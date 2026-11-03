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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Comment acheter des billets pour Al-Ittihad en 2026-2027 : prix et calendrier de la Saudi Pro League

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Saudi Pro League
Al Ittihad

Découvrez en personne l’héritage du plus ancien club d’Arabie saoudite

Al-Ittihad aborde la saison 2026/27 sous la direction de Jens Wissing, nommé à la surprise générale après avoir été recruté au Gamba Osaka, au Japon, à la suite du départ de Sergio Conceicao après une cinquième place. Basé à Djeddah, le « club du peuple » reste la plus ancienne institution sportive d’Arabie saoudite et est indissociable de l’ambiance du « mur jaune » au King Abdullah Sports City (stade Alinma). GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter vos billets cette saison, jusqu’en mai 2027.

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Le calendrier d’Al-Ittihad pour la saison 2026/27

La Saudi Pro League (SPL) se dispute sur 34 journées jusqu’à fin mai 2027. Al-Ittihad participe également à la Ligue des champions Élite de l’AFC et à la Coupe du Roi. Voici le calendrier match par match d’Al-Ittihad, toutes compétitions confondues, jusqu’à la fin de la saison 2026/27.
Date et heure (GST)MatchStadeCompétitionBillets
Mar. 11 août 2026, 20 h 00Al Jazira contre Al-IttihadStade Mohammed bin Zayed (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFCBillets
Sam. 15 août 2026, 22 h 00Al-Ittihad contre Al KholoodKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 1re journéeBillets
Mar. 18 août 2026, 20 h 15Al Najmah contre Al-IttihadStade du Department of Education (extérieur)Coupe du Roi, 16es de finaleBillets
Ven. 21 août 2026, 22 h 00Al Qadsiah contre Al-IttihadStade Prince Mohammed Bin Fahd (extérieur)Saudi Pro League, 2e journéeBillets
Lun. 24 août 2026, 22 h 00Al-Ittihad contre Al HazemStade Prince Abdullah Al-Faisal (domicile)Saudi Pro League, 3e journéeBillets
Sam. 29 août 2026, 22 h 00Al Fateh contre Al-IttihadStade Prince Abdullah Bin Jalawi (extérieur)Saudi Pro League, 4e journéeBillets
Sam. 5 septembre 2026, 22 h 00Al-Ittihad contre Al NassrKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 5e journéeBillets
Mar. 8 septembre 2026, 22 h 00Al-Ittihad contre Al FayhaKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 6e journéeBillets
Ven. 11 septembre 2026, 19 h 45Al Faisaly contre Al-IttihadStade du Majmaah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 7e journéeBillets
Lun. 14 septembre 2026, 20 h 00Al Shamal contre Al-IttihadStade Al Bayt (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 1re journéeBillets
Sam. 10 octobre 2026, 22 h 00Al Hilal contre Al-IttihadKingdom Arena (extérieur)Saudi Pro League, 8e journée (Clásico)Billets
Mar. 13 octobre 2026, 22 h 15Al-Ittihad contre Shabab Al AhliKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 2e journéeBillets
Mar. 20 octobre 2026, 22 h 00Al Ettifaq contre Al-IttihadStade du club d’Al Ettifaq (extérieur)Saudi Pro League, 10e journéeBillets
Ven. 23 octobre 2026, 19 h 30Al-Ittihad contre Diriyah ClubKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 11e journéeBillets
Lun. 26 octobre 2026, 17 h 45Neftchi Fergana contre Al-IttihadStade Istiqlol (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 3e journéeBillets
Ven. 30 octobre 2026, 16 h 30Abha contre Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 12e journéeBillets
Lun. 2 novembre 2026, 22 h 15Al-Ittihad contre Al AinKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 4e journéeBillets
Ven. 6 novembre 2026, 21 h 30Al-Ittihad contre NEOM SCKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 13e journéeBillets
Ven. 20 novembre 2026, 21 h 00Al Khaleej contre Al-IttihadStade du club d’Al Khaleej (extérieur)Saudi Pro League, 14e journéeBillets
Lun. 23 novembre 2026, 22 h 15Al-Ittihad contre PakhtakorKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 5e journéeBillets
Jeu. 26 novembre 2026, 21 h 00Al-Ittihad contre Al AhliKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 15e journée (derby de Djeddah)Billets
Lun. 30 novembre 2026, 17 h 25Al Jabalain contre Al-IttihadStade Prince Abdul Aziz bin Musa’ed (extérieur)Coupe du Roi, huitièmes de finaleBillets
Jeu. 3 décembre 2026, 21 h 00Al Riyadh contre Al-IttihadStade Prince Turki bin Abdul Aziz (extérieur)Saudi Pro League, 16e journéeBillets
Lun. 7 décembre 2026, 20 h 00Al Wasl contre Al-IttihadStade Zabeel (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 6e journéeBillets
Jeu. 10 décembre 2026, 21 h 00Al-Ittihad contre Al TaawounKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 17e journéeBillets
Lun. 14 décembre 2026, 21 h 00Al Kholood contre Al-IttihadStade du club d’Al Hazem (extérieur)Saudi Pro League, 18e journéeBillets
Sam. 19 décembre 2026, 21 h 30Al-Ittihad contre Al ShababKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 9e journée (reportée)Billets
Lun. 8 février 2027, 22 h 15Al-Ittihad contre Al GharafaKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 7e journéeBillets
Jeu. 11 février 2027, 23 h 00Al-Ittihad contre Al QadsiahKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 19e journéeBillets
Lun. 15 février 2027, 22 h 15Al Sadd contre Al-IttihadStade Jassim Bin Hamad (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 8e journéeBillets
Jeu. 18 février 2027, 23 h 00Al Hazem contre Al-IttihadStade du club d’Al Hazem (extérieur)Saudi Pro League, 20e journéeBillets
Jeu. 25 février 2027, 23 h 00Al-Ittihad contre Al FatehKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 21e journéeBillets
Jeu. 11 mars 2027, 22 h 00Al Nassr contre Al-IttihadAlawwal Park (extérieur)Saudi Pro League, 22e journéeBillets
Jeu. 18 mars 2027, 22 h 00Al Fayha contre Al-IttihadStade du Majmaah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 23e journéeBillets
Ven. 2 avril 2027, 22 h 00Al-Ittihad contre Al FaisalyKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 24e journéeBillets
Jeu. 8 avril 2027, 22 h 00Al-Ittihad contre Al HilalKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 25e journée (Clásico)Billets
Jeu. 15 avril 2027, 22 h 00Al Shabab contre Al-IttihadStade King Fahd (extérieur)Saudi Pro League, 26e journéeBillets
Dim. 18 avril 2027, 22 h 00Al-Ittihad contre Al EttifaqKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 27e journéeBillets
Jeu. 22 avril 2027, 22 h 00Diriyah Club contre Al-IttihadStade Prince Turki bin Abdul Aziz (extérieur)Saudi Pro League, 28e journéeBillets
Jeu. 29 avril 2027, 22 h 00Al-Ittihad contre AbhaKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 29e journéeBillets
Jeu. 6 mai 2027, 22 h 00NEOM SC contre Al-IttihadStade du King Khalid Sport City (extérieur)Saudi Pro League, 30e journéeBillets
Mer. 12 mai 2027, 22 h 00Al-Ittihad contre Al KhaleejKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 31e journéeBillets
Jeu. 20 mai 2027, 22 h 00Al Ahli contre Al-IttihadKing Abdullah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 32e journée (derby de Djeddah)Billets
Lun. 24 mai 2027, 22 h 00Al-Ittihad contre Al RiyadhKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 33e journéeBillets
Sam. 29 mai 2027, 22 h 00Al Taawoun contre Al-IttihadStade du King Abdullah Sport City, Buraydah (extérieur)Saudi Pro League, 34e journéeBillets

Comment acheter des billets pour Al-Ittihad

  • Le principal moyen d’achat est le portail officiel de billetterie d’Al-Ittihad ou l’application dédiée WeBook.
  • Les billets pour les matches de championnat ordinaires sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le coup d’envoi.
  • Pour les rencontres très demandées, comme le derby de Djeddah contre Al Ahli et le Clásico saoudien contre Al Hilal, les différentes catégories d’adhésion au club donnent un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.
  • Lorsque les billets mis en vente par les canaux officiels sont épuisés, les supporters se tournent vers GrintaHub, la principale plateforme régionale de revente, qui propose des billets authentiques et vérifiés, livrés instantanément au format numérique sur mobile.

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Combien coûtent les billets pour Al-Ittihad ?

  • Places standard : de 50 à 125 SAR
  • Places premium le long du terrain et catégorie Argent : de 300 à 700 SAR
  • Espaces VIP et salons Or : à partir de 1 800 SAR, avec restauration, accueil dédié et vue privilégiée sur le terrain
  • Marché de la revente via GrintaHub : les prix varient selon l’adversaire et la catégorie de siège, avec des billets disponibles pour tous les grands matches

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À quoi s’attendre pour Al-Ittihad en 2026/27 ?

Fondé en 1927, Al-Ittihad est le plus ancien club sportif d’Arabie saoudite. Il a remporté deux fois la Ligue des champions de l’AFC et possède une longue histoire de titres nationaux. La saison 2025/26 a été difficile : l’équipe a terminé cinquième de SPL, a été éliminée en demi-finales de la Coupe du Roi et a quitté la Ligue des champions Élite de l’AFC en quarts de finale.
Le club a réagi en nommant Jens Wissing, arrivé après avoir mené le Gamba Osaka au titre en Ligue des champions 2 de l’AFC. Une refonte tactique est en cours. Elle s’appuie sur des renforts venus d’Europe, notamment Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić et Youssef En-Nesyri, ainsi que sur le maître à jouer Houssem Aouar, pour remettre l’équipe en lice pour le titre en Saudi Pro League et sur la scène asiatique.

L’histoire du King Abdullah Sports City

Communément appelé « le Joyau » (Al-Jawhara), le King Abdullah Sports City est un stade de 62 000 places, pièce maîtresse du paysage sportif moderne de Djeddah. Construit au nord de la ville, près de l’aéroport international King Abdulaziz, il possède une architecture à plusieurs niveaux qui amplifie les chants du célèbre « mur jaune » des supporters d’Al-Ittihad. Le complexe comprend de larges coursives, des espaces réservés aux supporters les jours de match et des installations officielles du club. Il accueille à domicile Al-Ittihad et Al Ahli.

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