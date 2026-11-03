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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Comment acheter des billets pour Al Ahli Saudi FC en 2026-2027 : prix en Saudi Pro League, prochains matchs et plus encore

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Al Ahli

Ne manquez pas l’occasion de voir à l’œuvre l’un des quatre grands du football saoudien alors qu’il fait vibrer Djeddah.

Al-Ahli aborde la saison 2026/27 en tant que double tenant du titre de la Ligue des champions Élite de l’AFC, sous la direction de son nouvel entraîneur Marino Pusic, nommé après le départ de Matthias Jaissle pour devenir l’entraîneur de Newcastle United. Connu dans tout le Royaume sous le surnom d’« Al-Malaki » (Le Royal), Al-Ahli reste l’une des principales attractions du football saoudien, avec une affluence moyenne à son plus haut niveau depuis dix ans dans son stade de Djeddah. GOAL vous donne toutes les informations nécessaires sur les billets jusqu’en mai 2027, notamment où les acheter, les catégories de places et leurs prix.

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Calendrier d’Al-Ahli Saudi FC pour la saison 2026/27

Le calendrier de la Saudi Pro League (SPL) s’étend sur 34 journées jusqu’à la fin mai 2027, parallèlement à la défense du titre d’Al-Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC, à la Supercoupe d’Arabie saoudite et à la Coupe du Roi. Voici le calendrier match par match d’Al-Ahli, toutes compétitions confondues, jusqu’à la fin de la saison 2026/27.
Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
Jeudi 13 août 2026, 23 hAl Diriyah contre Al AhliStade Prince Faisal bin Fahd (extérieur)Saudi Pro League, 1re journéeBillets
Lundi 17 août 2026, 18 hAl Anwar contre Al AhliExtérieur (lieu à confirmer)Coupe du Roi, seizièmes de finaleBillets
Samedi 22 août 2026, 23 hAl Ahli contre AbhaKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 2e journéeBillets
Mercredi 26 août 2026, 21 hAl Ahli contre Auckland FCKing Abdullah Sports City (domicile)Coupe intercontinentale de la FIFA, 1er tourBillets
Samedi 29 août 2026, 21 h 05Al Kholood contre Al AhliStade d’Al Hazem Club (extérieur)Saudi Pro League, 4e journéeBillets
Mardi 1er septembre 2026, 23 hAl Hilal contre Al AhliKingdom Arena (extérieur)Saudi Pro League, 3e journée (Clásico)Billets
Vendredi 4 septembre 2026, 23 hAl Ahli contre Al RiyadhKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 5e journéeBillets
Mardi 8 septembre 2026, 23 hAl Qadsiah contre Al AhliStade Prince Mohammed Bin Fahd (extérieur)Saudi Pro League, 6e journéeBillets
Vendredi 11 septembre 2026, 21 hAl Ahli contre Al HazemKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 7e journéeBillets
Lundi 14 septembre 2026, 21 h 15Al Ahli contre PakhtakorKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 1re journéeBillets
Samedi 19 septembre 2026, 20 hMamelodi Sundowns contre Al AhliStade Loftus Versfeld (extérieur)Coupe intercontinentale de la FIFA, 2e tourBillets
Vendredi 9 octobre 2026, 20 hAl Fateh contre Al AhliStade Maydan Al-Fateh Club (extérieur)Saudi Pro League, 8e journéeBillets
Lundi 12 octobre 2026, 19 hAl Wasl contre Al AhliStade Zabeel (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 2e journéeBillets
Lundi 19 octobre 2026, 20 hAl Fayha contre Al AhliAl Majma’ah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 10e journéeBillets
Vendredi 23 octobre 2026, 20 hAl Ahli contre Al KhaleejKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 11e journéeBillets
Lundi 26 octobre 2026, 21 h 15Al Ahli contre Al GharafaKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 3e journéeBillets
Vendredi 30 octobre 2026, 20 hAl Shabab contre Al AhliStade d’Al-Shabab Club (extérieur)Saudi Pro League, 12e journéeBillets
Lundi 2 novembre 2026, 19 hAl Sadd contre Al AhliStade Jassim Bin Hamad (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 4e journéeBillets
Samedi 7 novembre 2026, 20 h 30Al Ahli contre Al TaawounKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 13e journéeBillets
Vendredi 20 novembre 2026, 20 hAl Ahli contre Al FaisalyKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 14e journéeBillets
Lundi 23 novembre 2026, 19 hAl Shamal contre Al AhliStade Al Bayt (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 5e journéeBillets
Jeudi 26 novembre 2026, 20 hAl Ittihad contre Al AhliKing Abdullah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 15e journée (derby de Djeddah)Billets
Mardi 1er décembre 2026, 16 h 40Al Ula contre Al AhliStade Prince Mohammed bin Abdulaziz (extérieur)Coupe du Roi, huitièmes de finaleBillets
Jeudi 3 décembre 2026, 20 hAl Ahli contre Al EttifaqKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 16e journéeBillets
Mardi 8 décembre 2026, 21 h 15Al Ahli contre Shabab Al AhliStade Prince Abdullah Al Faisal (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 6e journéeBillets
Jeudi 10 décembre 2026, 20 hNEOM SC contre Al AhliStade King Khalid Sport City (extérieur)Saudi Pro League, 17e journéeBillets
Lundi 14 décembre 2026, 20 hAl Ahli contre Al DiriyahKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 18e journéeBillets
Samedi 19 décembre 2026, 20 hAl Qadsiah contre Al AhliTerrain neutre (Arabie saoudite)Supercoupe d’Arabie saoudite, demi-finaleBillets
Mardi 9 février 2027, 17 h 45Neftchi Fergana contre Al AhliStade Istiqlol (extérieur)Ligue des champions Élite de l’AFC, 7e journéeBillets
Jeudi 11 février 2027, 22 hAbha contre Al AhliPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 19e journéeBillets
Lundi 15 février 2027, 21 h 15Al Ahli contre Al AinKing Abdullah Sports City (domicile)Ligue des champions Élite de l’AFC, 8e journéeBillets
Jeudi 18 février 2027, 22 hAl Ahli contre Al HilalKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 20e journée (Clásico)Billets
Jeudi 25 février 2027, 22 hAl Ahli contre Al KholoodKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 21e journéeBillets
Samedi 6 mars 2027, 21 hAl Ahli contre Al NassrKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 9e journée (reportée)Billets
Jeudi 11 mars 2027, 21 hAl Riyadh contre Al AhliStade Prince Turki bin Abdul Aziz (extérieur)Saudi Pro League, 22e journéeBillets
Jeudi 18 mars 2027, 21 hAl Ahli contre Al QadsiahKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 23e journéeBillets
Vendredi 2 avril 2027, 21 hAl Hazem contre Al AhliStade d’Al Hazem Club (extérieur)Saudi Pro League, 24e journéeBillets
Jeudi 8 avril 2027, 21 hAl Ahli contre Al FatehKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 25e journéeBillets
Jeudi 15 avril 2027, 21 hAl Nassr contre Al AhliAl-Awwal Park (extérieur)Saudi Pro League, 26e journéeBillets
Dimanche 18 avril 2027, 21 hAl Ahli contre Al FayhaKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 27e journéeBillets
Jeudi 22 avril 2027, 21 hAl Khaleej contre Al AhliStade Prince Nayef bin Abdulaziz (extérieur)Saudi Pro League, 28e journéeBillets
Jeudi 29 avril 2027, 21 hAl Ahli contre Al ShababKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 29e journéeBillets
Jeudi 6 mai 2027, 21 hAl Taawoun contre Al AhliStade King Abdullah Sport City (extérieur)Saudi Pro League, 30e journéeBillets
Mercredi 12 mai 2027, 21 hAl Faisaly contre Al AhliAl Majma’ah Sports City (extérieur)Saudi Pro League, 31e journéeBillets
Jeudi 20 mai 2027, 21 hAl Ahli contre Al IttihadKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 32e journée (derby de Djeddah)Billets
Lundi 24 mai 2027, 21 hAl Ettifaq contre Al AhliStade Prince Mohammed Bin Fahd (extérieur)Saudi Pro League, 33e journéeBillets
Samedi 29 mai 2027, 21 hAl Ahli contre NEOM SCKing Abdullah Sports City (domicile)Saudi Pro League, 34e journéeBillets
La SPL publie les horaires précis des rencontres par journée au fil de ses fenêtres de programmation. En plus du championnat national, Al-Ahli devra gérer son parcours dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions Élite de l’AFC et en Coupe du Roi au printemps 2027. 

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Comment acheter des billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Pour assister à un match d’Al Ahli à domicile, les billets sont d’abord mis en vente sur les canaux officiels de billetterie de la Saudi Pro League (SPL) ou sur la plateforme dédiée WeBook.
Les billets pour les rencontres d’Al Ahli sont généralement mis en vente 7 à 10 jours avant le match. Al Ahli enregistrant l’une des plus fortes affluences moyennes d’Arabie saoudite, les billets pour les grandes affiches, en particulier le derby de Djeddah contre Al-Ittihad et les réceptions d’Al-Hilal et d’Al-Nassr, affichent régulièrement complet en quelques heures.
Une adhésion au club n’est pas strictement obligatoire pour acheter une place en catégorie générale, mais Al Ahli propose plusieurs niveaux d’adhésion « Raqi » donnant accès à des périodes de réservation prioritaires pour les meilleures places le long du terrain à King Abdullah Sports City.
Pour les supporters qui manquent la première mise en vente, GrintaHub est la principale plateforme de revente de billets en Arabie saoudite et dans l’ensemble de la région MENA. Elle propose des billets authentiques et vérifiés pour les matchs à guichets fermés, avec une livraison directe sur mobile.

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Combien coûtent les billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Le prix des billets d’Al-Ahli varie selon l’adversaire, l’emplacement du siège à King Abdullah Sports City et l’importance du match :
  • Catégorie générale : Généralement de 30 à 90 SAR.
  • Catégories Or et Argent : Les places haut de gamme dans les tribunes basses et les places centrales le long du terrain coûtent généralement entre 250 et 600 SAR.
  • Prestations VIP et VVIP : Les salons haut de gamme avec restauration sur mesure, parking réservé et places de catégorie affaires sont proposés à partir de 1 500 SAR.
Les prix sur les plateformes de revente comme GrintaHub reflètent la demande du marché. Les derbys contre Al-Ittihad et les matchs décisifs dans la course au titre suscitent davantage d’intérêt à mesure que la saison approche de mai 2027.

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Qu’attendre d’Al-Ahli Saudi FC en 2026/27 ?

Al-Ahli aborde la saison 2026/27 en tant que membre du traditionnel « Big Four » de la Saudi Pro League, aux côtés de son rival local Al-Ittihad et des deux grands clubs de Riyad, Al-Hilal et Al-Nassr. Après son retour dans l’élite en 2022, le club a remporté deux titres continentaux consécutifs en soulevant le trophée de la Ligue des champions Élite de l’AFC en 2024/25 puis en 2025/26.
L’été a apporté d’importants changements structurels. Après le départ de Matthias Jaissle pour Newcastle United, Marino Pusic est arrivé avec un contrat courant jusqu’en 2028, après des passages réussis au Shakhtar Donetsk et à Al Jazira. À la suite de la résiliation du contrat de Riyad Mahrez en juillet 2026, Al-Ahli a remanié son secteur offensif en recrutant le meneur de jeu arménien Eduard Spertsyan en provenance de Krasnodar et en signant l’ailier portugais Francisco Trincão pour 85 millions d’euros.
L’attaquant Ivan Toney, lauréat du Soulier d’or en 2025/26, mène l’attaque, tandis que Roger Ibañez et le gardien Edouard Mendy soutiennent l’équipe en défense alors qu’elle dispute quatre compétitions jusqu’en mai 2027.

Histoire de King Abdullah Sports City

King Abdullah Sports City, surnommé « Le Joyau » (Al-Jawhara), se trouve à 30 kilomètres au nord du centre de Djeddah, près de l’aéroport international Roi-Abdelaziz. Construit pour doter l’ouest de l’Arabie saoudite d’un complexe sportif de premier plan, il a succédé à l’historique stade Prince Abdullah Al Faisal comme principal lieu d’accueil des grands événements sportifs de Djeddah.
Inauguré en mai 2014, le stade a une capacité officielle de 62 241 places, ce qui en fait la deuxième plus grande enceinte sportive d’Arabie saoudite derrière King Fahd Sports City, à Riyad. Al-Ahli partage ces installations avec son rival de la ville, Al-Ittihad. Outre les rencontres régulières de clubs et d’équipes nationales, le stade a accueilli des événements mondiaux de premier plan, notamment le Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revanche pour le titre mondial des poids lourds entre Oleksandr Usyk et Anthony Joshua, baptisée « Rage on the Red Sea » (2022), ainsi que la finale de la Supercoupe d’Espagne 2026.

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