Al-Ahli aborde la saison 2026/27 en tant que double tenant consécutif de l’AFC Champions League Elite sous les ordres de son nouvel entraîneur Marino Pusic, nommé cette semaine après le départ surprise de Matthias Jaissle, devenu entraîneur de Newcastle United. Surnommé « Al-Malaki » (« Le Royal »), Al-Ahli reste l’un des clubs les plus attractifs du football saoudien, avec une affluence moyenne à son plus haut niveau depuis 10 ans dans son stade de Djeddah. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin sur la billetterie, notamment comment acheter vos places et à quel prix.

Réserver des billets pour Al Ahli Acheter maintenant

Calendrier 2026/27 d’Al-Ahli Saudi FC

La Saudi Pro League publie son calendrier de 34 journées par blocs plutôt qu’en une seule fois, et seules les six premières journées ont actuellement des dates et des horaires de coup d’envoi confirmés. Voici ci-dessous tous les matches d’Al-Ahli confirmés jusqu’à présent ; les autres journées seront ajoutées au fur et à mesure de leur publication par la SPL.

Date et heure Match Stade Compétition Billets jeu. 13 août 2026, 23 h 00 Al Diriyah vs Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets lun. 17 août 2026, 18 h 00 Al Anwar vs Al Ahli À l’extérieur (stade à confirmer) King's Cup, 1er tour Billets sam. 22 août 2026, 23 h 00 Al Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League Billets sam. 29 août 2026, 21 h 05 Al Kholood vs Al Ahli Al Hazem Club Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets mar. 1 septembre 2026, 23 h 00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, match aller) Kingdom Arena (extérieur) Saudi Pro League, 3e journée Billets ven. 4 septembre 2026, 23 h 00 Al Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League Billets mar. 8 septembre 2026, 23 h 00 Al Qadsiah vs Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets À confirmer — 15e journée Al Ittihad vs Al Ahli (derby de Djeddah, match aller) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (extérieur) Saudi Pro League, 15e journée Billets À confirmer — 20e journée Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, match retour) King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 20e journée Billets À confirmer — 32e journée Al Ahli vs Al Ittihad (derby de Djeddah, match retour) King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 32e journée Billets

La SPL a confirmé à quelle journée tombent tous les derbies d’Al-Ahli sur l’ensemble de la saison, mais les dates précises du calendrier ne sont publiées par blocs que quelques semaines à l’avance ; les journées indiquées ci-dessus comme étant à confirmer recevront donc une date exacte et un horaire de coup d’envoi plus proches de l’échéance. Al-Ahli a également bouclé sa préparation avec sept matches amicaux de pré-saison, dont une large victoire contre le club autrichien de Saalfelden et des nuls contre le club portugais de Rio Ave et l’anglais de Fulham, avant le coup d’envoi de la saison officielle. Au-delà des rencontres ci-dessus, le club lancera plus tard dans la saison la défense de son titre en AFC Champions League Elite ainsi que sa campagne en Saudi Super Cup, dont les demi-finales sont prévues pour la fin novembre, disputées par les quatre premiers de 2025/26, à savoir Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadsiah, avec des adversaires et des dates confirmés à l’approche de chaque tour.

Comment acheter des billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Pour assurer votre place lors d’un match à domicile d’Al Ahli, la méthode principale et la plus fiable est la plateforme officielle de billetterie de la Saudi Pro League (SPL) ou l’application de billetterie dédiée du club, WeBook.

Les billets pour les matches d’Al Ahli sont généralement mis en vente entre 7 et 10 jours avant le jour du match. Comme Al Ahli affiche l’une des plus fortes affluences moyennes du championnat, les billets pour les affiches les plus attendues, notamment le derby de Djeddah contre Al-Ittihad ou les matches contre Al-Nassr et Al-Hilal, ont tendance à se vendre en quelques heures après leur mise en vente.

Si les abonnements du club ne sont pas strictement nécessaires pour l’admission générale, Al Ahli propose des niveaux d’adhésion « Raqi » qui offrent aux supporters des fenêtres de réservation prioritaires, leur permettant d’avoir le premier choix parmi les meilleures places à la King Abdullah Sports City.

Pour ceux qui manquent la première mise en vente, des places sont souvent disponibles sur des marchés secondaires tels que Ticombo pour les matches à guichets fermés, avec des prix démarrant à seulement 200 SAR pour des rencontres de championnat standard.

Réserver des billets pour Al Ahli Acheter maintenant

Combien coûtent les billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Le prix des billets d’Al-Ahli varie en fonction du match, de la catégorie de siège et de la demande. Les options de sièges premium sont plus onéreuses, tandis que les billets d’admission générale sont plus abordables.

Admission générale : généralement entre 30 et 90 SAR .

généralement entre . Catégories Gold & Silver : les vues premium le long de la touche coûtent généralement entre 250 et 600 SAR .

les vues premium le long de la touche coûtent généralement entre . Hospitalité VIP & VVIP : pour des expériences haut de gamme, avec notamment accès aux salons et service de restauration, les prix peuvent dépasser 1 500 SAR.

Gardez un œil sur le site officiel du championnat pour davantage d’informations sur la billetterie, notamment sur la disponibilité et les prix. Les tarifs peuvent fluctuer sur des marchés secondaires comme Ticombo en fonction de la demande, surtout pendant les semaines décisives de fin de saison.

Réserver des billets pour Al Ahli Acheter maintenant

À quoi s’attendre de la part d’Al-Ahli Saudi FC en 2026/27 ?

Al-Ahli aborde la nouvelle saison comme l’une des véritables puissances du « Big Four » de la Saudi Pro League, aux côtés du rival de Djeddah Al-Ittihad et des géants de Riyad Al-Hilal et Al-Nassr. Depuis son retour immédiat après sa relégation en 2022, le club n’a cessé de progresser sous l’impulsion de plusieurs nominations ambitieuses, et il se présente désormais comme le double champion en titre de l’AFC Champions League Elite après avoir battu Kawasaki Frontale en 2024/25 puis défendu avec succès son titre en 2025/26.

L’été a apporté de grands changements. Matthias Jaissle, artisan des deux triomphes continentaux, est parti pour devenir l’entraîneur de Newcastle United, le club se dépêchant de nommer Marino Pusic, passé auparavant par le Shakhtar Donetsk et le club émirati d’Al Jazira, avec un contrat jusqu’en 2028. L’effectif a également connu un important renouvellement : Riyad Mahrez a vu son contrat résilié en juillet 2026 après avoir annoncé sa retraite internationale avec l’Algérie, et Al-Ahli a réagi en battant son record de transfert pour le meneur de jeu de Krasnodar Eduard Spertsyan puis en recrutant l’ailier portugais Francisco Trincão dans le cadre d’un transfert de 85 millions d’euros.

Ivan Toney reste le point focal de l’attaque après avoir remporté le Soulier d’or 2025/26, tandis que l’ossature de l’équipe, avec notamment Roger Ibañez et le gardien Edouard Mendy, fournit une base défensive solide sur laquelle Pusic peut s’appuyer.

Histoire de la King Abdullah Sports City

La King Abdullah Sports City, connue sous le nom de « The Jewel », est un stade polyvalent et une cité sportive situés à 30 km au nord de Djeddah. Elle a été construite pour offrir à la ville côtière une enceinte de football de classe mondiale, en remplacement du Prince Abdullah Al Faisal Stadium, plus petit et en grande partie non couvert, où évoluaient auparavant les clubs de Djeddah.

Le stade a ouvert ses portes en 2014 et il est le deuxième plus grand d’Arabie saoudite derrière le King Fahd Stadium de Riyad, avec une capacité de plus de 60 000 places. Al-Ahli partage cette enceinte avec l’autre club de Saudi Pro League, Al-Ittihad.

Outre le football, le site a accueilli le Greatest Royal Rumble de la WWE en 2018, la revanche Usyk vs Joshua « Rage on the Red Sea » en août 2022 et, plus récemment, la finale de la Supercoupe d’Espagne 2026 entre Barcelone et le Real Madrid le 11 janvier.