Aston Villa devrait encore faire monter la température à Villa Park pendant la saison 2026/27.

Avec plus de 42 000 supporters franchissant les tourniquets de Villa Park, le légendaire mur grenat et bleu est prêt à porter l’équipe dans la course en Ligue des champions de l’UEFA et en Premier League.

Alors, comment faire pour obtenir un billet afin de voir Aston Villa à l’œuvre ? GOAL vous présente les différentes options pour voir l’équipe en 2026-27, notamment où trouver des billets, le renouvellement des abonnements, le prix des adhésions et les offres premium actuellement disponibles.

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Calendrier et billets des prochains matches de Premier League d’Aston Villa en 2026/27

Comment acheter des billets d’Aston Villa pour la Premier League ?

Obtenir des billets pour Aston Villa à Villa Park impose de passer par des canaux officiels spécifiques, car la forte demande signifie que les places standard en admission générale se vendent rapidement et sont délivrées sous format numérique via l’application Aston Villa.

Voici la manière la plus rapide de les acheter :

Adhésion officielle et ballots : rejoindre un niveau d’Official Membership est essentiel pour un accès principal. Cela permet de participer aux ballots réservés aux membres, comme le Loyalty Ballot ou le First Timer Ballot, ainsi qu’aux fenêtres de vente prioritaire 3 à 4 semaines avant le coup d’envoi.

: rejoindre un niveau d’Official Membership est essentiel pour un accès principal. Cela permet de participer aux ballots réservés aux membres, comme le Loyalty Ballot ou le First Timer Ballot, ainsi qu’aux fenêtres de vente prioritaire 3 à 4 semaines avant le coup d’envoi. Official Ticket Exchange : les membres peuvent acheter au prix facial des billets mis en vente directement par des abonnés qui ne peuvent pas assister aux matches via la plateforme officielle de revente du club.

les membres peuvent acheter au prix facial des billets mis en vente directement par des abonnés qui ne peuvent pas assister aux matches via la plateforme officielle de revente du club. Offres officielles d’hospitalité : réserver une expérience hospitality le jour du match, comme The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garantit l’entrée sans avoir besoin d’une adhésion ni de participer à un ballot.

réserver une expérience hospitality le jour du match, comme The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garantit l’entrée sans avoir besoin d’une adhésion ni de participer à un ballot. Marchés secondaires : pour les rencontres de Premier League ou les matches européens à guichets fermés, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires proposant d’autres options de revente entre fans. Vérifiez les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

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Comment acheter des abonnements de saison d’Aston Villa ?

La seule façon de garantir une place pour chaque match de Premier League à domicile à Villa Park est de détenir un abonnement de saison d’Aston Villa.

Un abonnement donne accès aux 19 matches de championnat organisés par le club à domicile et offre des fenêtres de réservation prioritaires pour les tours à élimination directe des coupes.

Les abonnements pour la saison 2026-27 sont épuisés, les moins chers pour adultes commençant à partir de 703 £.

Les détenteurs actuels bénéficient de fenêtres de renouvellement prioritaires avant chaque nouvelle campagne, tandis que les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire sur la liste d’attente officielle pour les abonnements.

Combien coûtent les billets d’Aston Villa ?

Les abonnements n’étant plus disponibles, la majorité des supporters qui assisteront autrement aux matches d’Aston Villa à Villa Park cette saison achèteront un billet individuel pour le jour de match pour la rencontre de leur choix.

Ils sont vendus match par match et proposés à différents prix, en fonction notamment de l’emplacement du siège, de l’affiche et de l’adversaire au cours de la saison.

Ci-dessous, vous pouvez retrouver le prix des rencontres d’Aston Villa cette saison, sur la base de leur grille de coûts de catégorie A de la saison dernière :

Zone tarifaire Adulte Plus de 66 ans / Moins de 21 ans Forces armées Moins de 18 ans Moins de 14 ans Zone 1 82,00 £ 61,50 £ 65,50 £ 42,00 £ 25,00 £ Zone 2 76,00 £ 57,00 £ 61,00 £ 39,00 £ 23,00 £ Zone 3 71,00 £ 53,00 £ 56,50 £ 35,50 £ 21,00 £ Zone 4 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £ Emplacements pour fauteuils roulants 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £

Quand les billets d’Aston Villa sont-ils mis en vente ?

Les billets grand public et les offres premium d’hospitalité pour la saison 2026-27 peuvent faire l’objet de demandes et d’achats via la plateforme officielle de billetterie du club.

Les billets pour les matches sont généralement mis en vente 4 à 5 semaines avant le coup d’envoi, en commençant par des fenêtres prioritaires exclusives pour les membres officiels avant d’arriver à la vente générale.

Comment puis-je vérifier la disponibilité des billets d’Aston Villa ?

La demande pour les billets d’Aston Villa reste à un niveau record alors que l’équipe d’Unai Emery continue de rivaliser au plus haut niveau sur la scène nationale et en Europe.

L’endroit le plus fiable pour vérifier en temps réel les disponibilités pour les prochains matches est le portail officiel du club sur avfc.co.uk.

Combien coûte une adhésion à Aston Villa ?

Une adhésion officielle à Aston Villa offre un accès prioritaire aux mises en vente de billets pour les matches à domicile, des réductions exclusives sur la boutique et du contenu numérique.

Niveaux d’adhésion disponibles pour la saison 2026-27 :

Adulte : 50 £

: 50 £ Équipe féminine : 30 £

: 30 £ Video Membership : 35 £

: 35 £ Video Lite : 15 £

: 15 £ Junior (3-11 ans et 12-17 ans) : 30 £

: 30 £ Junior (0-2 ans) : gratuit

Où puis-je acheter les expériences premium d’Aston Villa ?

Trois expériences premium d’Aston Villa sont disponibles à l’achat :

Lower Grounds Premium : accès au salon exclusif, places dans la tribune Trinity Stand, services d’avant et d’après-match, écrans géants, questions-réponses avec d’anciens joueurs, restauration et bar offerts, ainsi qu’un programme officiel du match.

accès au salon exclusif, places dans la tribune Trinity Stand, services d’avant et d’après-match, écrans géants, questions-réponses avec d’anciens joueurs, restauration et bar offerts, ainsi qu’un programme officiel du match. 150 Club : sièges rembourrés sur la ligne médiane dans la tribune Doug Ellis Stand, boissons de bienvenue, repas servis à table, spécialités du chef à la mi-temps, visites de légendes de Villa et cadeaux de match.

sièges rembourrés sur la ligne médiane dans la tribune Doug Ellis Stand, boissons de bienvenue, repas servis à table, spécialités du chef à la mi-temps, visites de légendes de Villa et cadeaux de match. 82 Champions Club: sièges rembourrés centraux dans la tribune Trinity Road Stand, expérience de restauration en deux plats, bar gratuit et apparitions de légendes.

Toutes les offres premium peuvent faire l’objet d’une demande ou être réservées directement sur le site officiel d’Aston Villa.

Planifier l’achat de billets pour des matches de Premier League à fort enjeu exige une attention particulière aux niveaux d’adhésion et aux dates de mise en vente officielles. Si vous prévoyez de verrouiller des prédictions en temps réel à mesure que l’action se déroule, la vitesse de navigation des logiciels mobiles est essentielle. Jetez un œil de plus près à notre guide sélectionné pour améliorer votre routine de jour de match avec notre code promo melbet.