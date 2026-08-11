Il faut remonter à la saison 2020/21 de Scottish Premiership pour retrouver la dernière fois où le Rangers FC a régné en champion du championnat.

Cependant, avec l’entraîneur Philippe Clement à la tête des Gers, le camp bleu de Glasgow espère que la saison 2026/27 sera synonyme de triomphe.

Mais comment mettre la main sur des billets pour les Rangers cette saison, alors que le club cherche à reprendre la couronne de Scottish Premiership à son grand rival, le Celtic ?

Laissez GOAL vous présenter les différentes options pour voir les Rangers en direct pendant l’exercice 2026/27.

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Prochains matches des Rangers en 2026/27 et billets

Ci-dessous, vous pouvez retrouver les prochains matches à domicile des Rangers pour la saison 2025/26 :

Comment acheter des billets des Rangers pour la saison 2026/27 ?

Le statut des Rangers comme l’une des deux forces dominantes du football écossais génère une énorme demande à l’échelle mondiale. Les billets de match à Ibrox affichent fréquemment complet, aussi bien pour les rencontres de championnat ordinaires que pour les tours à élimination directe en coupe.

La principale voie pour acheter des billets standards est de passer directement par le portail officiel de billetterie des Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Les billets sont généralement attribués en trois étapes distinctes :

Abonnés (renouvellements prioritaires et ajouts de packs européens) Membres MyGers (classés selon les paliers de points de fidélité) Vente générale (proposée publiquement uniquement si des quotas réservés aux membres restent non attribués)

Gardez un œil sur le portail officiel du club pour connaître les dates de mise en vente.

Si les contingents généraux sont épuisés, les plateformes secondaires offrent d’autres options de revente entre supporters. Assurez-vous de bien vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

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Quand auront lieu les Rangers vs Celtic ?

Si vous cherchez à voir s’affronter les deux clubs de l’Old Firm, il pourrait être difficile de mettre la main sur des billets pour Rangers vs Celtic. Avec une rivalité qui remonte à 1888, il s’agit d’une affiche intense chargée d’histoire. Voici tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

Date et heure Match Lieu Billets dim. 20 sept. 2026, 12:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Acheter des billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Acheter des billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Acheter des billets mai 2027 (à déterminer) Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Acheter des billets

Comment obtenir des abonnements des Rangers ?

Un abonnement est le seul moyen de garantir une place réservée pour les 19 matches de championnat à domicile à Ibrox pendant la campagne 2026/27.

Les abonnements adultes pour cette saison commencent à environ 480 £+, avec des réductions pour les seniors et les juniors.

Avec plus de 45 000 abonnés et des taux de renouvellement dépassant régulièrement les 98 %, les nouveaux abonnements sont extrêmement difficiles à obtenir. Pour rejoindre la liste d’attente officielle, les supporters doivent disposer d’une adhésion MyGers active.

Où séjourner autour d’Ibrox Stadium ?

Si vous vous rendez à Glasgow pour assister à un match des Rangers à Ibrox, vous pouvez consulter les hébergements situés près du stade. La carte interactive ci-dessous montre ce qui est disponible à proximité immédiate de l’enceinte, même si le réseau de transports publics de la ville offre des options simples pour se déplacer depuis des zones plus éloignées.

Histoire d’Ibrox Stadium

Ibrox Stadium se situe sur la rive sud de la rivière Clyde, dans le quartier d’Ibrox à Glasgow, en Écosse. L’enceinte a ouvert sous le nom d’Ibrox Park en 1899 et est depuis le stade des Rangers, tout en ayant bien sûr fait l’objet de nombreuses rénovations au fil de cette période. Ibrox est le troisième plus grand stade de football d’Écosse, et le 15e au Royaume-Uni, derrière Celtic Park et Hampden Park, avec une capacité entièrement assise de un peu plus de 50 000 places.

La pelouse d’Ibrox est entourée de quatre tribunes couvertes entièrement assises, officiellement connues sous les noms de Bill Struth Main Stand (sud), Broomloan Road Stand (ouest), Sandy Jardine Stand (nord) et Copland Road Stand (est). Chaque tribune comporte deux niveaux, à l’exception de la Bill Struth Main Stand, qui en compte trois depuis l’ajout du Club Deck en 1991.

En plus d’avoir accueilli l’équipe d’Écosse à de nombreuses reprises, Ibrox a également été le théâtre d’une multitude d’événements non sportifs, avec des artistes comme Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John et Bon Jovi qui y ont tous donné des concerts.