Galatasaray a remporté le titre de Süper Lig pour la quatrième fois consécutive la saison dernière, une performance qu’il avait déjà réalisée entre 1997 et 2000. L’équipe d’Okan Buruk vise désormais un cinquième sacre d’affilée, un record. Vous pouvez réserver des billets pour les voir jouer dès aujourd’hui.

En plus de vouloir battre sa propre série de titres cette saison, Aslanlar (« Les Lions ») pourrait rejoindre Fenerbahçe en tête du classement historique du championnat turc, avec 28 titres au total. Galatasaray cherchera également à s’appuyer sur les bases solides posées sur la scène européenne. Le club avait notamment éliminé la Juventus la saison dernière pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Victor Osimhen reste le principal danger de Galatasaray. Après avoir manqué l’occasion de participer à la Coupe du monde de la FIFA cet été, l’attaquant vedette nigérian sera désespéré de retrouver la compétition. Il a inscrit 41 buts en Süper Lig au cours des deux dernières campagnes. Osimhen sera bien épaulé par plusieurs recrues estivales majeures en la personne de Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül et Leroy Sané.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie afin de savoir comment obtenir des places pour les matches de Galatasaray, notamment où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Matches à venir de Galatasaray

Date et heure (locales) Match Lieu Billets mer. 9 sept. (20 h) LdC : Sporting CP vs Galatasaray stade José Alvalade (Lisbonne) Billets dim. 13 sept. (20 h) Süper Lig : Galatasaray vs Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Billets sam. 19 sept. (20 h) Süper Lig : Trabzonspor vs Galatasaray complexe sportif Şenol Güneş (Trabzon) Billets ven. 9 oct. (18 h) Süper Lig : Galatasaray vs Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Billets mar. 13 oct. (22 h) LdC : Galatasaray vs Barcelone RAMS Park (Istanbul) Billets sam. 17 oct. (18 h) Süper Lig : Gençlerbirliği vs Galatasaray stade Eryaman (Ankara) Billets mer. 21 oct. (18 h 45) LdC : LOSC Lille vs Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) À confirmer dim. 25 oct. (18 h) Süper Lig : Galatasaray vs Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Billets ven. 30 oct. (18 h 45) Süper Lig : Konyaspor vs Galatasaray stade de la municipalité métropolitaine de Konya (Konya) Billets

Comment acheter des billets pour Galatasaray

Les billets officiels de Galatasaray peuvent être achetés via la plateforme centralisée turque de billetterie Passo, et ils sont généralement mis en vente entre 3 et 5 jours avant chaque journée de match concernée. Les ventes ouvrent selon des fenêtres de priorité échelonnées pour les membres du club, les titulaires de cartes premium, puis enfin le grand public, même si les matches les plus demandés atteignent rarement la vente générale.

Pour acheter des billets, les spectateurs doivent d’abord s’inscrire pour obtenir une carte d’identité de supporter obligatoire en raison des lois sportives turques. Pour vous inscrire, vous pouvez faire votre demande en ligne via le site Passo Taraftar ou l’application mobile. Les visiteurs internationaux, eux, auront besoin des informations de leur passeport, d’un numéro de téléphone et d’une photo numérique.

En attendant une carte physique pour obtenir l’accès numérique, vous pouvez utiliser la fonction de scan du QR code e-ticket de l’application mobile Passo.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Galatasaray sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets de Galatasaray ?

Les prix officiels des billets pour les matches classiques de Süper Lig de Galatasaray au RAMS Park varient généralement entre 1 500 ₺ et 8 000 ₺ ou plus (€30-€150+) en livres turques, mais peuvent grimper entre 15 000 ₺ et 30 000 ₺ ou plus (€100-€350+) pour les places VIP premium, les grands derbies d’Istanbul (contre Fenerbahçe ou Beşiktaş) et les grandes soirées de Ligue des champions.

Les prix varient selon les différentes catégories en fonction de la tribune et du niveau que vous choisissez au RAMS Park :

Tribunes nord et sud (Kuzey & Güney) : Derrière les buts, en partie basse et haute. Le foyer des supporters les plus bruyants. Les billets pour un match classique coûtent environ entre 700 ₺ et 1 200 ₺, avec une hausse jusqu’à 3 000 ₺ pour les derbies et les affiches européennes.

Virages et ailes : Virages reliant les extrémités derrière les buts aux lignes de touche. Les billets pour un match classique coûtent environ entre 1 300 ₺ et 2 000 ₺, avec une hausse jusqu’à 5 500 ₺ pour les derbies et les affiches européennes.

Tribune est (Doğu) : Principale zone le long de la ligne de touche, offrant d’excellentes vues haut de gamme. Les billets pour un match classique coûtent environ entre 2 500 ₺ et 4 500 ₺, avec une hausse jusqu’à 10 000 ₺ pour les derbies et les affiches européennes.

Tribune ouest / loges VIP (Batı) : Tribune principale avec prestations premium et suites de luxe. Les billets et formules pour un match classique coûtent environ entre 7 000 ₺ et 12 000 ₺, avec une hausse jusqu’à 30 000 ₺ ou plus pour les derbies et les affiches européennes.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce que vous devez savoir sur le RAMS Park

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il accueille Galatasaray à domicile depuis son ouverture en 2011 et possède une capacité de 53 978 places.

Le précédent stade de Galatasaray, l’Ali Sami Yen Stadium, qui était utilisé depuis plus de 60 ans et était réputé pour son atmosphère incroyablement intense, aurait apparemment été au bord de l’effondrement et une catastrophe majeure aurait pu se produire s’il était resté en service.

Matches mémorables disputés au RAMS Park :

Le record de bruit : En 2011, lors du derby bouillant de Galatasaray contre Fenerbahçe, le public passionné du stade a établi un record du monde Guinness du rugissement de foule le plus fort dans un stade sportif, atteignant l’incroyable niveau de 131,76 décibels, plus fort qu’un moteur d’avion au décollage !

Soirées de Ligue des champions : Le stade a accueilli de spectaculaires soirées européennes contre des géants continentaux comme le Real Madrid, Barcelone et Manchester United. Elles ont été marquées par d’immenses tifos à couper le souffle déployés dans tout le stade par le principal groupe de supporters, ultrAslan.

Record d’énergie solaire : Le toit du stade est couvert de plus de 10 000 panneaux solaires. Cette installation a généré 4,2 mégawatts d’électricité, décrochant un autre record du monde Guinness pour la production solaire la plus puissante depuis le toit d’un stade sportif.

Records et statistiques de Galatasaray

Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fondé en 1905, est le club le plus titré de l’histoire du football turc, et la seule équipe du pays à avoir remporté des trophées européens majeurs.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnats de Turquie : 27 titres

Coupe de Turquie : 19 titres

Coupe de l’UEFA : 1 titre

Super Coupe de l’UEFA : 1 titre

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Plus grand nombre de buts : Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Le triomphe en Coupe de l’UEFA 2000

Galatasaray a conclu un incroyable parcours européen sans défaite en battant Arsenal aux tirs au but en finale à Copenhague. Cela en a fait la première et la seule équipe turque à remporter un grand titre européen.

Le quadruplé

Sous la direction du légendaire entraîneur Fatih Terim, Galatasaray a remporté de manière mémorable quatre trophées lors de la saison 1999-2000 : la Süper Lig turque, la Coupe de Turquie, la Coupe de l’UEFA, puis plus tard la Super Coupe de l’UEFA.







