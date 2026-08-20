Comment acheter des billets de Benfica pour la saison 2026-2027 : matchs à venir, prix des billets, actualités de Primeira Liga et plus encore

Après avoir terminé hors du top 2 du championnat portugais pour la première fois depuis quatre ans la saison dernière, Benfica sera déterminé à franchir un cap positif lors de cette campagne. Vous pouvez rejoindre les fervents Benfiquistas qui se rassemblent chaque semaine dans l’emblématique Estádio da Luz pour soutenir leur équipe en réservant vos billets dès aujourd’hui.

La demande pour voir Benfica, qui est le club le plus titré du Portugal, avec environ 14 millions de supporters dans le monde et plus de 400 000 membres, est peut-être élevée, mais ne perdez pas espoir pour autant.

Le spectacle est garanti lorsque Benfica entre sur le terrain. Les hommes de Marco Silva marquent pour le plaisir, et ils ont inscrit 5 buts ou plus à plusieurs reprises dès le seul premier mois de la saison. Vangelis Pavlidis continue de mener l’attaque avec style, et il cherchera à ajouter à son total de triplés.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations sur la billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de Benfica, notamment où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Prochains matches de Benfica

Date et heure (locale) Match Lieu Billets lun. 31 août (18 h 45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisbonne) Billets sam. 5 sept. (à confirmer) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madère) Billets mer. 9 sept. (20 h 15) Moreirense vs Benfica Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) Billets sam. 12 sept. (à confirmer) Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisbonne) Billets sam. 19 sept. (à confirmer) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Billets sam. 10 oct. (à confirmer) Benfica vs Vitoria Guimaraes Estádio da Luz (Lisbonne) Billets sam. 24 oct. (à confirmer) Santa Clara vs Benfica Estadio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores) Billets mar. 27 oct. (19 h) Taça da Liga : Benfica vs Gil Vicente Estádio da Luz (Lisbonne) Billets dim. 1 nov. (à confirmer) Benfica vs Alverca Estádio da Luz (Lisbonne) Billets

Comment acheter des billets pour Benfica

Les billets officiels pour les matches de Benfica peuvent être achetés exclusivement via les canaux numériques du club ou dans des points de vente physiques autorisés. La billetterie principale (Bilheteira Centenário) se trouve à l’Estádio da Luz. Des billets hors ligne peuvent également être obtenus dans la boutique officielle Benfica Jardim do Regedor, dans le centre de Lisbonne.

Les billets pour les matches sont généralement mis en vente selon des fenêtres échelonnées :

Phase 1 : détenteurs du Red Pass - Les abonnés disposent d’une courte période pour confirmer leur place ou acheter des allocations supplémentaires.

Phase 2 : Sócios (membres du club) - Les membres à jour de leur cotisation bénéficient ensuite d’un accès prioritaire. Cette phase débute généralement environ 7 à 14 jours avant le match.

Phase 3 : vente au public - S’il reste des places, elles sont mises en vente pour le grand public environ une semaine avant la rencontre.

NB : l’avertissement des « Big Three » - Les billets pour les affiches très attendues comme le Derby de Lisboa (contre le Sporting CP), O Clássico (contre le FC Porto) et les rencontres de Ligue des champions arrivent rarement jusqu’à la vente au public, car les membres les raflent durant la phase 2. Pour les matches de championnat standards, la disponibilité pour le grand public est très probable.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Benfica sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places via des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters espérant décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Benfica ?

Les billets officiels sur le site du club Benfica se situent généralement entre 15 € et 40 € pour les membres du club (Sócios) et entre 30 € et 90 € pour le grand public lors des rencontres standards de Primeira Liga.

Pour les affiches à forte demande comme le derby O Clássico contre le FC Porto ou les soirées européennes, les prix officiels de base peuvent grimper à 100 €-180 €, tandis que les offres premium hospitality peuvent monter bien plus haut.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estádio da Luz

L’Estádio da Luz, situé à Lisbonne, est l’antre emblématique de Benfica et l’un des stades de football les plus remarquables d’Europe. Officiellement nommé Estádio do Sport Lisboa e Benfica, il est affectueusement surnommé « A Catedral » (La Cathédrale) par les supporters du monde entier.

L’Estádio da Luz d’origine a ouvert ses portes en 1954 et était une monumentale enceinte en béton. À la fin des années 1980, il avait atteint une capacité impressionnante de 120 000 spectateurs, ce qui en faisait alors le plus grand stade d’Europe.

Dans le cadre du processus d’accueil de l’Euro 2004 de l’UEFA, la structure historique d’origine a été entièrement démolie. Le nouveau stade actuel, ultra-moderne et entièrement assis, a ouvert en octobre 2003 avec une capacité initiale de 65 647 places.

Parmi les matches mémorables disputés à l’Estádio da Luz figurent les suivants :

Finale de l’Euro 2004 : la Grèce a stupéfié le monde en battant le pays hôte, le Portugal, 1-0 pour remporter le trophée du Championnat d’Europe.

Finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2014 : le Real Madrid a décroché sa légendaire dixième couronne européenne en battant son rival urbain l’Atlético de Madrid 4-1 après prolongation.

Finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2020 : dans des conditions uniques liées à la pandémie, le Bayern Munich a battu le Paris Saint-Germain 1-0 à huis clos pour réaliser le triplé.

L’hommage à Eusébio : à l’extérieur du stade se dresse une célèbre statue en bronze d’Eusébio, le plus grand joueur de l’histoire de Benfica. Après sa mort en 2014, la statue est devenue un immense lieu de recueillement chargé d’émotion, couvert d’écharpes de supporters venus du monde entier.

Records et statistiques de Benfica

Benfica (Sport Lisboa e Benfica) est le club de football le plus titré du Portugal, avec un record de 88 trophées majeurs, et il a ancré sa place parmi les institutions sportives les plus emblématiques d’Europe. Représenté par son emblématique mascotte aigle, Vitória, Benfica est un véritable géant du football continental.

Palmarès du club et principaux trophées

Primeira Liga (championnat du Portugal) : 38 titres

Taça de Portugal (Coupe du Portugal) : 26 titres

Coupe d’Europe : 2 titres

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Nené (575), António Veloso (538)

Plus grand nombre de buts : Eusébio (473), José Águas (379)

Joueur le plus titré

Le défenseur central brésilien Luisão a soulevé un record de 20 trophées durant sa longue période en tant que capitaine du club.

Champions invincibles

Lors de la saison 1972-73, Benfica est devenu le premier club portugais à remporter le championnat sans subir la moindre défaite, avec 28 victoires et 2 nuls.

Le vol de la mascotte

Avant chaque match à domicile à l’Estádio da Luz, la mascotte vivante du club, l’aigle pygargue Águia Vitória, survole tout le stade avant d’atterrir précisément au sommet d’un blason sur la pelouse, complétant dans la vie réelle l’écusson officiel du club. La légende dit que si l’aigle fait deux tours du stade avant d’atterrir, Benfica gagnera le match.















