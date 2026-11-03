Al-Nassr aborde la saison 2026/27 en champion en titre de la Saudi Pro League, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque à l’Al-Awwal Park de Riyad. Depuis la signature historique de Ronaldo par Al-Nassr fin 2022, les affluences de la Saudi Pro League et son audience mondiale ont atteint des sommets sans précédent.vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter des billets pour les matches d’Al-Nassr jusqu’en mai 2027, notamment où et comment vous les procurer, où se déroulent les rencontres et combien les places coûtent.

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Les matches d’Al-Nassr SC en 2026/27

Date et heure (AST) Match Stade et ville Compétition Billets Samedi 15 août 2026, 14 h Al Nassr contre Al Fateh Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 1re journée Billets Mardi 18 août 2026, 14 h Al Diriyah contre Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Coupe du Roi, 16es de finale Billets Vendredi 21 août 2026, 12 h Al Riyadh contre Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Saudi Pro League, 2e journée Billets Mardi 25 août 2026, 14 h Al-Ettifaq contre Al Nassr Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam Saudi Pro League, 3e journée Billets Vendredi 28 août 2026, 14 h Al Nassr contre Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 4e journée Billets Samedi 5 septembre 2026, 14 h Al Ittihad contre Al Nassr King Abdullah Sports City, Djeddah Saudi Pro League, 5e journée Billets Mercredi 9 septembre 2026, 14 h Al Nassr contre Abha Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 6e journée Billets Jeudi 10 septembre 2026, 14 h Al Khaleej contre Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Saudi Pro League, 7e journée Billets Jeudi 17 septembre 2026, 14 h Al Nassr contre Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 8e journée Billets Vendredi 9 octobre 2026, 13 h Al Ahli contre Al Nassr King Abdullah Sports City, Djeddah Saudi Pro League, 9e journée Billets Jeudi 15 octobre 2026, 13 h Al Nassr contre NEOM SC Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 10e journée Billets Jeudi 22 octobre 2026, 13 h Al-Faisaly contre Al Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Saudi Pro League, 11e journée Billets Jeudi 29 octobre 2026, 13 h Al Nassr contre Al Kholood Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 12e journée Billets Jeudi 5 novembre 2026, 12 h Al Hazem contre Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Saudi Pro League, 13e journée Billets Vendredi 20 novembre 2026, 12 h Al Nassr contre Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 14e journée Billets Jeudi 26 novembre 2026, 12 h Al Nassr contre Al Shabab Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League (derby de Riyad), 15e journée Billets Jeudi 3 décembre 2026, 12 h Al-Fayha contre Al Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Saudi Pro League, 16e journée Billets Jeudi 10 décembre 2026, 12 h Al Nassr contre Al Hilal Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League (derby de la capitale), 17e journée Billets Lundi 14 décembre 2026, 12 h Al Fateh contre Al Nassr Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa Saudi Pro League, 18e journée Billets Jeudi 11 février 2027, 15 h Al Nassr contre Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 19e journée Billets Jeudi 18 février 2027, 15 h Al Nassr contre Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 20e journée Billets Jeudi 25 février 2027, 15 h Al-Taawoun contre Al Nassr King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah Saudi Pro League, 21e journée Billets Jeudi 11 mars 2027, 14 h Al Nassr contre Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 22e journée Billets Jeudi 18 mars 2027, 15 h Abha contre Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha Saudi Pro League, 23e journée Billets Vendredi 2 avril 2027, 13 h Al Nassr contre Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 24e journée Billets Jeudi 8 avril 2027, 13 h Al Diriyah contre Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Saudi Pro League, 25e journée Billets Jeudi 15 avril 2027, 13 h Al Nassr contre Al Ahli Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 26e journée Billets Dimanche 18 avril 2027, 13 h NEOM SC contre Al Nassr King Khalid Sport City Stadium, Tabuk Saudi Pro League, 27e journée Billets Jeudi 22 avril 2027, 13 h Al Nassr contre Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 28e journée Billets Jeudi 29 avril 2027, 13 h Al Kholood contre Al Nassr Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass Saudi Pro League, 29e journée Billets Jeudi 6 mai 2027, 13 h Al Nassr contre Al Hazem Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 30e journée Billets Mercredi 12 mai 2027, 13 h Al Qadsiah contre Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Saudi Pro League, 31e journée Billets Jeudi 20 mai 2027, 13 h Al Shabab contre Al Nassr Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riyad Saudi Pro League (derby de Riyad), 32e journée Billets Lundi 24 mai 2027, 13 h Al Nassr contre Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyad Saudi Pro League, 33e journée Billets Vendredi 28 mai 2027, 13 h Al Hilal contre Al Nassr Kingdom Arena, Riyad Saudi Pro League (derby de la capitale), 34e journée Billets

Comment acheter des billets pour Al-Nassr en 2026/27

La saison de Saudi Pro League, qui compte 34 journées, se poursuivra jusqu’à fin mai 2027, avec des matches de Coupe du Roi et des compétitions continentales de l’AFC entre-temps. Voici le calendrier complet des matches programmés d’Al-Nassr :À noter : la Saudi Pro League fera une pause de fin décembre 2026 à début février 2027 pour laisser place à la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, organisée dans toute l’Arabie saoudite. Al-Nassr reprendra ensuite sa course au titre jusqu’à fin mai 2027. Les horaires sont indiqués en heure locale (AST) et restent susceptibles de légers ajustements liés à la diffusion.Pour acheter des billets pour les matches d’Al-Nassr, la voie principale est le site officiel de la ligue (SPL), dans la rubrique « Fixture/Tickets », ou l’application officielle de billetterie WeBook, partenaire de la ligue et du club. Les supporters peuvent également vérifier les disponibilités sur le portail officiel de l’Al-Awwal Park.Les journées de championnat sont généralement programmées du jeudi au samedi, conformément au week-end saoudien. La billetterie officielle ouvre en général 7 à 14 jours avant chaque rencontre. Pour les grandes affiches, notamment le derby de Riyad contre Al-Hilal, le duel entre clubs de la même ville face à Al-Shabab ou les matches contre Al-Ittihad, les billets aux guichets se vendent en quelques minutes.Une adhésion payante au club n’est pas nécessaire pour acheter des billets classiques, mais Al-Nassr propose des formules Diamond et Seasonal Membership. L’adhésion Diamond garantit l’accès à toutes les rencontres nationales et continentales, tandis que les formules Seasonal, déclinées des niveaux Fan à Platinum, donnent un accès prioritaire à la billetterie avant son ouverture au grand public.Si vous manquez la mise en vente officielle, GrintaHub est la principale plateforme de revente de billets en Arabie saoudite et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Elle propose des billets authentiques, vérifiés à 100 %, livrés directement sur mobile pour tous les matches à domicile et à l’extérieur affichant complet.

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Combien coûtent les billets pour Al-Nassr en 2026/27 ?

Admission générale (derrière les buts et dans les angles) : généralement entre 185 et 350 SAR.

généralement entre 185 et 350 SAR. Catégorie 1 et places premium le long de la ligne de touche (gradins inférieurs) : généralement entre 450 et 950 SAR.

généralement entre 450 et 950 SAR. Prestations VIP et loges d’entreprise : à partir de 1 875 SAR et jusqu’à plus de 5 000 SAR pour les derbies les plus attendus, avec restauration dans un salon privé, sièges haut de gamme et parking réservé.

Le prix des billets pour les matches d’Al-Nassr varie selon la compétition, l’emplacement du siège à l’Al-Awwal Park et le prestige de l’adversaire :Sur les plateformes de revente comme GrintaHub , les prix évoluent en fonction de la demande le jour du match, ce qui permet aux supporters d’obtenir des places jusqu’au coup d’envoi.

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Tout savoir sur Al-Nassr

L’histoire de l’Al-Awwal Park

Capacité : de 25 000 à 26 000 spectateurs, avec des tribunes compactes de style européen offrant une bonne visibilité et plaçant les supporters tout près de la ligne de touche.

de 25 000 à 26 000 spectateurs, avec des tribunes compactes de style européen offrant une bonne visibilité et plaçant les supporters tout près de la ligne de touche. Emplacement : sur le campus de la King Saud University, dans l’ouest de Riyad, à quelques minutes du King Abdullah Financial District (KAFD).

sur le campus de la King Saud University, dans l’ouest de Riyad, à quelques minutes du King Abdullah Financial District (KAFD). Accès les jours de match : le stade est facilement accessible par les grands axes de Riyad, King Khalid Road et Northern Ring Road. Il est également desservi par le métro de Riyad et dispose de zones de prise en charge Careem/Uber.

le stade est facilement accessible par les grands axes de Riyad, King Khalid Road et Northern Ring Road. Il est également desservi par le métro de Riyad et dispose de zones de prise en charge Careem/Uber. Au-delà du football : outre les matches de Saudi Pro League et des compétitions de l’AFC, le stade a accueilli de grands spectacles internationaux, dont des événements WWE Crown Jewel et des combats de boxe internationaux pour des titres.

Fondé en 1955, Al-Nassr FC est l’un des piliers du football saoudien. Basé à Riyad, la capitale, le club entretient l’une des plus fortes rivalités du football saoudien avec son voisin Al-Hilal.Après son spectaculaire sacre en Saudi Pro League en 2025/26, son 11e titre national, Al-Nassr aborde la saison 2026/27 comme l’équipe à battre. Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, continue de mener l’attaque et d’incarner les ambitions du club. Au fil des ans, le géant de Riyad a aligné des talents emblématiques, de Hristo Stoichkov et Denilson à Sadio Mané, Aymeric Laporte et Marcelo Brozović.L’Al-Awwal Park, d’abord appelé King Saud University Stadium puis Mrsool Park, est le stade attitré d’Al-Nassr depuis septembre 2020, à la suite d’un accord avec Saudi Media Company (SMC). En avril 2023, il a pris le nom d’Al-Awwal Park dans le cadre d’un accord de longue durée sur les droits de dénomination conclu avec Saudi Awwal Bank (SAB).