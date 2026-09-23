Comment acheter des billets du FC Cologne pour la saison 2026-2027 : matchs à venir, prix des billets, actualités de Bundesliga et plus encore

Après avoir terminé 14e de Bundesliga en mai, après avoir obtenu sa promotion à l’issue de la saison 2024/25 de 2. Bundesliga, le FC Cologne cherche désormais à passer un cap cette saison. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour les voir à l’œuvre.

Après un intérim réussi en fin de saison dernière, Rene Wagner a été confirmé définitivement à la tête du FC Cologne en mai. Il a cherché à renforcer une défense qui a encaissé 63 buts durant la saison 2025/26 de Bundesliga, avec les signatures de Luka Lochoshvili, Gideon Mensah, Tom Krauß et Jahmai Simpson-Pusey, notamment.

Malgré une relégation il y a deux saisons, le FC Cologne, aussi appelé « Die Geißböcke » (les boucs), a continué à remplir régulièrement son impressionnant RheinEnergieStadion avec 50 000 spectateurs, et ces supporters passionnés continuent d’affluer dans cette enceinte emblématique.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment réserver votre place aux matches du FC Cologne cette saison, notamment où acheter vos billets, combien ils coûtent et bien plus encore.

Matches à venir du FC Cologne

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 11 oct. (15h30) Bundesliga : FC Cologne vs Borussia Mönchengladbach RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets ven. 16 oct. (20h30) Bundesliga : Eintracht Francfort vs FC Cologne Deutsche Bank Park (Francfort) Billets sam. 24 oct. (15h30) Bundesliga : FC Cologne vs FC Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets mar. 27 oct. (20h45) DFB-Pokal : FC Cologne vs Union Berlin RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets dim. 1 nov. (15h30) Bundesliga : Union Berlin vs FC Cologne Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Billets dim. 8 nov. (15h30) Bundesliga : FC Cologne vs Bayer Leverkusen RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets ven. 20 nov. (20h30) Bundesliga : Bayern Munich vs FC Cologne Allianz Arena (Munich) Billets sam. 28 nov. (15h30) Bundesliga : FC Cologne vs SV Elversberg RheinEnergieSTADION (Cologne) Billets sam. 5 déc. (à confirmer) Bundesliga : FC Augsburg vs FC Cologne WWK Arena (Augsbourg) Billets

Comment acheter des billets pour le FC Cologne

Le moyen officiel et le plus sûr d’acheter des billets pour les matches du FC Cologne est de passer par le portail en ligne du club (1. FC Köln Ticket Shop). Si un match à domicile au RheinEnergieStadion est officiellement complet, vous pouvez tenter votre chance sur le marché de revente autorisé du club via la FC Köln Ticketbörse. Ce système utilise la plateforme Eventim Fansale, où les abonnés mettent en vente les places qu’ils ne peuvent pas utiliser.

Comme le FC Cologne remplit régulièrement son stade de 50 000 places, les billets sont attribués selon des phases de vente progressives. Elles ouvrent strictement à 10 heures CET les jours de mise en vente désignés.

Phase 1 - Accès Early Bird : réservé exclusivement aux membres de longue date du club (ceux qui ont plus de 20 ans d’adhésion).

Phase 2 - Prévente membres : ouverte à tous les membres standard du club (FC-Mitglied). Les membres sont généralement limités à un maximum de 2 billets par match.

Phase 3 - Vente grand public : les billets restants sont mis en vente libre pour le grand public. Pour les affiches de prestige, comme le derby de Rhénanie contre le Borussia Mönchengladbach ou les matches contre le Bayern Munich, les billets atteignent rarement cette phase.

Le club annonce les dates de prévente de chaque match quelques semaines à l’avance sur ses principaux canaux. Historiquement, les ventes ouvrent environ 3 à 4 semaines avant la date de la rencontre.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets du FC Cologne sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux fans espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets du FC Cologne ?

Les billets officiels pour les matches du FC Cologne au RheinEnergieStadion vont généralement d’environ 15 € à plus de 60 € au tarif facial standard, selon la catégorie, même si la forte demande signifie que les billets en vente primaire partent lors des préventes réservées aux membres.

Le RheinEnergieStadion peut accueillir 50 000 supporters, dont 8 000 places debout et 3 700 places business/VIP. La grille tarifaire officielle au prix facial se répartit par emplacement et par catégorie comme suit :

Places debout (Stehplatz) : Südtribüne (la célèbre tribune des supporters à domicile / tribune sud) - Fourchette de prix (15 €-20 €)

Catégorie 3 / 4 (hauts de tribune / angles) : parties hautes et sections en angle avec vue basique - Fourchette de prix (20 €-40 €)

Catégorie 2 (intermédiaire) : sections intermédiaires ou angles inférieurs - Fourchette de prix (35 €-55 €)

Catégorie 1 (principale / latérale) : niveau inférieur et tribunes principales le long du terrain - Fourchette de prix (50 €-75 €+)

Places business / VIP : espaces business est/nord (avec restauration et accès lounge) - Fourchette de prix (99 €-119 €+)

Gardez un œil sur le portail billetterie officiel du club pour plus d’informations, ou sur des sites de revente secondaire comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le RheinEnergieStadion

Le RheinEnergieStadion de Cologne, en Allemagne, est l’une des enceintes les plus vibrantes et distinctives du football européen. Traditionnellement connu sous le nom de Müngersdorfer Stadion, il sert de stade du 1. FC Köln depuis 1948.

Associant un riche héritage centenaire à une architecture de pointe, le stade est célèbre pour ses imposants pylônes d’acier et pour une culture de supporters sans compromis, imprégnée d’esprit carnavalesque.

Le site a connu trois vies distinctes au même endroit exact :

Le stade originel (1923-1972) : inauguré en 1923 sous le nom de Müngersdorfer Stadion, il comportait une piste d’athlétisme et était largement utilisé pour des sports non professionnels ainsi que pour de grands rassemblements régionaux.

Le pionnier en béton (1975-2002) : reconstruit pour moderniser les installations, il a rouvert fin 1975 en tant que premier stade entièrement couvert d’Allemagne. Il a accueilli avec succès des matches de l’Euro 1988 de l’UEFA.

L’ère moderne (2002-aujourd’hui) : afin d’assurer une place de ville hôte pour la Coupe du monde 2006 de la FIFA, l’ancienne enceinte a été entièrement démolie puis reconstruite par étapes entre 2002 et 2004. Cette construction tribune par tribune a permis au 1. FC Köln de continuer à jouer ses matches à domicile sans interruption.

Moments mémorables au RheinEnergieStadion

Le « baptême » de Lukas Podolski (2004) : le nouveau stade moderne a célébré son premier match officiel. Le héros local et icône mondiale Lukas Podolski a inscrit l’unique but d’une victoire 1-0 du FC Cologne.

Coupe du monde 2006 de la FIFA : l’arène nouvellement reconstruite a accueilli cinq matches du tournoi. Parmi eux, un spectaculaire match nul 2-2 entre l’Angleterre et la Suède en phase de groupes, ainsi qu’une victoire de l’Ukraine sur la Suisse aux tirs au but en huitièmes de finale. L’enceinte a également accueilli des matches de l’Euro 1988 de l’UEFA et de l’Euro 2024 de l’UEFA.

Finale de l’UEFA Europa League 2020 : en raison de la pandémie de COVID-19, l’UEFA a déplacé les dernières phases du tournoi en Allemagne. Le 21 August 21, à huis clos, Séville a battu l’Inter Milan 3-2 dans une finale spectaculaire et prolifique, pour remporter sa sixième Europa League.

Les pylônes lumineux : l’élément le plus marquant de l’architecture du stade est constitué par ses quatre tours en acier hautes de 72 mètres, situées à chaque angle. Elles servent de repères visuels lumineux dans le paysage de Cologne. Quand le FC Cologne marque un but, le speaker du stade appuie sur un célèbre bouton qui fait clignoter les pylônes en rouge et blanc éclatants.

Records et statistiques du FC Cologne

Le FC Cologne est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus enracinés d’Allemagne. Fondé en 1948 à la suite de la fusion du Kölner Ballspiel-Club 1901 et du SpVgg Sülz 07, le club s’est imposé comme une puissance précoce du football allemand.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnats d’Allemagne / titres de Bundesliga : 3 titres (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : 4 titres (1968, 1977, 1978, 1983)

Records individuels

Plus grand nombre de matches : Wolfgang Overath & Toni Schumacher (541)

Plus grand nombre de buts : Hans Schäfer (269), Hannes Löhr (236)

Hotshot Müller

Dieter Müller détient le record du plus grand nombre de buts marqués par un seul joueur dans un match de Bundesliga. Il a inscrit 6 buts pour le FC Cologne lors d’une célèbre victoire 7-2 contre le Werder Brême en 1977.

La légende de Hennes le bouc

La mascotte officielle du club est un bouc vivant nommé Hennes. La tradition a commencé en 1950 lorsqu’un directeur de cirque a offert un jeune bouc au club comme plaisanterie de carnaval. Il a été nommé en l’honneur du légendaire joueur et entraîneur Hennes Weisweiler.

Un « doublé » inoubliable

Lors de la saison 1977-78, Cologne a remporté à la fois la Bundesliga et la DFB-Pokal. Le club a devancé son grand rival, le Borussia Mönchengladbach, au goal-average lors de la dernière journée, malgré la victoire de Gladbach dans son dernier match sur un invraisemblable score de 12-0.



