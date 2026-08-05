Comment acheter des billets de Trabzonspor pour voir Mohamed Salah : prix et calendrier de la Süper Lig 2026/27

Trabzonspor a réussi l’un des plus grands coups du mercato dans le football mondial cet été, en concluant un contrat de deux ans avec la légende de Liverpool Mohamed Salah après son retentissant transfert libre vers la Turquie. L’arrivée de la superstar égyptienne sur la côte de la mer Noire a provoqué une onde de choc en Trendyol Süper Lig, faisant instantanément de Trabzonspor l’une des attractions les plus commentées du football européen pour la saison 2026/27.

La demande pour les billets à domicile afin de voir Salah sous le maillot de Trabzonspor devrait bondir immédiatement, mais GOAL est là pour vous guider. Du calendrier actualisé des matches aux différentes catégories de prix des billets, en passant par des conseils pour trouver rapidement des places, ce guide détaille tout ce que vous devez savoir pour assurer votre place au stade et voir Mohamed Salah à l’œuvre.

Ce que nous savons de l’arrivée de Mohamed Salah à Trabzonspor

Mohamed Salah a finalisé son arrivée à Trabzonspor en tant qu’agent libre après neuf ans à Liverpool, où il a inscrit 257 buts en 442 apparitions et est devenu une icône de la Premier League. L’attaquant de 34 ans s’est retrouvé disponible après la résiliation anticipée de son contrat à Anfield d’un commun accord, et il avait été fortement annoncé du côté de Beşiktaş avant l’échec de cette opération en raison de désaccords financiers et liés aux droits à l’image, ouvrant ainsi la porte à Trabzonspor pour réussir un détournement spectaculaire.

Salah est arrivé à Istanbul pour sa visite médicale avant de poursuivre vers Trabzon afin de finaliser les formalités liées à un contrat de deux ans. Il rejoint une équipe de Trabzonspor qui a terminé troisième de Süper Lig la saison dernière, décrochant une qualification pour la Ligue Europa, et il mènera désormais la quête du club vers un premier titre de champion depuis 2021/22.

La campagne 2024/25 de Salah à Liverpool a été l’une des plus grandes saisons individuelles de l’histoire de la Premier League ; il a remporté le Soulier d’or, le Playmaker Award et le trophée de joueur de la saison de Premier League lors du même exercice, un exploit qu’aucun joueur n’avait auparavant réalisé. Son arrivée au Papara Park fait instantanément des matches à domicile de Trabzonspor en 2026/27 l’un des billets les plus recherchés du football turc.

Quand joue Trabzonspor ?

Trabzonspor est engagé dans un calendrier national chargé tout au long de la campagne 2026/27, avec la Trendyol Süper Lig ainsi qu’un potentiel parcours en Türkiye Kupası.

Date et heure Match Lieu Billets sam. 15 août 2026 · 16h00 Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Billets dim. 23 août 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Billets dim. 30 août 2026 · 17h00 Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Billets dim. 6 septembre 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Billets dim. 13 septembre 2026 · 17h00 Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Billets dim. 20 septembre 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Billets dim. 11 octobre 2026 · 17h00 Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Billets dim. 18 octobre 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Billets dim. 25 octobre 2026 · 18h00 Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Billets dim. 1 novembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Billets dim. 8 novembre 2026 · 18h00 Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Billets dim. 22 novembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 29 novembre 2026 · 18h00 Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Billets dim. 6 décembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Billets dim. 13 décembre 2026 · 18h00 Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Billets dim. 20 décembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Billets dim. 17 janvier 2027 · 18h00 Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Billets dim. 24 janvier 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Billets dim. 31 janvier 2027 · 18h00 Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Billets dim. 7 février 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Billets dim. 14 février 2027 · 18h00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Billets dim. 21 février 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 28 février 2027 · 18h00 Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Billets dim. 7 mars 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 14 mars 2027 · 18h00 Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Billets dim. 21 mars 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Billets dim. 4 avril 2027 · 17h00 Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Billets dim. 11 avril 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 18 avril 2027 · 17h00 Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Billets dim. 25 avril 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Billets dim. 2 mai 2027 · 17h00 Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Billets dim. 9 mai 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Billets dim. 16 mai 2027 · 17h00 Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Billets dim. 23 mai 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Billets

Où acheter des billets pour Trabzonspor ?

Obtenir des billets pour les matches de Trabzonspor peut se faire par le biais des canaux officiels du club ou de plateformes secondaires de billetterie autorisées. En Turquie, les ventes officielles passent principalement par Passolig, le système obligatoire d’identification des supporters et de billetterie mis en place dans les principales divisions du football turc. Les supporters ont généralement besoin d’une carte Passolig active liée à Trabzonspor pour acheter des billets directement auprès du service billetterie du club pendant les périodes de mise en vente générale.

Cependant, obtenir une carte Passolig locale et naviguer dans les files d’attente officielles de prévente peut souvent s’avérer compliqué pour les supporters internationaux ou les touristes venant en Turquie pour un seul match le temps d’un week-end, une difficulté qui devrait être encore plus marquée désormais, avec l’attention mondiale portée sur le club après la signature de Salah. Les procédures d’inscription à Passolig, les contrôles d’identité et les calendriers de mise en vente stricts affichent fréquemment complet très rapidement pour les grandes affiches, et avec Salah désormais dans l’effectif, attendez-vous à ce que cette demande s’intensifie encore, surtout pour les rencontres face à Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe.

Pour une alternative rapide et sans tracas, les fans peuvent obtenir des billets vérifiés sur le marché secondaire directement via des plateformes de confiance comme StubHub. Acheter en ligne via des places de marché secondaires permet aux supporters internationaux de comparer les places dans les différentes catégories du stade, de garantir leur entrée bien avant le jour du match et de finaliser leur achat facilement dans la devise de leur choix.

Option principale : plateforme officielle de billetterie Passolig (nécessite une inscription Passolig active et une vérification via carte d’identité turque ou passeport étranger)

Marché secondaire et revente : StubHub Billets Trabzonspor (accès instantané en ligne, sélection de siège garantie, idéal pour les supporters basés à l’étranger)

Guichets du stade : situés au complexe sportif Şenol Güneş les jours de match (sous réserve de places restantes)

Combien coûtent les billets pour Trabzonspor ?

Les prix des billets pour les matches de Trabzonspor varient en fonction de l’adversaire, de la catégorie de place et de la catégorie du match. Les options les moins chères commencent dans les tribunes derrière les buts, ce qui rend le football de Süper Lig turque en direct extrêmement accessible et abordable par rapport aux grands championnats d’Europe occidentale. Tous les prix officiels et ceux des places de marché sont libellés en livres turques (TRY).

Les matches de championnat standard contre des équipes de milieu de tableau offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les supporters au budget limité, mais attendez-vous à une hausse générale des prix cette saison dans le sillage de l’effet Salah, en particulier pour ses débuts à domicile et pour les grandes affiches de derby. Les places de catégorie 3 et catégorie 4 derrière les buts proposent généralement les billets les moins chers. Les sièges premium centraux le long de la tribune principale affichent des tarifs plus élevés en raison de leur vue optimale et de leur proximité avec les bancs des équipes. Les affiches de prestige contre Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, désormais avec l’attrait supplémentaire de Salah, entraînent une tarification dynamique plus élevée dans toutes les catégories en raison d’une demande extrême.

Tribune derrière le but (Kale Arkası) : 300 TRY à 600 TRY (point d’entrée le moins cher pour une expérience supporter à petit budget)

Coins et partie haute des tribunes principales (Maraton Üst) : 650 TRY à 1 200 TRY (excellent équilibre entre prix abordable et visibilité)

Partie basse de la tribune principale (Maraton Alt & VIP) : 1 500 TRY à 4 500 TRY (vue premium près du milieu de terrain)

Hospitalité exécutive et loges Skybox : 5 000 TRY+ (comprend restauration offerte, sièges privés et accès exclusif aux salons)

Pour trouver le meilleur billet disponible pour le match de votre choix, en particulier pour les premières apparitions de Salah, les fans sont encouragés à consulter rapidement les offres disponibles sur le marché secondaire via StubHub avant que les prix n’augmentent à l’approche du jour du match.

Tout ce que vous devez savoir sur Trabzonspor

Fondé en 1967 à la suite de la fusion de plusieurs clubs locaux, Trabzonspor occupe un statut légendaire dans l’histoire du sport turc. Le club est devenu le premier hors d’Istanbul à remporter le titre de Süper Lig lors de la saison 1975/76, brisant un monopole de longue date de la capitale et s’imposant comme l’emblématique quatrième géant du football turc. Connu familièrement sous le nom de Bordo-Mavililer en raison de ses couleurs grenat et bleu emblématiques, le club possède une identité régionale profondément passionnée enracinée dans la communauté de la mer Noire.

Trabzonspor a remporté sept championnats de Süper Lig, neuf Coupes de Turquie et dix Super Coupes de Turquie au cours de son histoire. Son plus récent titre de champion en 2021/22 a déclenché des célébrations dans le monde entier parmi la vaste diaspora de Trabzon, démontrant l’immense portée mondiale du club, un rayonnement international qui est sur le point de grandir encore considérablement avec Mohamed Salah, l’un des footballeurs les plus reconnaissables de la planète, désormais vêtu de grenat et de bleu.

Nom complet du club : Trabzonspor Kulübü

Surnoms : Bordo-Mavililer (Grenat-Bleus), Karadeniz Fırtınası (Tempête de la mer Noire)

Fondé : 2 août 1967

Principales rivalités : Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, et le rival régional Çaykur Rizespor

Trophées notables : 7 titres de Süper Lig, 9 Coupes de Turquie, 10 Super Coupes de Turquie

Recrue phare 2026/27 : Mohamed Salah (transfert libre en provenance de Liverpool)

Les jours de match à Trabzon sont emblématiques pour la célèbre célébration de la 61e minute. À chaque rencontre, lorsque le chronomètre atteint la 61e minute, en référence au numéro de plaque d’immatriculation 61 de Trabzon, tout le stade explose dans des clameurs spectaculaires, des jets de confettis et des jeux de lumière. Avec Mohamed Salah désormais dans l’équipe, attendez-vous à ce que cette tradition soit plus bruyante que jamais cette saison.

Tout ce que vous devez savoir sur le Papara Park

Trabzonspor dispute ses matches à domicile au Papara Park, situé au sein du moderne complexe sportif Şenol Güneş, et c’est là que Mohamed Salah devrait faire ses débuts avec le club devant les fidèles de Trabzon. Construit sur des terres gagnées sur la mer Noire, ce site de classe mondiale a ouvert en décembre 2016 et représente l’un des stades modernes les plus remarquables de la région. Baptisé en l’honneur du légendaire gardien et entraîneur turc Şenol Güneş, le stade se distingue par un impressionnant toit à membrane translucide qui s’illumine fortement lors des matches en soirée.

Le stade peut accueillir environ 41 000 spectateurs avec une configuration élégante en cuvette à deux niveaux, spécialement pensée pour garder les supporters aussi proches du terrain que possible. Les spectateurs derrière les buts se trouvent à seulement 10 mètres du terrain, créant un chaudron sonore intense qui intimide les adversaires visiteurs, une atmosphère appelée à devenir encore plus électrique lorsque Salah foulera la pelouse pour la première fois.

Nom du stade : Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Emplacement : Akyazı, Trabzon, Turquie

Capacité : 41 000 places assises

Surface de jeu : pelouse hybride

Ouvert : 18 décembre 2016

Se rendre au stade est simple pour les visiteurs séjournant dans le centre de Trabzon. Des navettes dédiées les jours de match (Dolmuş) circulent fréquemment le long de l’autoroute côtière depuis le centre-ville directement jusqu’à l’entrée du complexe d’Akyazı. Les taxis sont également facilement disponibles, tandis que les supporters venant en voiture peuvent utiliser les parkings du complexe. Arriver 90 minutes avant le coup d’envoi laisse largement le temps de profiter des stands de street food d’avant-match et de s’imprégner de l’incroyable atmosphère qui entoure le front de mer, et avec l’arrivée de Mohamed Salah appelée à attirer des foules record, venir tôt n’a jamais été aussi important.