Beşiktaş a peut-être été distancé dans la course au titre lors des dernières campagnes depuis son sacre en Süper Lig 2020/21, mais le clan des Kara Kartallar (« Aigles noirs ») espère que cette saison marquera son retour au premier plan du football turc. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour voir les joueurs de Beşiktaş à l’œuvre.

L’ancien entraîneur de Bologne, Vincenzo Italiano, s’est vu confier la mission de relancer l’enthousiasme de la fervente base de supporters de Beşiktaş, après que le club stambouliote a terminé très loin des leaders de la Süper Lig la saison dernière, sous le règne de neuf mois de Sergen Yalcin.

Beşiktaş cherche à poser des bases solides cette saison. Le club espère que ses recrues estivales, parmi lesquelles figurent les arrivées marquantes de Leandro Trossard et Dušan Vlahović, ainsi que le duo turc du milieu composé d’Orkun Kökçü et de Salih Özcan, s’adapteront immédiatement.

Laissez GOAL vous fournir toutes les dernières informations sur la billetterie afin de savoir comment obtenir des places pour les matches de Beşiktaş, où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Beşiktaş

Date et heure (heure locale) Match Lieu Billets ven. 11 sept. (20 h) Süper Lig : Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Billets jeu. 17 sept. (22 h) UEL : Beşiktaş vs Marseille Tüpraş Stadium (Istanbul) Billets dim. 20 sept. (20 h) Süper Lig : Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) Billets dim. 11 oct. (18 h) Süper Lig : Beşiktaş vs Kocaelispor Tüpraş Stadium (Istanbul) Billets jeu. 15 oct. (21 h) UEL : Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Billets dim. 18 oct. (18 h) Süper Lig : Trabzonspor vs Beşiktaş Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Billets jeu. 22 oct. (22 h) UEL : Beşiktaş vs Crystal Palace Tüpraş Stadium (Istanbul) À confirmer dim. 25 oct. (18 h) Süper Lig : Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadium (Istanbul) Billets dim. 1 nov. (18 h) Süper Lig : Kasımpaşa vs Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Beşiktaş

Les billets officiels pour les matches de Beşiktaş sont vendus exclusivement via la plateforme Passo, ou l’application mobile Passo, et ils sont généralement mis en vente seulement trois à cinq jours avant chaque match.

En raison des lois sportives turques strictes destinées à prévenir la violence et la revente illégale, chaque billet doit être associé électroniquement à une carte d’identification personnalisée de supporter appelée Passo Taraftar Card, anciennement connue sous le nom de Passolig. Il est impossible d’entrer dans le stade ou d’acheter un billet sans celle-ci.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Beşiktaş sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Beşiktaş ?

Les billets officiels de Beşiktaş pour les matches de championnat standards au Tüpraş Stadium d’Istanbul se situent généralement entre 760 TRY et plus de 5 000 TRY, mais peuvent grimper jusqu’à plus de 19 000 TRY pour les grands derbies d’Istanbul ou les grandes soirées européennes.

Les prix varient selon les différentes catégories en fonction de la tribune et du niveau que vous choisissez au Tüpraş Stadium :

Tribune nord (Kuzey) : Derrière le but ; section la plus bruyante, où se trouvent les groupes de supporters les plus passionnés et les plus vocaux. Les billets pour un match ordinaire coûtent environ entre 760 TRY et 1 500 TRY.

Tribune sud (Güney) : Derrière le but ; zone de supporters plus calme que son équivalent au nord. Les billets pour un match ordinaire coûtent environ entre 760 TRY et 1 500 TRY.

Tribune est (Doğu) : Le long de la ligne de touche principale ; excellente vue panoramique sur le terrain ; plus bruyante et animée que la tribune ouest. Les billets pour un match ordinaire coûtent environ entre 1 500 TRY et plus de 4 500 TRY.

Tribune ouest (Batı) : Tribune principale ; comprend la tribune de presse, les loges de luxe et une vue sur les bancs de touche. Les billets pour un match ordinaire coûtent environ entre 1 500 TRY et plus de 5 000 TRY.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Tüpraş Stadium

Le Tüpraş Stadium est une enceinte sportive moderne située au cœur d’Istanbul, juste au bord du pittoresque détroit du Bosphore. Il est largement considéré comme l’un des plus beaux emplacements de stade au monde, avec une vue sur les eaux où l’Europe rencontre l’Asie. Le stade peut accueillir environ 42 684 spectateurs et sert de fervent antre à Beşiktaş depuis 2016.

En 1947, Istanbul a inauguré sur le site actuel du Tüpraş Stadium sa première grande enceinte sportive moderne, baptisée İnönü Stadium. Pendant plus de 60 ans, ce fut un temple légendaire du football, partagé par moments par les plus grands clubs de la ville. En 2013, Beşiktaş a démoli l’ancienne structure pour construire le Tüpraş Stadium à partir de zéro.

Au-delà du sport, le site sert aussi de vaste espace de concert, accueillant des prestations rock légendaires de groupes comme Guns N' Roses.

Matches de football mémorables disputés au Tüpraş Stadium :

Supercoupe de l’UEFA (2019) : La première grande finale européenne disputée dans cette enceinte fut une bataille 100 % anglaise sous les projecteurs. Après un spectaculaire match nul 2-2 après prolongation, Liverpool a remporté le trophée lors d’une séance de tirs au but face à Chelsea. Le match est aussi entré dans l’histoire puisque Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer une grande finale masculine de l’UEFA.

Finale de l’UEFA Europa League (2026) : Soutenu par des milliers de supporters anglais ayant fait le déplacement et observé par le prince William depuis les salons VIP, Aston Villa s’est imposé avec autorité 3-0 contre le SC Freiburg pour décrocher son premier grand trophée continental depuis plus de quatre décennies.

« Miracle of Istanbul » : Beşiktaş semblait totalement condamné après avoir été mené 3-0 en première période contre Benfica. Pourtant, porté par une foule assourdissante, le club à domicile a signé l’un des plus grands retours de l’histoire de la Ligue des champions. Les buts en seconde période de Cenk Tosun, Ricardo Quaresma et Vincent Aboubakar ont ramené le score à 3-3, déclenchant la folie chez les supporters de Beşiktaş.

Préserver l’histoire : Parce que le stade se trouve dans une zone historique très sensible, près de palais de l’époque ottomane, son extérieur présente des colonnes classiques recouvertes de calcaire naturel afin de se fondre harmonieusement dans l’environnement. Le mur historique sud « Eski Açık » du stade original de 1947 a également été préservé et directement intégré au design.

Records et statistiques de Beşiktaş

Fondé en 1903, Beşiktaş, ou Beşiktaş J.K., détient certains des records les plus remarquables de l’histoire du football turc.

Palmarès du club et trophées marquants

Championnats de Turquie : 21 titres

Coupe de Turquie : 11 titres

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Plus grand nombre de buts : Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

Le seul champion invaincu

Beşiktaş a été la première équipe, et jusqu’à présent la seule, à remporter la Süper Lig turque moderne sans perdre le moindre match, en bouclant la saison 1991-92 invaincu.

La plus longue série sans défaite

Beşiktaş détient le record de la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du championnat turc, avec 56 matches sans défaite entre 1991 et 1992.

L’honneur de l’emblème national

Beşiktaş est le seul club turc autorisé à faire figurer directement le drapeau national turc dans son logo. Cet honneur lui a été accordé après qu’il a représenté l’ensemble de l’équipe nationale turque lors d’un match contre la Grèce en 1952.















