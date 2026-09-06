La 5e place de Real Betis la saison dernière a égalé sa meilleure performance en Liga depuis plus de 20 ans. Le fait que la troupe de Manuel Pellegrini ait également atteint les quarts de finale de la Coupe du Roi et de la Ligue Europa lui donne aussi des raisons d’espérer de plus grandes choses à venir. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches de Real Betis.

La forme à domicile a été un facteur clé de la très belle position de Real Betis au classement la saison passée. Après une défaite 5-3 contre Barcelone en décembre, les « Heliopolitanos » sont restés invaincus dans leur domicile temporaire de l’Estadio La Cartuja jusqu’à la fin de la saison 2025/26 de Liga. Après avoir déjà battu le Real Madrid devant leurs chers Béticos en septembre, cette excellente forme à domicile semble bien partie pour se poursuivre.

Les fervents supporters du Betis seront également encouragés par les recrues estivales du club. Des joueurs comme Troy Parrott, Facundo Bernal et Fran García se sont rapidement adaptés et ont déjà un impact positif. Les meilleurs buteurs de la saison dernière, Cucho Hernández et Abde Ezzalzouli, cherchent eux aussi à entretenir leur élan.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de Real Betis, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Real Betis

Date et heure (locale) Match Lieu Billets lun. 14 sept. (21 h) Liga : Villarreal vs Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Billets jeu. 17 sept. (19 h) Liga : Real Betis vs Getafe Estadio de La Cartuja (Séville) Billets dim. 20 sept. (18 h 30) Liga : Deportivo de La Corogne vs Real Betis stade de Riazor (La Corogne) Billets dim. 11 oct. (à déterminer) Liga : Real Betis vs Osasuna Estadio de La Cartuja (Séville) Billets mer. 14 oct. (21 h) LDC : Real Betis vs Porto Estadio de La Cartuja (Séville) Billets dim. 18 oct. (à déterminer) Liga : Real Betis vs Barcelone Estadio de La Cartuja (Séville) Billets mer. 21 oct. (21 h) LDC : Real Betis vs Feyenoord Estadio de La Cartuja (Séville) Billets dim. 25 oct. (à déterminer) Liga : Celta Vigo vs Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Billets dim. 1 nov. (à déterminer) Liga : Real Betis vs Malaga Estadio de La Cartuja (Séville) Billets

Comment acheter des billets pour Real Betis

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Real Betis en ligne via le portail billetterie du club, ou en personne à la Taquilla du stade. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public 1 à 3 semaines avant le jour du match.

La plateforme principale et la plus sûre pour réserver des billets est la billetterie en ligne de Real Betis. Une fois la réservation confirmée, vous recevrez par e-mail un billet électronique PDF à imprimer ou à enregistrer sur votre téléphone. Si vous souhaitez les acheter au guichet du stade de « La Cartuja », celui-ci est normalement ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 14 h et de 17 h à 20 h.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Real Betis sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Real Betis ?

Les billets officiels grand public pour les matches de Real Betis varient généralement entre 20 € et 90 € pour les rencontres standards de Liga. Ces prix peuvent grimper à 60 €-160 € et plus pour les matches à forte demande comme El Gran Derbi contre Séville ou les affiches face au Real Madrid et à Barcelone.

Les places de l’Estadio de La Cartuja se divisent globalement en quatre zones principales :

Gol Norte (virage nord) & Gol Sur (virage sud) : situés directement derrière les buts. Ce sont les zones les plus abordables du stade, offrant une ambiance vibrante et très bruyante. Les niveaux supérieurs (Segundo Anfiteatro) proposent les places les moins chères de toute l’enceinte. (Fourchette de prix : 20 €-50 €)

Fondo (tribune est) : longe le côté long du terrain opposé au tunnel des joueurs et aux bancs principaux. Elle offre une excellente vue latérale sur le jeu, sans tarification premium. (Fourchette de prix : 45 €-80 €)

Preferencia (tribune ouest/principale) : la principale tribune latérale, avec les bancs des joueurs, les loges d’entreprise et les espaces médias. (Fourchette de prix : 70 €-160 €+)

Consultez régulièrement le portail billetterie officiel du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio de La Cartuja

L’Estadio de La Cartuja de Séville, inauguré en 1999, est le quatrième plus grand stade d’Espagne et la capitale des grands événements sportifs en terrain neutre en Andalousie.

Situé sur l’historique Isla de La Cartuja, ce site d’élite de 70 000 places est passé d’un rêve olympique sous-exploité à une enceinte de classe mondiale appelée à accueillir des matches de la Coupe du monde 2030 de la FIFA.

Contrairement à la plupart des stades européens emblématiques, La Cartuja n’a pas été construit pour un club local en particulier. Il appartient à la place à un comité dirigé par le gouvernement andalou. Il accueille de grandes finales de coupe, des matches internationaux et des concerts légendaires.

Si La Cartuja n’a jamais été le domicile permanent d’un club sportif local, le stade est devenu un filet de sécurité crucial pour Real Betis, qui l’utilise actuellement comme terrain temporaire pendant que l’Estadio Benito Villamarin subit d’importants travaux de rénovation.

Moments sportifs marquants à l’Estadio de La Cartuja :

Finale de la Coupe UEFA (2003) : connue comme « l’invasion pacifique », elle a vu près de 80 000 supporters écossais se rendre à Séville pour assister au match entre le Celtic et le Porto de José Mourinho. Le club portugais a remporté un thriller absolu, 3-2 après prolongation, pour le premier grand triomphe européen de Mourinho.

Records du monde d’athlétisme battus : juste après son ouverture en 1999, le stade a accueilli les Championnats du monde d’athlétisme. La légende américaine du sprint Michael Johnson a pulvérisé le record du monde du 400 mètres sur la piste avec l’incroyable temps de 43,18 secondes.

Les triomphes du tennis : dans une brillante démonstration de polyvalence, des ouvriers ont construit des courts de tennis temporaires en terre battue sur la pelouse et, portés par un public local en fusion, l’Espagne a remporté de façon spectaculaire deux finales de Coupe Davis (2004 et 2011).

Un hôtel dans les tribunes : le complexe du stade abrite en réalité un hôtel 4 étoiles appelé EXE Isla Cartuja. Plusieurs chambres de l’hôtel sont conçues avec des fenêtres donnant directement sur la pelouse, permettant aux clients d’assister aux événements depuis leur lit.

Records et statistiques de Real Betis

Fondé en 1907, Real Betis est célèbre pour sa base de supporters ouvrière extrêmement fidèle, sa culture passionnée et l’une des rivalités urbaines les plus intenses du football espagnol (« El Gran Derbi » contre Séville).

Palmarès du club et principaux trophées

Liga (Première division) : 1 titre (1934-35)

Coupe du Roi (Coupe d’Espagne) : 3 titres (1976-77, 2004-05, 2021-22)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Plus grand nombre de buts : Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

La signification de Betis

Le nom « Betis » vient de Baetis, qui était l’ancien nom romain du fleuve Guadalquivir qui traverse Séville.

La signification de Balompié

Contrairement à presque toutes les autres équipes espagnoles qui utilisent le mot fútbol, emprunté à l’anglais, le Betis utilise le mot espagnol Balompié (une composition littérale de balón, qui signifie ballon, et pie, qui signifie pied).

Le lien écossais

Les emblématiques rayures verticales vertes et blanches ont été introduites en Espagne par l’un des fondateurs du club, Manuel Ramos Asencio. Pendant ses études en Écosse, il a vu jouer le Celtic, a adoré ses cercles verts et blancs et a acheté exactement le même tissu. Il a transformé ces cercles en lignes verticales pour créer le style du Betis.



