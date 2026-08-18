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Comment acheter des billets de Wolverhampton Wanderers pour la saison 2026-2027 : prix des billets, hospitalité et informations sur les abonnements saisonniers

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Wolverhampton
Premier League

Découvrez comment obtenir des billets pour voir Wolverhampton en action en direct cette saison

Après huit saisons consécutives en Premier League, la plus longue présence dans l’élite à Molineux depuis les années 1970, Wolverhampton est de retour en Championship et en pleine reconstruction. La relégation la saison dernière a entraîné des changements à tous les niveaux, et les Old Gold entament désormais leur nouvelle vie en deuxième division pour la première fois depuis 2018 sous les ordres du nouvel entraîneur principal Cesar Peixoto, l’ancien coach de Gil Vicente nommé en juin.

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