L’envie de voir Flamengo, tenant du titre du Brasileiro Série A et de la Copa Libertadores, à l’œuvre est forte chez les supporters de football du monde entier. Si la demande pour voir le Rubro-Negro fouler la pelouse de l’emblématique stade Maracanã à Rio de Janeiro est extrêmement élevée, des billets restent encore disponibles.

Après avoir décroché son huitième titre de champion lors de la dernière campagne, devenant ainsi le deuxième club le plus titré de l’histoire du Brésil à égalité, Flamengo cherche désormais à ajouter d’autres trophées à son armoire avant le dénouement de la saison en cours.



Avec des stars brésiliennes formées au pays comme Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino, ainsi que des recrues étrangères comme Giorgian de Arrascaeta et Jorginho, qui brillent semaine après semaine pour le plus grand bonheur des fidèles de Flamengo, c’est le moment idéal pour réserver vos places.

Comment mettre la main sur des billets pour voir Flamengo donner une leçon de football cette saison ? Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir sur les prix et bien plus encore.

Prochains matchs de Flamengo

Date et heure (locales) Match Lieu Billets sam. 22 août (20 h 30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Billets dim. 30 août (16 h) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Billets dim. 6 septembre (16 h) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Billets dim. 13 septembre (15 h) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Billets dim. 20 septembre (15 h) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Billets mer. 7 octobre (15 h) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Billets dim. 11 octobre (15 h) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Billets

Comment acheter des billets pour Flamengo

Vous pouvez acheter des billets officiels de Flamengo en ligne via le portail officiel Flamengo Ingressos ou en personne au siège du club à Gávea et à la billetterie du stade Maracanã. Les billets pour le grand public sont généralement mis en vente trois à quatre jours avant le match, juste après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres du club.

Les membres officiels du club Flamengo inscrits au programme Nação Sócio-Torcedor bénéficient d’une priorité importante et de meilleures opportunités pour acheter des billets de match.

Les fenêtres de vente ouvrent de manière séquentielle selon le niveau d’adhésion, les formules les plus élevées comme Diamond/Platinum ou les catégories Maraca pouvant acheter en premier, suivies par les niveaux inférieurs et les formules nationales comme Nação Sem Fronteiras. Les membres peuvent également bénéficier de réductions allant jusqu’à 50 % sur les prix standard des billets pour certains matches régionaux et nationaux.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Flamengo sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets de Flamengo ?

Les billets officiels au tarif facial pour les matches à domicile standards de Flamengo au Maracanã, à Rio, vont généralement de 80 R$ à 500 R$ (environ 15 $ à 90 $) pour le grand public, selon la catégorie de place. Toutefois, les prix peuvent doubler, voire tripler, pour les matches à fort enjeu comme le derby Fla-Flu, Flamengo vs Fluminense, qui aura lieu le 11 octobre, comme indiqué ci-dessus, ou pour les matches à élimination directe de Copa Libertadores.

Le club s’appuie sur une structure de priorité stricte, avec des tarifs fortement réduits pour ses membres Nação, qui paient seulement 20 R$ pour des places de base.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou des sites de revente secondaires comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Maracana

Le stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil, officiellement nommé Estádio Jornalista Mário Filho, est universellement considéré comme le temple ultime du football mondial. Une enceinte qui figure sur la liste des stades à visiter de tous les supporters de football.

Construit pour accueillir la Coupe du monde 1950 de la FIFA, il a un temps régné comme le plus grand stade de la planète, avec une capacité vertigineuse de près de 200 000 spectateurs debout. Après d’importantes modernisations destinées à répondre à des normes de sécurité strictes, il fonctionne aujourd’hui comme une enceinte entièrement assise d’une capacité de 78 838 places.

Le Maracanã reste le plus grand stade du Brésil et un monument légendaire de la culture sportive sud-américaine. En plus de servir de stade partagé aux deux géants des clubs de Rio, Flamengo et Fluminense, il accueille aussi régulièrement des rencontres cruciales de l’équipe nationale du Brésil.

Le fils du football le plus aimé du Brésil, Pele, a vécu de nombreux moments mémorables au Maracana. Il y a fait ses débuts avec la sélection nationale en 1957 et, douze ans plus tard, en 1969, il y a inscrit le 1 000e but, « O Milésimo », de sa carrière professionnelle en transformant un penalty pour Santos contre Vasco da Gama. Pele y disputera également son dernier match avec le Brésil en 1971.

Liste des records et statistiques de Flamengo

Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, est l’un des clubs de football les plus titrés et les plus soutenus au monde. Basé à Rio de Janeiro, il détient la prestigieuse distinction de n’avoir jamais été relégué de l’élite du football brésilien.

Palmarès et principaux trophées

Trophées mondiaux : 1 Coupe intercontinentale (1981).

Trophées continentaux : 4 titres en Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Championnats nationaux : 8 titres en Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Coupes nationales : 5 trophées en Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Junior (876), Zico (732)

Plus grand nombre de buts : Zico (508), Dida (264)

Série d’invincibilité

Flamengo a enchaîné 52 matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues entre 1978 et 1979, porté par la génération dorée de Zico et Junior.



