Palmeiras est peut-être le club le plus titré du football brésilien, avec 12 titres de champion à son palmarès, mais après avoir laissé échapper la gloire lors des deux campagnes précédentes, l’Alviverde est désespéré à l’idée de remettre la main sur ce trophée étincelant. Pourquoi ne pas voir s’il peut conclure l’affaire cette saison en réservant des billets de match dès aujourd’hui ?

Après avoir terminé deuxième derrière Botafogo en 2024 (à 6 pts) puis deuxième derrière Flamengo en 2025 (à 3 pts), l’équipe de São Paulo aura à cœur de maintenir sa dynamique cette saison et de franchir la ligne d’arrivée. Palmeiras a peut-être signé des succès mémorables en Serie A contre ses rivaux pour le titre Flamengo, Athletico Paranaense et Fluminense cette année, mais le club sait qu’il ne peut pas se permettre de lever le pied.

S’il n’y a pas eu de principal buteur qui se soit vraiment détaché pour Palmeiras en championnat cette saison, l’ancien joueur de Manchester United et de Fulham, Andreas Pereira, continue de jouer un rôle central au niveau des passes décisives. Le club espère également que ses stars étrangères, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio et Jhon Arias, continueront de briller.

La scène du football brésilien va bouillonner au cours des prochains mois et vous pourriez assister à l’action en direct en réservant vos places. Laissez GOAL vous donner toutes les informations sur les billets pour Palmeiras, leur prix, comment les obtenir et bien plus encore.

Prochains matchs de Palmeiras

Date et heure (locales) Match Lieu Billets dim. 23 août (16 h) Serie A : Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Billets mer. 26 août (21 h 30) Copa do Brasil Q/F L1 : Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Billets dim. 30 août (19 h 30) Serie A : Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Billets mer. 2 sept. (21 h 30) Copa do Brasil Q/F L2 : Santos vs Palmeiras Vila Belmiro Stadium, Santos Billets dim. 6 sept. (18 h 30) Serie A : Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Billets dim. 13 sept. (15 h) Serie A : Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Billets dim. 20 sept. (15 h) Serie A : Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Billets mer. 7 oct. (15 h) Serie A : Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Billets

Comment acheter des billets pour Palmeiras

Les billets officiels pour les matchs de Palmeiras ne peuvent être achetés qu’en ligne via la plateforme de billetterie dédiée du club, Ingressos Palmeiras. Les billets sont généralement mis en vente environ 5 à 7 jours avant chaque match, selon des fenêtres de priorité structurées.

Palmeiras utilise un système échelonné de « vagues » pour tous les matchs disputés dans son stade de Nubank Parque à São Paulo :

Jours 1 à 3 (priorité aux membres du club) : les premiers jours de vente sont exclusivement réservés aux membres du fan club Avanti (Sócio Torcedor).

À partir du jour 4 (vente grand public) : s’il reste des billets après les fenêtres réservées aux membres, la vente grand public ouvre en ligne.

Jour de match : dans les rares cas où les matchs ne se jouent pas à guichets fermés, les guichets physiques de l’Allianz Parque peuvent vendre les places restantes, mais il est fortement recommandé d’acheter en ligne à l’avance, surtout pour les affiches de premier plan comme le derby paulista contre Corinthians.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matchs de Palmeiras sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Palmeiras ?

Les billets officiels au tarif nominal pour les matchs à domicile standards de Palmeiras au Nubank Parque vont généralement de 100 R$ à 260 R$ (18-48 $ US) pour les rencontres classiques, mais ces prix grimpent à 180 R$ - 500 R$+ (33-90 $ US+) pour les grands derbies et les matchs à élimination directe, comme ceux de la Copa Libertadores.

Le prix des billets et leur disponibilité dépendent directement des catégories de places du stade et des catégories officielles d’adhésion du club.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou sur des sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Nubank Parque

Le Nubank Parque (anciennement Allianz Parque) est un stade polyvalent de classe mondiale situé à São Paulo, au Brésil, sur le site historique du Parque Antarctica. Inauguré en 2014, il est le domicile de Palmeiras, pensionnaire du Campeonato Brasileiro Série A, et accueille également des rencontres internationales. L’enceinte peut recevoir 43 713 spectateurs pour les matchs de football et jusqu’à 55 000 pour les grands concerts internationaux.

En dehors du football, le Nubank Parque a été classé parmi les 20 meilleurs stades au monde pour la musique live et le divertissement par le Stadium Stars Report d’IQ Magazine, et il constitue une étape majeure des tournées en Amérique latine.

En 2026, le stade a mis fin à son accord sur les droits de naming avec Allianz et a noué un nouveau partenariat avec l’entreprise brésilienne de technologie financière Nubank. Pour déterminer le nouveau nom de l’enceinte, un sondage en ligne a été lancé auprès des supporters de Palmeiras. Les options proposées étaient Nubank Arena, Parque Nubank et Nubank Parque, cette dernière ayant reçu le plus de votes.

Liste des records et statistiques de Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) est l’un des clubs les plus titrés de l’histoire du football brésilien et sud-américain.

Palmarès et principaux trophées

Campeonato Brasileiro Série A : 12 titres (record national absolu) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil : 4 titres (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores : 3 titres (1999, 2020, 2021)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs : Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Plus grand nombre de buts : Heitor (327), César Maluco (182)

Les premiers champions mondiaux

Palmeiras a remporté la Copa Rio 1951 en battant la Juventus. Ce tournoi historique à huit équipes est largement reconnu comme le tout premier championnat international de clubs.



