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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Comment acheter des billets de Chelsea pour la saison 2026-2027 : calendrier de Premier League, prix et informations sur la Ligue des champions

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Chelsea
Premier League

Découvrez comment vous pourriez voir Chelsea en direct cette saison

Chelsea aborde la saison 2026/27 sous les ordres d’un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, arrivé après une saison chaotique marquée par le licenciement d’Enzo Maresca, le passage de Liam Rosenior qui n’aura duré qu’à peine trois mois, et une décevante 10e place sans qualification européenne à la clé cet exercice.

GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour Stamford Bridge.

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Calendrier complet de Chelsea en Premier League 2026/27

Date et heureMatchLieuBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (extérieur)Billets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 31 oct. 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (extérieur)Billets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (extérieur)Billets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (extérieur)Billets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (extérieur)Billets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (extérieur)Billets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (domicile)Billets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (extérieur)Billets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (extérieur)Billets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (extérieur)Billets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (extérieur)Billets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (extérieur)Billets
mer. 3 mars 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 13 mars 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 20 mars 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (extérieur)Billets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (extérieur)Billets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (domicile)Billets
sam. 1 mai 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (extérieur)Billets
sam. 8 mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Billets
sam. 15 mai 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (domicile)Billets
dim. 23 mai 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (extérieur)Billets
dim. 30 mai 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (domicile)Billets

Comment acheter des billets pour Chelsea ?

Les billets sont vendus via le portail officiel de billetterie du club, avec une priorité généralement accordée aux membres et aux abonnés avant toute mise en vente plus large.

Prochains matchs
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Premier League

10 oct. 2026

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La demande est particulièrement forte pour les derbies londoniens contre Arsenal et Tottenham, ainsi que pour les réceptions de Liverpool, Manchester City et Manchester United.

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité pour se rendre à Stamford Bridge.

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Combien coûtent les billets pour Chelsea ?

Les prix varient considérablement en fonction de l’adversaire et de l’emplacement des sièges, les affiches de prestige mentionnées ci-dessus affichant les primes les plus élevées.

Les tarifs des abonnements et des billets à l’unité pour 2026/27 doivent être confirmés directement sur le site officiel de Chelsea, les prix étant révisés chaque été.

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Que faut-il savoir sur Stamford Bridge ?

Chelsea joue à Stamford Bridge depuis la fondation du club en 1905, ce qui en fait l’un des plus anciens stades encore en activité dans le football anglais.

Le stade peut accueillir un peu plus de 40 000 spectateurs, soit une capacité nettement inférieure à celle de la plupart des rivaux de Chelsea dans la course au titre, et son enceinte resserrée et compacte est souvent considérée comme l’une des sources des ambiances les plus intenses de Premier League lors des soirées européennes.

De vieux projets de réaménagement ou de remplacement du stade ont été évoqués sous l’actuelle propriété du club, mais aucun calendrier précis n’a été confirmé, et Stamford Bridge reste le domicile de Chelsea pour la saison 2026/27.

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