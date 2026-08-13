Chris Wilder peut-il ramener Sheffield United vers la terre promise de la Premier League une nouvelle fois ? Avec un effectif composé notamment de Patrick Bamford et Harrison Burrows, le rêve d’un retour à Wembley, avec un résultat différent cette fois, est plus que jamais vivant.

Vous pourriez être à Bramall Lane pour le découvrir. Comment mettre la main sur des billets pour voir les Blades à l’œuvre pendant la saison 2026/27 ? GOAL vous livre toutes les informations à connaître.

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Matches de Sheffield United à venir en 2026/27

Comment acheter des billets de Sheffield United pour 2026/27 ?

Il existe plusieurs options de billetterie pour les matches de Sheffield United, des billets à l’unité aux abonnements de saison, sans oublier les offres d’hospitalité supplémentaires. Vous pouvez généralement les acheter via le portail officiel de billetterie du club sur son site internet.

Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes : D’abord aux abonnés de saison Puis aux membres du club, qui sont souvent classés selon des points de fidélité acquis lors d’achats précédents Enfin, au grand public pendant la période de « general sale ».

Les adhésions à Sheffield United vont de 20 £ pour « Junior Blades » jusqu’à 70 £ pour « Blade Member+ ». Toutes les adhésions offrent des avantages, notamment un accès anticipé aux billets de match, des billets à prix réduit pour les matches à domicile et un accès gratuit aux rencontres des U21 disputées à Bramall Lane.

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Combien coûtent les billets de Sheffield United en 2026/27 ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets de Sheffield United à Bramall Lane match par match, chaque rencontre est classée en Cat A*, Cat A ou Cat B, avec des tarifs adultes allant de 30 £ à 46 £.

Des tarifs réduits s’appliquent pour les seniors (60+), les supporters en situation de handicap, les jeunes adultes/étudiants (U22), les U18 et les Junior Blades dans toutes les zones du stade à domicile.

Comment obtenir un abonnement de saison à Sheffield United ?

Un abonnement de saison est le seul moyen de vous assurer d’être à Bramall Lane pour chaque match à domicile de Sheffield United en Championship pendant la saison 2026/27.

En plus de garantir des places réservées en tribune pour les 23 matches de championnat, hors matches de coupe ou de play-offs, 2 700 points de fidélité sont attribués à chaque abonné, ce qui augmente ses chances d’acheter des billets pour des déplacements très demandés ou des rencontres de coupe.

Où puis-je séjourner autour de Bramall Lane ?

Il existe plusieurs hôtels et options d’hébergement pour les visiteurs autour de Bramall Lane et dans tout Sheffield pendant leur séjour.

La carte interactive ci-dessous montre ce qui est disponible près du stade, tandis que les liaisons de transport de la ville permettent aussi de séjourner un peu plus loin dans le cadre de votre expérience de jour de match :

Histoire de Bramall Lane

Bramall Lane est un stade de football situé à Sheffield, dans le South Yorkshire. Il est le domicile de Sheffield United depuis la création du club en 1889 et c’est le plus ancien grand stade du monde qui accueille encore des matches de football professionnel.

Bramall Lane est l’un des deux seuls stades, l’autre étant l’Oval, à avoir accueilli des matches internationaux de l’Angleterre, un match de Test cricket de l’Angleterre en 1902 et une finale de la FA Cup, lors du replay de 1912.

Le stade a été largement rénové dans le sillage du rapport Taylor et transformé en enceinte entièrement assise en 1994, avec une capacité de 32 050 places. En 2022, il a accueilli des matches du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA, dont la demi-finale entre l’Angleterre et la Suède.