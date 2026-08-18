Crystal Palace s’est transformé, passant du statut de survivant perpétuel à celui de véritable collectionneur de trophées. Son triomphe en FA Cup face à Manchester City en 2025 a mis fin à une attente de 164 ans pour un trophée majeur, avant que le club ne soulève ensuite un trophée européen, confirmant ainsi l’une des périodes les plus remarquables de son histoire.

Une nouvelle ère débute désormais à Selhurst Park. Pierre Sage entame sa première saison complète à la tête de l’équipe, avec de nouveau des échéances européennes au programme, en plus d’un calendrier de Premier League qui amènera Manchester City, Liverpool et Newcastle dans le sud de Londres avant Noël.

Alors, comment mettre la main sur des billets pour Crystal Palace cette saison ? Laissez GOAL vous montrer exactement quelles options s’offrent à vous pour voir Crystal Palace en direct lors de la campagne 2026/27.

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Quels sont les prochains matches de Crystal Palace en 2026/27 ?

Retrouvez ci-dessous les prochains matches de Premier League de Crystal Palace pour la saison 2026/27 :

Date Match Stade Billets sam. 22 août 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Billets sam. 29 août 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, Londres Billets sam. 5 sept. 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, Londres Billets sam. 12 sept. 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, Londres Billets sam. 19 sept. 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Billets sam. 10 oct. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Billets sam. 17 oct. 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Billets sam. 24 oct. 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, Londres Billets sam. 31 oct. 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londres Billets sam. 7 nov. 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, Londres Billets sam. 21 nov. 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Billets sam. 28 nov. 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, Londres Billets mer. 2 déc. 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, Londres Billets sam. 5 déc. 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Billets

Crystal Palace disputera également une compétition européenne cette saison, ces matches venant s’ajouter à un calendrier déjà chargé à Selhurst Park.

Comment acheter des billets pour Crystal Palace en 2026/27 ?

Le moyen le plus accessible d’acheter des billets pour Crystal Palace est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour les matches à domicile comme à l’extérieur, sans adhésion ni points de fidélité requis.

Les billets pour Selhurst Park sont mis en vente par étapes : d’abord pour les abonnés, puis pour les membres classés selon leurs points de fidélité, et seulement ensuite en vente générale s’il en reste. Avec une capacité d’un peu plus de 25 000 places, un taux de renouvellement des abonnements proche de 100 % et les compétitions européennes qui font grimper la demande, très peu de rencontres atteignent cette dernière phase. Pour toute personne sans adhésion ni historique d’achat établi, la voie officielle débouche rarement sur un billet.

StubHub supprime totalement ces barrières. Vous pouvez parcourir les offres pour n’importe quel match, comparer les places dans l’ensemble du stade et acheter en quelques minutes. Pour les plus grosses affiches à domicile, contre Manchester City, Liverpool et Newcastle, acheter tôt vous offre le plus large choix de places avant que la disponibilité ne se réduise.

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Combien coûtent les billets pour Crystal Palace ?

Les billets adultes pour Crystal Palace à Selhurst Park commencent aux alentours de 35 £ pour les matches standards de Premier League, les prix augmentant ensuite selon l’emplacement du siège, l’adversaire et la date.

Une même place peut être proposée à des tarifs différents d’un match à l’autre, et les rencontres les plus demandées affichent complet via les canaux officiels avant même que la plupart des supporters aient eu l’occasion d’y jeter un œil. Sur StubHub, les prix reflètent la demande en temps réel plutôt qu’une catégorie fixe, ce qui fait des rencontres contre Ipswich et Hull les meilleures opportunités en termes de rapport qualité-prix à l’automne, tandis que Manchester City et Liverpool se situent dans la tranche premium.

Les récents succès de Crystal Palace ont fait grimper la demande à un niveau jamais atteint dans l’histoire du club, ce qui fait d’une réservation anticipée le principal facteur de ce que vous paierez.

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Quelle est l’histoire de Selhurst Park ?

Selhurst Park est un stade de football situé dans le borough londonien de Croydon et il est le domicile de Crystal Palace depuis son ouverture en 1924, avec une capacité actuelle d’un peu plus de 25 000 places.

Le stade a accueilli du football international ainsi que des matches des Jeux olympiques d’été de 1948, et a été partagé par Charlton Athletic de 1985 à 1991 puis par Wimbledon de 1991 à 2003. Les plans de rénovation et d’agrandissement du stade ont été réapprouvés par le Croydon Council en août 2024, avec des travaux préliminaires déjà en cours et une livraison proposée pour l’été 2027.

Selhurst Park est également familier des téléspectateurs, puisqu’il a servi dans la série Apple TV Ted Lasso de Nelson Road, le domicile fictif de l’AFC Richmond. Ses tribunes resserrées, pentues, et le soutien réputé bruyant de ses supporters à domicile en font l’un des déplacements les plus intimidants de Premier League.