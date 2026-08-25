L'Ajax est déterminé à retrouver les sommets du championnat néerlandais et à être de nouveau sacré champion. Le club a certes remporté l'Eredivisie à 36 reprises par le passé, mais il n'a plus régné en maître depuis 2022 et a terminé 5e lors de deux des trois dernières campagnes.

Ancien entraîneur de Gérone, Michel a pris les rênes de l'Ajax après une période de 12 mois particulièrement mouvementée pour le club d'Amsterdam, durant laquelle trois entraîneurs, John Heitinga, Fred Grim et Oscar Garcia, sont arrivés puis repartis. Avec des noms comme Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt et Marc-André ter Stegen dans ses rangs, le nouvel entraîneur espérera voir de bonnes performances cette saison.

Les résultats n'ont peut-être pas toujours tourné en faveur de l'Ajax ces derniers temps, mais une ambiance électrisante, portée par des foules de plus de 50 000 personnes, est toujours garantie à la Johan Cruyff Arena. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd'hui pour profiter de tout ce que l'Ajax a à offrir.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la manière de réserver des places pour les prochains matches de l'Ajax, notamment où les acheter, combien elles coûtent, et plus encore.

Prochains matches de l'Ajax

Date et heure (locales) Match Lieu Billets jeu. 27 août (20 h) Barrage de l'UECL : Ajax vs FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets dim. 30 août (16 h 45) Telstar vs Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Billets sam. 5 sept. (20 h) Ajax vs PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets sam. 12 sept. (20 h) Fortuna Sittard vs Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Billets mar. 15 sept. (20 h) Ajax vs Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets sam. 19 sept. (20 h) Ajax vs Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets sam. 10 oct. (21 h) Ajax vs NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Billets dim. 18 oct. (16 h 45) Groningen vs Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Billets dim. 25 oct. (16 h 45) Sparta Rotterdam vs Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Billets

Comment acheter des billets pour l'Ajax

Les billets officiels des matches de l'Ajax peuvent être achetés en ligne sur l'Official Ajax Ticketshop ou via la plateforme intégrée Official Ajax Resale Platform du club.

Avant d'effectuer un achat, vous devez télécharger l'Official Ajax App ou vous rendre sur le site du club pour créer un compte « My Ajax ». Les supporters internationaux doivent vérifier leur identité via l'application à l'aide d'un système automatisé (Mitek), en scannant un passeport valide ou une carte d'identité.

Les matches à forte demande arrivent rarement jusqu'à la vente grand public. Pour obtenir des billets en avance, les supporters peuvent acheter une adhésion à l'Ajax Supporters Association ou une Club Card numérique directement via leur compte.

L'Ajax met généralement les billets en vente par fenêtres chronologiques échelonnées selon le niveau de priorité, en commençant habituellement à 10 h (CET) aux dates correspondantes :

Calendrier de vente type Niveau de priorité Jour 1 (priorité la plus élevée) Abonnés Jour 2 Membres de la Supporters Association Jour 3 Détenteurs de la Club Card Jour 4 (s'il reste des disponibilités) Grand public (comptes vérifiés)

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de l'Ajax sur le marché secondaire. StubHub est l'un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de l'Ajax ?

Les billets officiels pour les matches de l'Ajax achetés directement auprès du club commencent généralement entre 25 € et 35 € pour les places derrière les buts, et montent jusqu'à 50 € à plus de 100 € pour les emplacements premium sur les côtés, selon le profil de l'adversaire et la catégorie du match.

La répartition des billets à la Johan Cruijff ArenA est divisée en trois principales catégories tarifaires, organisées autour de quatre tribunes géographiques :

Catégorie de billet Emplacement dans le stade Fourchette de prix officielle de base Catégorie 1 Tribune latérale, anneau inférieur (tribunes Est et Ouest) 50 €-100 €+ Catégorie 2 Tribune latérale, anneau supérieur (tribunes Est et Ouest) 40 €-75 € Catégorie 3 Derrière les buts, anneaux inférieur et supérieur (tribunes Nord et Sud) 25 €–35 €

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d'informations, ou les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu'il faut savoir sur la Johan Cruijff Arena

La Johan Cruijff ArenA, située dans le quartier de Zuidoost à Amsterdam, est une enceinte sportive et de divertissement de classe mondiale, ainsi que l'emblématique stade de l'Ajax et de l'équipe nationale néerlandaise, avec une capacité de 55 865 places.

Au milieu des années 1980, Amsterdam a conçu un nouveau stade pour porter sa candidature aux Jeux olympiques d'été de 1992. Lorsque Barcelone a remporté cette candidature, la ville a réutilisé les plans pour en faire une enceinte ultramoderne à usages multiples.

L'Ajax avait lui aussi un besoin urgent d'un nouveau stade. Son enceinte bien-aimée mais compacte, De Meer, était limitée à 19 000 places, l'obligeant à accueillir les grands chocs européens dans l'ancien Stade olympique.

En 1996, la reine Beatrix a officiellement inauguré le nouveau stade sous le nom d'Amsterdam ArenA. Le match d'ouverture a vu l'Ajax affronter le géant italien de l'AC Milan. En 2018, le stade a officiellement été rebaptisé Johan Cruijff ArenA en hommage au légendaire joueur de l'Ajax et du football néerlandais, décédé en 2016.

Événements historiques organisés à la Johan Cruijff ArenA :

Thrillers footballistiques : l'enceinte d'Amsterdam a accueilli la finale de l'UEFA Champions League 1998 (Real Madrid 1-0 Juventus) et la finale de l'UEFA Europa League 2013 (Chelsea 2-1 Benfica), ainsi que plusieurs matches pendant l'Euro 2000 et l'Euro 2020 de l'UEFA.

Le baptême de Tina Turner : avant même que l'Ajax n'y ait disputé un match de championnat dans ce stade flambant neuf, l'icône pop Tina Turner y avait donné trois concerts consécutifs à guichets fermés, attirant plus de 150 000 fans.

Mégastars mondiales : le stade est une étape majeure des tournées de concerts en Europe, ayant accueilli des shows légendaires de Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift et Coldplay.

Football américain et sports de combat : de 1997 à 2007, le stade a été l'enceinte des Amsterdam Admirals de NFL Europe, et il se transforme aussi fréquemment pour accueillir de grands événements internationaux de kick-boxing.

Tribunes raides : les gradins figurent parmi les plus pentus du football européen, le deuxième anneau étant incliné à un vertigineux angle de 37 degrés afin de garder les supporters aussi près que possible de la pelouse.

Records et statistiques de l'Ajax

L'Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) est historiquement le club de football le plus titré des Pays-Bas et figure parmi les équipes les plus influentes culturellement dans l'histoire du football mondial.

Fondé en 1900, le club a été le pionnier de la révolutionnaire philosophie du « football total » et a mis en place un centre de formation mondialement réputé.

Palmarès du club et principaux trophées

Eredivisie (championnat des Pays-Bas) : 36 titres

KNVB Cup (Coupe des Pays-Bas) : 20 titres

UEFA Champions League / Coupe d'Europe : 4 titres (1971, 1972, 1973 et 1995)

UEFA Europa League / Coupe UEFA : 1 titre (1992)

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe : 1 titre (1987)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Plus grand nombre de buts : Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Le Grand Chelem

L'Ajax fait partie des cinq clubs seulement, avec la Juventus, le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea, à avoir remporté les trois grandes compétitions historiques de clubs de l'UEFA (Champions League, Coupe des vainqueurs de coupe et Coupe UEFA).

Verrou défensif

Lors de la saison 2009-2010 sous Martin Jol, l'Ajax a établi un record en Eredivisie en n'encaissant que 4 buts à domicile sur toute la saison, tout en inscrivant 106 buts en championnat au total.

Le retrait du n°14

L'Ajax a retiré définitivement le maillot n°14 en 2007 afin d'honorer l'héritage irremplaçable de Johan Cruyff.



