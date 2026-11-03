Al-Ittihad aborde la saison 2026/27 sous la direction de Jens Wissing, nommé à la surprise générale après avoir été recruté au Gamba Osaka, au Japon, à la suite du départ de Sergio Conceicao après une cinquième place. Basé à Djeddah, le « club du peuple » reste la plus ancienne institution sportive d’Arabie saoudite et est indissociable de l’ambiance du « mur jaune » au King Abdullah Sports City (stade Alinma).vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter vos billets cette saison, jusqu’en mai 2027.

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Le calendrier d’Al-Ittihad pour la saison 2026/27

Date et heure (GST) Match Stade Compétition Billets Mar. 11 août 2026, 20 h 00 Al Jazira contre Al-Ittihad Stade Mohammed bin Zayed (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC Billets Sam. 15 août 2026, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Kholood King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 1re journée Billets Mar. 18 août 2026, 20 h 15 Al Najmah contre Al-Ittihad Stade du Department of Education (extérieur) Coupe du Roi, 16es de finale Billets Ven. 21 août 2026, 22 h 00 Al Qadsiah contre Al-Ittihad Stade Prince Mohammed Bin Fahd (extérieur) Saudi Pro League, 2e journée Billets Lun. 24 août 2026, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Hazem Stade Prince Abdullah Al-Faisal (domicile) Saudi Pro League, 3e journée Billets Sam. 29 août 2026, 22 h 00 Al Fateh contre Al-Ittihad Stade Prince Abdullah Bin Jalawi (extérieur) Saudi Pro League, 4e journée Billets Sam. 5 septembre 2026, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Nassr King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 5e journée Billets Mar. 8 septembre 2026, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Fayha King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 6e journée Billets Ven. 11 septembre 2026, 19 h 45 Al Faisaly contre Al-Ittihad Stade du Majmaah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 7e journée Billets Lun. 14 septembre 2026, 20 h 00 Al Shamal contre Al-Ittihad Stade Al Bayt (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 1re journée Billets Sam. 10 octobre 2026, 22 h 00 Al Hilal contre Al-Ittihad Kingdom Arena (extérieur) Saudi Pro League, 8e journée (Clásico) Billets Mar. 13 octobre 2026, 22 h 15 Al-Ittihad contre Shabab Al Ahli King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 2e journée Billets Mar. 20 octobre 2026, 22 h 00 Al Ettifaq contre Al-Ittihad Stade du club d’Al Ettifaq (extérieur) Saudi Pro League, 10e journée Billets Ven. 23 octobre 2026, 19 h 30 Al-Ittihad contre Diriyah Club King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 11e journée Billets Lun. 26 octobre 2026, 17 h 45 Neftchi Fergana contre Al-Ittihad Stade Istiqlol (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 3e journée Billets Ven. 30 octobre 2026, 16 h 30 Abha contre Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 12e journée Billets Lun. 2 novembre 2026, 22 h 15 Al-Ittihad contre Al Ain King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 4e journée Billets Ven. 6 novembre 2026, 21 h 30 Al-Ittihad contre NEOM SC King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 13e journée Billets Ven. 20 novembre 2026, 21 h 00 Al Khaleej contre Al-Ittihad Stade du club d’Al Khaleej (extérieur) Saudi Pro League, 14e journée Billets Lun. 23 novembre 2026, 22 h 15 Al-Ittihad contre Pakhtakor King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 5e journée Billets Jeu. 26 novembre 2026, 21 h 00 Al-Ittihad contre Al Ahli King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 15e journée (derby de Djeddah) Billets Lun. 30 novembre 2026, 17 h 25 Al Jabalain contre Al-Ittihad Stade Prince Abdul Aziz bin Musa’ed (extérieur) Coupe du Roi, huitièmes de finale Billets Jeu. 3 décembre 2026, 21 h 00 Al Riyadh contre Al-Ittihad Stade Prince Turki bin Abdul Aziz (extérieur) Saudi Pro League, 16e journée Billets Lun. 7 décembre 2026, 20 h 00 Al Wasl contre Al-Ittihad Stade Zabeel (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 6e journée Billets Jeu. 10 décembre 2026, 21 h 00 Al-Ittihad contre Al Taawoun King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 17e journée Billets Lun. 14 décembre 2026, 21 h 00 Al Kholood contre Al-Ittihad Stade du club d’Al Hazem (extérieur) Saudi Pro League, 18e journée Billets Sam. 19 décembre 2026, 21 h 30 Al-Ittihad contre Al Shabab King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 9e journée (reportée) Billets Lun. 8 février 2027, 22 h 15 Al-Ittihad contre Al Gharafa King Abdullah Sports City (domicile) Ligue des champions Élite de l’AFC, 7e journée Billets Jeu. 11 février 2027, 23 h 00 Al-Ittihad contre Al Qadsiah King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 19e journée Billets Lun. 15 février 2027, 22 h 15 Al Sadd contre Al-Ittihad Stade Jassim Bin Hamad (extérieur) Ligue des champions Élite de l’AFC, 8e journée Billets Jeu. 18 février 2027, 23 h 00 Al Hazem contre Al-Ittihad Stade du club d’Al Hazem (extérieur) Saudi Pro League, 20e journée Billets Jeu. 25 février 2027, 23 h 00 Al-Ittihad contre Al Fateh King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 21e journée Billets Jeu. 11 mars 2027, 22 h 00 Al Nassr contre Al-Ittihad Alawwal Park (extérieur) Saudi Pro League, 22e journée Billets Jeu. 18 mars 2027, 22 h 00 Al Fayha contre Al-Ittihad Stade du Majmaah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 23e journée Billets Ven. 2 avril 2027, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Faisaly King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 24e journée Billets Jeu. 8 avril 2027, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Hilal King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 25e journée (Clásico) Billets Jeu. 15 avril 2027, 22 h 00 Al Shabab contre Al-Ittihad Stade King Fahd (extérieur) Saudi Pro League, 26e journée Billets Dim. 18 avril 2027, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Ettifaq King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 27e journée Billets Jeu. 22 avril 2027, 22 h 00 Diriyah Club contre Al-Ittihad Stade Prince Turki bin Abdul Aziz (extérieur) Saudi Pro League, 28e journée Billets Jeu. 29 avril 2027, 22 h 00 Al-Ittihad contre Abha King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 29e journée Billets Jeu. 6 mai 2027, 22 h 00 NEOM SC contre Al-Ittihad Stade du King Khalid Sport City (extérieur) Saudi Pro League, 30e journée Billets Mer. 12 mai 2027, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Khaleej King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 31e journée Billets Jeu. 20 mai 2027, 22 h 00 Al Ahli contre Al-Ittihad King Abdullah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 32e journée (derby de Djeddah) Billets Lun. 24 mai 2027, 22 h 00 Al-Ittihad contre Al Riyadh King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 33e journée Billets Sam. 29 mai 2027, 22 h 00 Al Taawoun contre Al-Ittihad Stade du King Abdullah Sport City, Buraydah (extérieur) Saudi Pro League, 34e journée Billets

Comment acheter des billets pour Al-Ittihad

Le principal moyen d’achat est le portail officiel de billetterie d’Al-Ittihad ou l’application dédiée WeBook.

Les billets pour les matches de championnat ordinaires sont généralement mis en vente 10 à 14 jours avant le coup d’envoi.

Pour les rencontres très demandées, comme le derby de Djeddah contre Al Ahli et le Clásico saoudien contre Al Hilal, les différentes catégories d’adhésion au club donnent un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.

Lorsque les billets mis en vente par les canaux officiels sont épuisés, les supporters se tournent vers GrintaHub, la principale plateforme régionale de revente, qui propose des billets authentiques et vérifiés, livrés instantanément au format numérique sur mobile.

La Saudi Pro League (SPL) se dispute sur 34 journées jusqu’à fin mai 2027. Al-Ittihad participe également à la Ligue des champions Élite de l’AFC et à la Coupe du Roi. Voici le calendrier match par match d’Al-Ittihad, toutes compétitions confondues, jusqu’à la fin de la saison 2026/27.

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Combien coûtent les billets pour Al-Ittihad ?

Places standard : de 50 à 125 SAR

de 50 à 125 SAR Places premium le long du terrain et catégorie Argent : de 300 à 700 SAR

de 300 à 700 SAR Espaces VIP et salons Or : à partir de 1 800 SAR, avec restauration, accueil dédié et vue privilégiée sur le terrain

à partir de 1 800 SAR, avec restauration, accueil dédié et vue privilégiée sur le terrain Marché de la revente via GrintaHub : les prix varient selon l’adversaire et la catégorie de siège, avec des billets disponibles pour tous les grands matches

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À quoi s’attendre pour Al-Ittihad en 2026/27 ?

L’histoire du King Abdullah Sports City

Fondé en 1927, Al-Ittihad est le plus ancien club sportif d’Arabie saoudite. Il a remporté deux fois la Ligue des champions de l’AFC et possède une longue histoire de titres nationaux. La saison 2025/26 a été difficile : l’équipe a terminé cinquième de SPL, a été éliminée en demi-finales de la Coupe du Roi et a quitté la Ligue des champions Élite de l’AFC en quarts de finale.Le club a réagi en nommant Jens Wissing, arrivé après avoir mené le Gamba Osaka au titre en Ligue des champions 2 de l’AFC. Une refonte tactique est en cours. Elle s’appuie sur des renforts venus d’Europe, notamment Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić et Youssef En-Nesyri, ainsi que sur le maître à jouer Houssem Aouar, pour remettre l’équipe en lice pour le titre en Saudi Pro League et sur la scène asiatique.Communément appelé « le Joyau » (Al-Jawhara), le King Abdullah Sports City est un stade de 62 000 places, pièce maîtresse du paysage sportif moderne de Djeddah. Construit au nord de la ville, près de l’aéroport international King Abdulaziz, il possède une architecture à plusieurs niveaux qui amplifie les chants du célèbre « mur jaune » des supporters d’Al-Ittihad. Le complexe comprend de larges coursives, des espaces réservés aux supporters les jours de match et des installations officielles du club. Il accueille à domicile Al-Ittihad et Al Ahli.