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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Comment acheter des billets pour Al-Nassr en 2026-2027 : prix en Saudi Pro League, prochains matchs et plus encore

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Voici comment saisir l’occasion de voir Cristiano Ronaldo jouer en personne en Arabie saoudite

Al-Nassr aborde la saison 2026/27 en champion en titre de la Saudi Pro League, avec Cristiano Ronaldo toujours à la pointe de l’attaque à l’Al-Awwal Park de Riyad. Depuis la signature historique de Ronaldo par Al-Nassr fin 2022, les affluences de la Saudi Pro League et son audience mondiale ont atteint des sommets sans précédent.GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter des billets pour les matches d’Al-Nassr jusqu’en mai 2027, notamment où et comment vous les procurer, où se déroulent les rencontres et combien les places coûtent.

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Les matches d’Al-Nassr SC en 2026/27

La saison de Saudi Pro League, qui compte 34 journées, se poursuivra jusqu’à fin mai 2027, avec des matches de Coupe du Roi et des compétitions continentales de l’AFC entre-temps. Voici le calendrier complet des matches programmés d’Al-Nassr :
Date et heure (AST)MatchStade et villeCompétitionBillets
Samedi 15 août 2026, 14 hAl Nassr contre Al FatehAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 1re journéeBillets
Mardi 18 août 2026, 14 hAl Diriyah contre Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadCoupe du Roi, 16es de finaleBillets
Vendredi 21 août 2026, 12 hAl Riyadh contre Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadSaudi Pro League, 2e journéeBillets
Mardi 25 août 2026, 14 hAl-Ettifaq contre Al NassrAl-Ettifaq Club Stadium, DammamSaudi Pro League, 3e journéeBillets
Vendredi 28 août 2026, 14 hAl Nassr contre Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 4e journéeBillets
Samedi 5 septembre 2026, 14 hAl Ittihad contre Al NassrKing Abdullah Sports City, DjeddahSaudi Pro League, 5e journéeBillets
Mercredi 9 septembre 2026, 14 hAl Nassr contre AbhaAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 6e journéeBillets
Jeudi 10 septembre 2026, 14 hAl Khaleej contre Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamSaudi Pro League, 7e journéeBillets
Jeudi 17 septembre 2026, 14 hAl Nassr contre Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 8e journéeBillets
Vendredi 9 octobre 2026, 13 hAl Ahli contre Al NassrKing Abdullah Sports City, DjeddahSaudi Pro League, 9e journéeBillets
Jeudi 15 octobre 2026, 13 hAl Nassr contre NEOM SCAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 10e journéeBillets
Jeudi 22 octobre 2026, 13 hAl-Faisaly contre Al NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSaudi Pro League, 11e journéeBillets
Jeudi 29 octobre 2026, 13 hAl Nassr contre Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 12e journéeBillets
Jeudi 5 novembre 2026, 12 hAl Hazem contre Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassSaudi Pro League, 13e journéeBillets
Vendredi 20 novembre 2026, 12 hAl Nassr contre Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 14e journéeBillets
Jeudi 26 novembre 2026, 12 hAl Nassr contre Al ShababAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League (derby de Riyad), 15e journéeBillets
Jeudi 3 décembre 2026, 12 hAl-Fayha contre Al NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSaudi Pro League, 16e journéeBillets
Jeudi 10 décembre 2026, 12 hAl Nassr contre Al HilalAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League (derby de la capitale), 17e journéeBillets
Lundi 14 décembre 2026, 12 hAl Fateh contre Al NassrPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-AhsaSaudi Pro League, 18e journéeBillets
Jeudi 11 février 2027, 15 hAl Nassr contre Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 19e journéeBillets
Jeudi 18 février 2027, 15 hAl Nassr contre Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 20e journéeBillets
Jeudi 25 février 2027, 15 hAl-Taawoun contre Al NassrKing Abdullah Sport City Stadium, BuraydahSaudi Pro League, 21e journéeBillets
Jeudi 11 mars 2027, 14 hAl Nassr contre Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 22e journéeBillets
Jeudi 18 mars 2027, 15 hAbha contre Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Stadium, AbhaSaudi Pro League, 23e journéeBillets
Vendredi 2 avril 2027, 13 hAl Nassr contre Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 24e journéeBillets
Jeudi 8 avril 2027, 13 hAl Diriyah contre Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadSaudi Pro League, 25e journéeBillets
Jeudi 15 avril 2027, 13 hAl Nassr contre Al AhliAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 26e journéeBillets
Dimanche 18 avril 2027, 13 hNEOM SC contre Al NassrKing Khalid Sport City Stadium, TabukSaudi Pro League, 27e journéeBillets
Jeudi 22 avril 2027, 13 hAl Nassr contre Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 28e journéeBillets
Jeudi 29 avril 2027, 13 hAl Kholood contre Al NassrAl-Hazem Club Stadium, Ar RassSaudi Pro League, 29e journéeBillets
Jeudi 6 mai 2027, 13 hAl Nassr contre Al HazemAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 30e journéeBillets
Mercredi 12 mai 2027, 13 hAl Qadsiah contre Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamSaudi Pro League, 31e journéeBillets
Jeudi 20 mai 2027, 13 hAl Shabab contre Al NassrAl-Shabab Club Stadium / SHG Arena, RiyadSaudi Pro League (derby de Riyad), 32e journéeBillets
Lundi 24 mai 2027, 13 hAl Nassr contre Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadSaudi Pro League, 33e journéeBillets
Vendredi 28 mai 2027, 13 hAl Hilal contre Al NassrKingdom Arena, RiyadSaudi Pro League (derby de la capitale), 34e journéeBillets
À noter : la Saudi Pro League fera une pause de fin décembre 2026 à début février 2027 pour laisser place à la Coupe d’Asie de l’AFC 2027, organisée dans toute l’Arabie saoudite. Al-Nassr reprendra ensuite sa course au titre jusqu’à fin mai 2027. Les horaires sont indiqués en heure locale (AST) et restent susceptibles de légers ajustements liés à la diffusion.

Comment acheter des billets pour Al-Nassr en 2026/27

Pour acheter des billets pour les matches d’Al-Nassr, la voie principale est le site officiel de la ligue (SPL), dans la rubrique « Fixture/Tickets », ou l’application officielle de billetterie WeBook, partenaire de la ligue et du club. Les supporters peuvent également vérifier les disponibilités sur le portail officiel de l’Al-Awwal Park.
Les journées de championnat sont généralement programmées du jeudi au samedi, conformément au week-end saoudien. La billetterie officielle ouvre en général 7 à 14 jours avant chaque rencontre. Pour les grandes affiches, notamment le derby de Riyad contre Al-Hilal, le duel entre clubs de la même ville face à Al-Shabab ou les matches contre Al-Ittihad, les billets aux guichets se vendent en quelques minutes.
Une adhésion payante au club n’est pas nécessaire pour acheter des billets classiques, mais Al-Nassr propose des formules Diamond et Seasonal Membership. L’adhésion Diamond garantit l’accès à toutes les rencontres nationales et continentales, tandis que les formules Seasonal, déclinées des niveaux Fan à Platinum, donnent un accès prioritaire à la billetterie avant son ouverture au grand public.
Si vous manquez la mise en vente officielle, GrintaHub est la principale plateforme de revente de billets en Arabie saoudite et dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Elle propose des billets authentiques, vérifiés à 100 %, livrés directement sur mobile pour tous les matches à domicile et à l’extérieur affichant complet.

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Combien coûtent les billets pour Al-Nassr en 2026/27 ?

Le prix des billets pour les matches d’Al-Nassr varie selon la compétition, l’emplacement du siège à l’Al-Awwal Park et le prestige de l’adversaire :
  • Admission générale (derrière les buts et dans les angles) : généralement entre 185 et 350 SAR.
  • Catégorie 1 et places premium le long de la ligne de touche (gradins inférieurs) : généralement entre 450 et 950 SAR.
  • Prestations VIP et loges d’entreprise : à partir de 1 875 SAR et jusqu’à plus de 5 000 SAR pour les derbies les plus attendus, avec restauration dans un salon privé, sièges haut de gamme et parking réservé.
Sur les plateformes de revente comme GrintaHub, les prix évoluent en fonction de la demande le jour du match, ce qui permet aux supporters d’obtenir des places jusqu’au coup d’envoi.

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Tout savoir sur Al-Nassr

Fondé en 1955, Al-Nassr FC est l’un des piliers du football saoudien. Basé à Riyad, la capitale, le club entretient l’une des plus fortes rivalités du football saoudien avec son voisin Al-Hilal.
Après son spectaculaire sacre en Saudi Pro League en 2025/26, son 11e titre national, Al-Nassr aborde la saison 2026/27 comme l’équipe à battre. Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or, continue de mener l’attaque et d’incarner les ambitions du club. Au fil des ans, le géant de Riyad a aligné des talents emblématiques, de Hristo Stoichkov et Denilson à Sadio Mané, Aymeric Laporte et Marcelo Brozović.

L’histoire de l’Al-Awwal Park

L’Al-Awwal Park, d’abord appelé King Saud University Stadium puis Mrsool Park, est le stade attitré d’Al-Nassr depuis septembre 2020, à la suite d’un accord avec Saudi Media Company (SMC). En avril 2023, il a pris le nom d’Al-Awwal Park dans le cadre d’un accord de longue durée sur les droits de dénomination conclu avec Saudi Awwal Bank (SAB).
  • Capacité : de 25 000 à 26 000 spectateurs, avec des tribunes compactes de style européen offrant une bonne visibilité et plaçant les supporters tout près de la ligne de touche.
  • Emplacement : sur le campus de la King Saud University, dans l’ouest de Riyad, à quelques minutes du King Abdullah Financial District (KAFD).
  • Accès les jours de match : le stade est facilement accessible par les grands axes de Riyad, King Khalid Road et Northern Ring Road. Il est également desservi par le métro de Riyad et dispose de zones de prise en charge Careem/Uber.
  • Au-delà du football : outre les matches de Saudi Pro League et des compétitions de l’AFC, le stade a accueilli de grands spectacles internationaux, dont des événements WWE Crown Jewel et des combats de boxe internationaux pour des titres.

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