent rapidement afficher complet. Les supporters peuvent consulter des plateformes de revente fiables comme GrintaHub, qui propose une place de marché de premier plan pour les billets authentiques des matches en Arabie saoudite.

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Combien coûtent les billets pour Al-Riyadh en 2026-2027 ?

Le prix des billets pour Al-Riyadh varie selon le match, la catégorie de places et la demande :

Places standard (tribunes supérieures et virages) :

Places premium et en bord de terrain (tribunes inférieures) :

Loges VIP et salons de réception :

Les supporters doivent surveiller le site officiel de la SPL ou les canaux d’Al-Riyadh pour la vente initiale. Des billets sont également disponibles sur des plateformes de revente fiables comme GrintaHub, qui propose des places revendues et vérifiées aux supporters souhaitant s’assurer une place au stade Prince Faisal bin Fahd.

À quoi s’attendre pour Al-Riyadh en 2026-2027 ?

Fondé en 1953, Al-Riyadh SC est l’un des clubs historiques du football saoudien. La saison dernière a toutefois été tout sauf stable en coulisses. Javier Calleja, l’ancien entraîneur de Villarreal recruté pour diriger le club, a été limogé en novembre 2025 après un mauvais début de saison. Daniel Carreño lui a succédé avant d’être remplacé à son tour par Mauricio Dulac en février 2026. Au milieu de ces bouleversements, Al-Riyadh s’est retrouvé engagé dans une véritable lutte pour le maintien lors des dernières semaines, avant de se sauver en terminant 15e.

Le club espère connaître beaucoup plus de stabilité cette fois-ci. Après le chaos de la saison dernière, il compte sur un effectif stabilisé, construit autour de l’attaquant Mamadou Sylla, pour s’installer plus confortablement dans l’élite.

Les supporters désireux de voir Al-Riyadh à l’œuvre peuvent réserver leurs billets pour les prochains matches afin de ne pas manquer certaines des rencontres les plus passionnantes de la capitale.

L’histoire du stade Prince Faisal bin Fahd

Le stade Prince Faisal bin Fahd est l’enceinte historique d’Al-Riyadh SC. Il se trouve dans le quartier d’Al-Malaz, à Riyad, en Arabie saoudite. Depuis la pose de ses fondations en 1971, il occupe une place importante dans la vie sportive de la ville. Il a également accueilli Al Nassr, Al Hilal et Al Shabab au cours des décennies précédentes, avant que chacun de ces clubs ne déménage dans un stade plus récent, construit pour ses besoins.

Le stade peut actuellement accueillir environ 22 000 spectateurs, ce qui en fait une enceinte plus intimiste que certaines des nouvelles arènes du royaume. Sa configuration compacte contribue à créer une atmosphère électrique les jours de match, en particulier lors des rencontres importantes de Pro League et des derbies.

Situé le long de la route Salah Ad Din Al Ayyubi, le stade est facilement accessible aux supporters locaux grâce au métro de Riyad et aux grands axes de transport du centre-ville. Il joue un rôle central dans l’identité du club. Sa capacité devrait aussi être considérablement augmentée dans le cadre des préparatifs de l’Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2034, avec un objectif d’environ 45 000 places dans les années à venir.