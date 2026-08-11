Alors que la saison 2026/27 de Premier League a débuté, les supporters d’Everton profitent de leur deuxième campagne dans leur enceinte de classe mondiale en bord de mer. Après leur départ historique de Goodison Park, le Hill Dickinson Stadium à Bramley-Moore Dock s’est rapidement imposé.

GOAL vous donne toutes les informations pour obtenir des billets d’Everton, y compris des billets à l’unité, des options d’hospitalité et les détails concernant les abonnements.

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Prochains matches d’Everton en Premier League 2026/27

Comment acheter des billets d’Everton pour la Premier League ?

La demande de billets au Hill Dickinson Stadium est extrêmement élevée. Pour garantir un accès équitable, Everton distribue les billets standards pour les matches à domicile via un système officiel de tirage au sort réservé aux membres.

Le portail officiel eTicketing d’Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) est la voie principale pour obtenir des billets standards pour les jours de match.

Voici exactement ce que vous devez savoir :

Adhésion officielle Everton et billets

Vous devez disposer d’une adhésion active sur eticketing.co.uk/evertonfc pour participer aux tirages au sort des billets :

Forever Blue+ : offre un accès prioritaire de premier niveau à chaque tirage au sort pour les matches à domicile.

: offre un accès prioritaire de premier niveau à chaque tirage au sort pour les matches à domicile. Forever Blue : offre un accès à la bourse officielle aux billets et aux fenêtres de mise en vente secondaire.

Tirage au sort des billets d’Everton

Quand postuler : les tirages au sort ouvrent sur le portail eTicketing 4 semaines avant le match (le lundi à 10 h 00) et se clôturent le mardi à 16 h 00.

: les tirages au sort ouvrent sur le portail eTicketing 4 semaines avant le match (le lundi à 10 h 00) et se clôturent le mardi à 16 h 00. Candidatures en groupe : pour être assis avec des amis ou de la famille, liez vos comptes via Account Management > Network avant de vous inscrire.

: pour être assis avec des amis ou de la famille, liez vos comptes via Account Management > Network avant de vous inscrire. Résultats : les candidats retenus sont informés le jeudi après-midi, et les cartes de paiement enregistrées sont débitée automatiquement.

Autres façons d’acheter des billets d’Everton

Si vous n’obtenez pas de place lors du tirage au sort, vous disposez encore de quelques options solides :

Bourse officielle aux billets : ouvre le vendredi à 10 h 00 après le tirage au sort, permettant aux abonnés de revendre les places dont ils n’ont pas besoin à leur valeur faciale aux membres.

: ouvre le vendredi à 10 h 00 après le tirage au sort, permettant aux abonnés de revendre les places dont ils n’ont pas besoin à leur valeur faciale aux membres. Places de marché secondaires : des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets vérifiés entre supporters pour des affiches très demandées comme le derby de la Mersey.

: des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets vérifiés entre supporters pour des affiches très demandées comme le derby de la Mersey. Hospitalité les jours de match : réserver un pack hospitalité VIP garantit l’entrée sans participer au tirage au sort ni détenir une adhésion.

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Combien coûtent les billets d’Everton ?

La tarification des billets au Hill Dickinson Stadium reflète les équipements modernes du stade tout en proposant des options par catégories selon l’âge et l’emplacement dans l’enceinte :

Billets individuels de championnat : les billets adultes standards en vente générale vont de 35 £ à plus de 75 £, selon la catégorie du match et l’emplacement dans le stade.

: les billets adultes standards en vente générale vont de 35 £ à plus de 75 £, selon la catégorie du match et l’emplacement dans le stade. Tarifs réduits : des tarifs réduits sont disponibles dans toutes les tribunes pour les seniors (65 ans et plus), les jeunes adultes (18-21 ans), les juniors (11-17 ans) et les moins de 11 ans.

des tarifs réduits sont disponibles dans toutes les tribunes pour les seniors (65 ans et plus), les jeunes adultes (18-21 ans), les juniors (11-17 ans) et les moins de 11 ans. South Stand Safe Standing : la tribune sud réservée aux supporters d’Everton comprend des sections dédiées en placement debout sécurisé, offrant une atmosphère immersive les jours de match à des niveaux de prix d’entrée de gamme.

: la tribune sud réservée aux supporters d’Everton comprend des sections dédiées en placement debout sécurisé, offrant une atmosphère immersive les jours de match à des niveaux de prix d’entrée de gamme. Offres hospitalité : les expériences premium les jours de match commencent à environ 399 £-495 £ par personne, avec des tarifs plus élevés pour les affiches de premier plan comme le derby de la Mersey.

Comment acheter un abonnement d’Everton ?

Un abonnement d’Everton garantit votre siège réservé pour les 19 matches à domicile de Premier League au Hill Dickinson Stadium durant la campagne 2026/27.

En raison d’une demande record après l’ouverture du stade, les abonnements pour la saison 2026/27 sont complètement épuisés, avec des taux de renouvellement extrêmement élevés parmi les détenteurs actuels.

Les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire sur la liste d’attente officielle pour les abonnements d’Everton via le site du club, la priorité étant donnée aux membres actifs Forever Blue lorsque des places se libèrent.