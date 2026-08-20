Porto a devancé ses deux rivaux du « Big 3 », le Sporting CP et Benfica, la saison dernière pour décrocher son 31e titre de champion du Portugal. Le club vise désormais à conserver son titre pour la première fois depuis 2013.

Plus de 40 000 supporters garnissent l’emblématique Estádio do Dragão à chaque jour de match, et vous pourriez rejoindre les fervents Portistas pour une expérience footballistique unique en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Avec de nombreuses affiches marquantes de Primeira Liga à l’horizon, ainsi que des soirées épiques de Ligue des champions, les occasions ne manquent pas pour savourer tout ce que Porto a à offrir, sur le terrain comme en dehors.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les prochains matches de Porto, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Porto

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 29 août (18 h) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Billets dim. 6 sept. (à confirmer) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Billets dim. 13 sept. (à confirmer) Casa Pia vs Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Billets dim. 20 sept. (à confirmer) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Billets dim. 11 oct. (à confirmer) Marítimo vs Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Billets dim. 25 oct. (à confirmer) Gil Vicente vs Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Billets mar. 27 oct. (à confirmer) Taça da Liga : Porto vs Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Billets dim. 1 nov. (à confirmer) Porto vs Estoril Estádio do Dragão (Porto) Billets dim. 8 nov. (à confirmer) Vitória Guimarães vs Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Billets

Comment acheter des billets pour Porto

Les billets officiels pour les matches à domicile de Porto peuvent être achetés directement via les canaux officiels du club, principalement en ligne sur le portail billetterie de Porto. Le site fonctionne entièrement en anglais et accepte les cartes bancaires internationales. Vous devez créer un compte utilisateur gratuit pour finaliser un achat.

Les billets sont également vendus dans les Porto Stores, comme la boutique principale du stade. Les guichets de l’Estádio do Dragão ouvrent aussi deux heures avant le coup d’envoi les jours de match, à condition qu’il reste des places disponibles.

Les périodes de vente prioritaires pour les membres du club (sócios) ouvrent environ 10 à 14 jours avant le match. Les membres bénéficient également de tarifs réduits. S’il reste des billets, la vente générale ouvre environ 4 à 7 jours avant la rencontre.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Porto sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Porto ?

Les billets officiels pour les matches de Porto lors des rencontres standard de Primeira Liga à l’Estádio do Dragão se situent généralement entre 15 € et 40 € pour les membres du club, et entre 30 € et plus de 80 € pour le grand public. Les prix sont susceptibles de doubler ou tripler pour les affiches de prestige contre Benfica ou le Sporting CP, ou pour les matches européens.

Les prix varient également selon votre emplacement à l’Estádio do Dragão, comme suit :

Central (tribunes principales - est/ouest) : les billets standard les plus chers, avec les meilleures vues latérales. Ils coûtent généralement environ 40 € pour les membres et 80 € pour le grand public.

Côté (latéral) : situés le long des côtés du terrain, plus près des corners. Ils sont d’environ 32 € pour les membres et 64 € pour le public.

Family Box : zones spécialement désignées pour les familles, généralement proposées autour de 34 € pour les membres et 68 € pour le public.

Grandstand / Superior : situés derrière les buts dans les niveaux inférieurs. Généralement proposés autour de 26 € pour les membres et 52 € pour le public.

Upper (Arquibancada) : les niveaux les plus élevés du stade, offrant une vue plongeante. Ce sont les places les plus économiques, à partir d’environ 19 € pour les membres.

Consultez régulièrement le portail billetterie officiel du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estádio do Dragão

L’Estádio do Dragão est l’emblématique stade de Porto, classé catégorie quatre par l’UEFA. Entièrement doté de places assises, il a une capacité de 50 033 spectateurs et est réputé pour son architecture saisissante.

Le stade a été construit pour remplacer l’ancien Estádio das Antas de Porto, tout en étant l’un des sites centraux de l’Euro 2004 de l’UEFA.

Le premier match disputé dans le nouveau stade fut une rencontre amicale entre Porto et Barcelone en novembre 2003. Lionel Messi, alors âgé de seulement 16 ans, y a effectué sa toute première apparition en équipe première avec le Barça.

Le Portugal a peut-être subi une défaite surprise contre la Grèce à l’Estádio do Dragão lors de la phase de groupes de l’Euro 2004, mais le stade a accueilli la toute première finale de la Ligue des nations de l’UEFA en 2019, remportée par la Seleção das Quinas.

La bataille du nom : les supporters de Porto se sont fortement opposés aux droits de naming commercial du stade, votant massivement pour conserver l’identité historique associée au symbole du dragon du club.

Records et statistiques de Porto

Porto, surnommé Os Dragões (les Dragons), est le club le plus titré de l’histoire du football portugais, avec un total de 88 trophées officiels seniors à son palmarès.

Palmarès du club et principaux trophées

Primeira Liga (championnat du Portugal) : 31 titres

Taça de Portugal (Coupe du Portugal) : 20 titres

Ligue des champions de l’UEFA / Coupe d’Europe : 2 titres (1987 & 2004)

Ligue Europa de l’UEFA / Coupe UEFA : 2 titres (2003 & 2011)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : João Pinto (587), Vítor Baía (566)

Plus grand nombre de buts : Fernando Gomes (352), Pinga (314)

Les cinq titres consécutifs (Penta)

Porto est le seul club de l’histoire du football portugais à avoir remporté cinq titres de champion consécutifs, de 1994 à 1999.

Les invincibles

Porto a remporté la Primeira Liga sans la moindre défaite à deux reprises, d’abord sous André Villas-Boas en 2010-11 (27 victoires, 3 nuls), puis de nouveau sous Vítor Pereira en 2012-13.

Le récital de Monaco (finale de la Ligue des champions 2004)

Porto a conclu un incroyable parcours d’outsider lorsque l’équipe de Jose Mourinho a balayé l’AS Monaco 3-0 à Gelsenkirchen grâce à des buts de Carlos Alberto, Deco et Dmitri Alenichev. Cela reste la dernière fois qu’un club hors des « Big Four » européens a remporté la Ligue des champions.



