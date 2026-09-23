Comment acheter des billets du Real Madrid pour 2026-2027 : matchs à venir, prix moyens en Liga, Clasico et plus encore

Peu d’équipes dans le football mondial peuvent rivaliser avec la quête incessante de trophées qui définit le Real Madrid. Champion récurrent en Liga et membre de la royauté du football européen, le club madrilène continue d’attirer des millions de supporters à travers le monde.

Qu’il s’agisse d’obtenir des mises en vente primaires difficiles d’accès ou de s’orienter sur les plateformes de revente de billets, GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets du Real Madrid pour la saison 2026/27.

Comment acheter des billets pour le Real Madrid ?

Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le portail officiel de billetterie du Real Madrid. Il vaut la peine de consulter régulièrement le site pour obtenir des informations sur les ventes de billets, les dates de mise en vente et les disponibilités.

Les billets sont souvent mis en vente en ligne quelques semaines avant chaque match, et il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Être membre du club vous donne également la priorité pour tenter d’obtenir des places pour les matches au Bernabéu.

Pour certains matches moins populaires, il peut rester des billets après que les Socios (membres du club détenant une participation) et les membres Madridista Premium ont eu la possibilité d’acheter leurs places.

En tant que l’un des plus grands clubs d’Espagne et d’Europe, la demande est logiquement énorme pour les matches du Real Madrid, les billets étant souvent épuisés via les canaux officiels bien avant le jour de la rencontre.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

Socios (membres du club) : Les copropriétaires à part entière du club bénéficient de la priorité sur toutes les ventes de billets, généralement environ 10 à 12 jours avant un match.

Les copropriétaires à part entière du club bénéficient de la priorité sur toutes les ventes de billets, généralement environ 10 à 12 jours avant un match. Membres Madridista Premium : Les titulaires de la carte officielle bénéficient de la deuxième fenêtre d’accès prioritaire, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à Madridista Premium est fortement conseillé si vous voulez avoir une vraie chance d’obtenir des places au tarif facial en admission générale.

Les titulaires de la carte officielle bénéficient de la deuxième fenêtre d’accès prioritaire, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à Madridista Premium est fortement conseillé si vous voulez avoir une vraie chance d’obtenir des places au tarif facial en admission générale. Vente au grand public : Les éventuelles places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match. Pour les matches de Liga de niveau intermédiaire ou à faible demande, de petits lots sont souvent remis en vente par vagues à mesure que les Socios rétrocèdent leurs abonnements au club (programme Cede tu Asiento).

Les éventuelles places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match. Pour les matches de Liga de niveau intermédiaire ou à faible demande, de petits lots sont souvent remis en vente par vagues à mesure que les Socios rétrocèdent leurs abonnements au club (programme Cede tu Asiento). Marchés secondaires : Pour les grandes affiches comme le Clasico, le derby madrilène ou les matches à élimination directe de Ligue des champions, la vente au grand public affiche complet presque instantanément. Les marchés secondaires comme LiveFootballTickets proposent un accès garanti par transfert numérique pour les supporters qui planifient leur voyage très à l’avance ou recherchent des disponibilités de dernière minute.

Combien coûtent les billets du Real Madrid ?

Comme la plupart des équipes de Liga, le Real Madrid propose une tarification par paliers, selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, même si ces tranches diffèrent d’un club à l’autre.

Tarifs par catégorie à la valeur faciale : Les billets achetés directement auprès du club pour les matches standards de Liga se situent généralement entre 75 € et 210 €, selon la catégorie (Fondo, Tribuna ou Lateral) et la hauteur dans le stade.

Grandes affiches et tarification dynamique : Pour les grands chocs face à Barcelone, l’Atlético de Madrid ou des cadors européens, le Real Madrid applique une tarification dynamique. Les prix à la valeur faciale pour les places de catégorie 1 s’échelonnent régulièrement de 350 € à plus de 500 €.

Prix d’entrée sur le marché secondaire : Sur LiveFootballTickets, les places d’entrée de gamme pour des matches de championnat standards commencent autour de 100 € à 130 €, tandis que les billets pour le Clasico démarrent régulièrement plus près de 450 € à plus de 600 €.

Il y a bien sûr aussi des grandes affiches face à des adversaires prestigieux, comme le « El Clásico » (Real Madrid-Barcelone) et le « El Derbi Madrileño » (Real Madrid-Atlético de Madrid), qui appartiennent à la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Histoire du Bernabéu

Le Santiago Bernabéu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de près de 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il accueille le Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabéu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League à quatre reprises (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, lors de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabéu a également accueilli au fil des ans de nombreuses légendes de la musique, internationales comme espagnoles, notamment Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones et Taylor Swift lors de son Eras Tour record.