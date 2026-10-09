Chelsea aborde la saison 2026/27 sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, arrivé après une saison chaotique marquée par le licenciement d’Enzo Maresca, le passage de Liam Rosenior qui n’aura duré qu’à peine trois mois, et une décevante 10e place sans qualification européenne à la clé cet exercice.

GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour Stamford Bridge.

Réserver des billets pour Chelsea Acheter maintenant

Réserver l’offre premium Chelsea Réserver maintenant

Calendrier complet de Chelsea en Premier League 2026/27

Date et heure Match Lieu Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Bournemouth Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Everton vs Chelsea Hill Dickinson Stadium (extérieur) Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 31 oct. 2026, 16:00 Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Sunderland vs Chelsea Stadium of Light (extérieur) Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea The City Ground (extérieur) Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (extérieur) Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Aston Villa Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Coventry City vs Chelsea Coventry Building Society Arena (extérieur) Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Ipswich Town vs Chelsea Portman Road (extérieur) Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (domicile) Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Crystal Palace vs Chelsea Selhurst Park (extérieur) Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Sunderland Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (extérieur) Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Manchester United vs Chelsea Old Trafford (extérieur) Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (extérieur) Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Chelsea vs Ipswich Town Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Aston Villa vs Chelsea Villa Park (extérieur) Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Chelsea vs Coventry City Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 20 mars 2027, 16:00 Hull City vs Chelsea MKM Stadium (extérieur) Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Fulham Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Chelsea American Express Stadium (extérieur) Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (domicile) Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (extérieur) Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Chelsea vs Everton Stamford Bridge (domicile) Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Bournemouth vs Chelsea Vitality Stadium (extérieur) Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Chelsea vs Brentford Stamford Bridge (domicile) Billets

Comment acheter des billets pour Chelsea ?

Les billets sont vendus via le portail officiel de billetterie du club, avec une priorité généralement accordée aux membres et aux abonnés avant toute mise en vente plus large.

Prochains matchs CHE Premier League 10:00 BOU

La demande est particulièrement forte pour les derbies londoniens contre Arsenal et Tottenham, ainsi que pour les réceptions de Liverpool, Manchester City et Manchester United.

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité pour se rendre à Stamford Bridge.

Réserver des billets pour Chelsea Acheter maintenant

Combien coûtent les billets pour Chelsea ?

Les prix varient considérablement en fonction de l’adversaire et de l’emplacement des sièges, les affiches de prestige mentionnées ci-dessus affichant les primes les plus élevées.

Les tarifs des abonnements et des billets à l’unité pour 2026/27 doivent être confirmés directement sur le site officiel de Chelsea, les prix étant révisés chaque été.

Réserver des billets pour Chelsea Acheter maintenant

Que faut-il savoir sur Stamford Bridge ?

Chelsea joue à Stamford Bridge depuis la fondation du club en 1905, ce qui en fait l’un des plus anciens stades encore en activité dans le football anglais.

Le stade peut accueillir un peu plus de 40 000 spectateurs, soit une capacité nettement inférieure à celle de la plupart des rivaux de Chelsea dans la course au titre, et son enceinte resserrée et compacte est souvent considérée comme l’une des sources des ambiances les plus intenses de Premier League lors des soirées européennes.

De vieux projets de réaménagement ou de remplacement du stade ont été évoqués sous l’actuelle propriété du club, mais aucun calendrier précis n’a été confirmé, et Stamford Bridge reste le domicile de Chelsea pour la saison 2026/27.