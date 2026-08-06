Chelsea aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, nommé après une saison chaotique marquée par le licenciement d'Enzo Maresca, le passage de Liam Rosenior qui a à peine duré trois mois, et une décevante 10e place sans qualification européenne au bout de cet exercice.

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Le calendrier complet de Chelsea en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets lun. 24 août 2026, 20:00 Fulham vs Chelsea Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets dim. 30 août 2026, 14:00 Chelsea vs Brighton and Hove Albion Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets dim. 6 sept. 2026, 16:30 Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 Chelsea vs Hull City Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets ven. 18 sept. 2026, 20:00 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Bournemouth Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Everton vs Chelsea Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 16:00 Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Sunderland vs Chelsea Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea The City Ground (extérieur) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Aston Villa Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Coventry City vs Chelsea Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Ipswich Town vs Chelsea Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Crystal Palace vs Chelsea Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Sunderland Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Manchester United vs Chelsea Old Trafford (extérieur) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Chelsea vs Ipswich Town Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Aston Villa vs Chelsea Villa Park (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Chelsea vs Coventry City Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 16:00 Hull City vs Chelsea MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Fulham Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Chelsea American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Chelsea vs Everton Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Bournemouth vs Chelsea Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Chelsea vs Brentford Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets

Comment acheter des billets pour Chelsea ?

Les billets sont vendus via le portail officiel de billetterie du club, la priorité étant généralement donnée aux membres et aux abonnés avant toute mise en vente plus large.

La demande est particulièrement forte pour les derbies londoniens contre Arsenal et Tottenham, ainsi que pour les réceptions de Liverpool, Manchester City et Manchester United.

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires telles que StubHub offrent une autre possibilité pour se rendre à Stamford Bridge.

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Combien coûtent les billets de Chelsea ?

Les prix varient considérablement selon l'adversaire et l'emplacement du siège, les affiches de prestige mentionnées ci-dessus étant les plus chères.

Les tarifs des abonnements et des billets match par match pour 2026/27 doivent être confirmés directement sur le site officiel de Chelsea, les prix étant révisés chaque été.

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Que faut-il savoir sur Stamford Bridge ?

Chelsea joue à Stamford Bridge depuis la fondation du club en 1905, ce qui en fait l'un des plus anciens stades encore utilisés dans le football anglais.

Le stade peut accueillir un peu plus de 40 000 spectateurs, soit une capacité nettement inférieure à celle de la plupart des rivaux de Chelsea dans la course au titre, et son enceinte serrée et compacte est souvent créditée de créer l'une des atmosphères les plus intenses de Premier League lors des soirées européennes.

De vieux projets de réaménagement ou de remplacement du stade ont été évoqués sous l'actuelle direction du club, mais aucun calendrier précis n'a été confirmé, et Stamford Bridge reste le domicile de Chelsea pour la saison 2026/27.