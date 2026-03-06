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Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Comment acheter des billets pour Al-Khaleej en 2026/27 : prix en Saudi Pro League, prochains matches et plus encore

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Al Khaleej

Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des places afin de voir l’équipe des Pearls à l’œuvre cette saison

La lumière des projecteurs du football saoudien se concentre la plupart du temps sur le big four, à savoir Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, mais pour découvrir pleinement et apprécier tout ce que la plus grande ligue d’Asie a à offrir, il vaut la peine de s’intéresser à tous les clubs de la Saudi Pro League.

Un club qui continue de faire mieux que ce que son statut pourrait laisser attendre est Al-Khaleej, originaire de Saihat, dans la Province orientale, même s’il dispute ses matches à domicile au Prince Mohammed bin Fahd Stadium, dans la ville voisine de Dammam.

Laissez GOAL vous expliquer comment voir « Al-Danah » (Les Perles), avec toutes les informations sur la billetterie, notamment comment acheter vos places et combien elles coûteront.

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Quand Al-Khaleej joue-t-il ?

Date et heureMatchCompétitionBillets
15 août 2026 - 12:15Al-Taawoun vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
18 août 2026 - 12:05Al Akhdoud vs Al KhaleejKing CupBillets
22 août 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababSaudi Pro LeagueBillets
25 août 2026 - 12:05Abha vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
28 août 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al HilalSaudi Pro LeagueBillets
3 septembre 2026 - 12:30Neom SC vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
7 septembre 2026 - 11:30Al Khaleej vs Al RiyadhSaudi Pro LeagueBillets
10 septembre 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al NassrSaudi Pro LeagueBillets
17 septembre 2026 - 14:00Al-Ettifaq vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
9 octobre 2026 - 13:00Al Khaleej vs Al-FayhaSaudi Pro LeagueBillets
15 octobre 2026 - 13:00Al Fateh vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
22 octobre 2026 - 13:00Al Ahli vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
29 octobre 2026 - 13:00Al Khaleej vs Al HazemSaudi Pro LeagueBillets
5 novembre 2026 - 12:00Al Kholood vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
20 novembre 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al IttihadSaudi Pro LeagueBillets
26 novembre 2026 - 12:00Al-Faisaly vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
3 décembre 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al DiriyahSaudi Pro LeagueBillets
10 décembre 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
14 décembre 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al-TaawounSaudi Pro LeagueBillets
11 février 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
18 février 2027 - 15:00Al Khaleej vs AbhaSaudi Pro LeagueBillets
25 février 2027 - 15:00Al Hilal vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
11 mars 2027 - 14:00Al Khaleej vs Neom SCSaudi Pro LeagueBillets
18 mars 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
2 avril 2027 - 13:00Al Nassr vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
8 avril 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al-EttifaqSaudi Pro LeagueBillets
15 avril 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
18 avril 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al FatehSaudi Pro LeagueBillets
22 avril 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al AhliSaudi Pro LeagueBillets
29 avril 2027 - 13:00Al Hazem vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
6 mai 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al KholoodSaudi Pro LeagueBillets
12 mai 2027 - 13:00Al Ittihad vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
20 mai 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al-FaisalySaudi Pro LeagueBillets
24 mai 2027 - 13:00Al Diriyah vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueBillets
28 mai 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al QadsiahSaudi Pro LeagueBillets

La saison 2026-2027 d’Al-Khaleej s’étend du 15 août au 28 mai, avec une trêve de mi-saison entre décembre et février afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Les heures de coup d’envoi sont susceptibles d’être modifiées à l’approche des matches pour des raisons de diffusion.

Saudi Pro League
Al Ittifaq crest
Al Ittifaq
ALI
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK

Comment acheter des billets Al-Khaleej 2026-2027

Pour acheter des billets pour les matches d’Al-Khaleej, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue, la SPL, où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ».

Les journées de Saudi Pro League se disputent généralement sur trois jours, la plupart s’étalant du jeudi au samedi pour coïncider avec le week-end saoudien, vendredi et samedi, et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque rencontre.

Pour les affiches populaires, comme lorsque Al-Khaleej affronte Al-Hilal ou Al-Nassr, ou lorsqu’il fait face à des rivaux locaux comme Al-Qadsiah ou Al-Ettifaq, il est conseillé d’acheter les billets dès leur mise en vente afin d’éviter de manquer les places souhaitées.

Si les portails officiels de la ligue ou du stade restent le moyen le plus sûr pour les supporters d’obtenir des places pour les matches d’Al-Khaleej, ceux qui souhaitent assister à une rencontre peuvent envisager des plateformes secondaires comme Ticombo pour acheter des billets.

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Combien coûtent les billets d’Al-Khaleej en 2026-2027 ?

Le prix des billets d’Al-Khaleej varie en fonction du match, de la catégorie de place et de la demande.

Les places premium affichent des prix plus élevés, tandis que les billets en admission générale offrent des options plus abordables. Les prix vont généralement de 25 SAR à 500 SAR, voire davantage pour les matches de prestige.

Consultez régulièrement le site officiel de la ligue pour obtenir davantage d’informations sur la billetterie, notamment sur la disponibilité et les prix.

Les billets proposés sur des sites secondaires comme Ticombo constituent une alternative fiable si les canaux officiels sont épuisés.

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Que faut-il attendre d’Al-Khaleej en 2026-2027 ?

Al-Khaleej a connu plusieurs passages en Saudi Pro League, même si le club est présent sans interruption dans l’élite depuis sa promotion obtenue au terme de la saison 2021-2022 de Saudi First Division League.

Bien qu’Al-Khaleej soit historiquement davantage réputé comme un club de handball à succès, le club a poursuivi la saison dernière sa plus longue présence consécutive dans la première division saoudienne, en terminant 8e sous les ordres de Georgios Donis, soit sa meilleure période durable dans l’élite. L’un de ses résultats marquants de ces dernières années est arrivé en décembre 2025, lorsqu’il est revenu d’un retard de 3-0 pour faire match nul 3-2 contre le champion en titre Al-Hilal, prolongeant une incroyable remontée en fin de saison qui a brièvement menacé l’impressionnante série d’invincibilité d’Al-Hilal.

La majorité des stars mondiales du football qui ont afflué vers l’Arabie saoudite ces dernières saisons ont eu tendance à rejoindre les clubs les plus établis et les plus titrés. Cependant, Al-Khaleej a aussi recruté quelques pépites. Le Norvégien Joshua King a terminé la saison dernière meilleur buteur incontesté du club avec 20 buts, tandis que le Grec Konstantinos Fortounis et son compatriote Georgios Masouras restent tous deux des atouts importants dans la création et l’animation offensive à l’aube de la nouvelle campagne.

Il n’est pas surprenant qu’Al-Khaleej ait constitué un fort contingent grec, Georgios Donis occupant le poste d’entraîneur depuis l’été 2025. Donis, qui est devenu dans les années 1990 le tout premier joueur grec à évoluer en Premier League anglaise, continue de s’appuyer sur les bases solides posées lors de sa première saison au sein du club basé à Saihat.

Histoire du Prince Mohammed Bin Fahd Stadium

Le Prince Mohammed Bin Fahd Stadium est une enceinte sportive polyvalente située dans la ville côtière de Dammam, sur le golfe Persique, qui est la cinquième plus grande ville d’Arabie saoudite. Il est le stade des clubs saoudiens Al-Ettifaq et Al-Qadsiah depuis son ouverture en 1973, même si Al-Ettifaq l’a quitté en 2023 après la construction de son nouveau stade, l’EGO Stadium. Al-Khaleej et Al-Qadsiah continuent tous deux d’utiliser ce stade pour leurs matches à domicile. La capacité du stade est de 26 000 places.

Le Prince Mohammed Bin Fahd Stadium est entouré de nombreuses installations et commodités, notamment un terrain d’entraînement annexe, une piste pour les compétitions d’athlétisme, un bâtiment VIP et ses annexes, une mosquée, ainsi que des jardins, des espaces extérieurs et des parkings.

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