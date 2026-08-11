Al-Hilal aborde la saison 2026/27 avec l’objectif de reconquérir le titre de Saudi Pro League après qu’une série de 24 matches sans défaite n’a pas suffi pour rattraper Al-Nassr la saison dernière. Simone Inzaghi reste l’entraîneur principal, tandis que Crysencio Summerville est la recrue phare de l’été. Club le plus titré d’Asie, avec 21 titres de champion depuis 1962, Al-Hilal reste l’un des billets les plus prisés du football saoudien. Voici tout ce que GOAL sait sur l’achat de billets pour la saison à venir.

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Liste des matches d’Al-Hilal en Saudi Pro League 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets ven. 14 août 2026, 23:00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League Billets jeu. 20 août 2026, 23:00 Al Fayha vs Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets ven. 28 août 2026, 23:00 Al Khaleej vs Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets mar. 1 septembre 2026, 23:00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, aller) Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League, 3e journée Billets ven. 4 septembre 2026, 23:00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (extérieur) Saudi Pro League Billets lun. 7 septembre 2026, 23:00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League Billets À confirmer — 8e journée Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, aller) Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League, 8e journée Billets À confirmer — 17e journée Al Nassr vs Al Hilal (derby de Riyad, aller) Al-Awwal Park (extérieur) Saudi Pro League, 17e journée Billets À confirmer — 20e journée Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, retour) King Abdullah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 20e journée Billets À confirmer — 25e journée Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, retour) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (extérieur) Saudi Pro League, 25e journée Billets À confirmer — 34e journée (dernière journée) Al Hilal vs Al Nassr (derby de Riyad, retour) Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League, 34e journée Billets

Al-Hilal participera également à la King's Cup et à l’AFC Champions League Elite, avec des calendriers confirmés après leurs tirages respectifs.

Comment acheter des billets pour Al-Hilal

La voie la plus fiable est la section « Fixture/Tickets » du site officiel de la SPL, ou directement le site de la Kingdom Arena.

Les journées se jouent généralement du jeudi au samedi pour s’adapter au week-end saoudien, avec des billets mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Pour le derby de Riyad et les autres grandes affiches, achetez dès la mise en vente des billets.

Aucune adhésion n’est requise pour les billets à l’unité, mais Al-Hilal propose huit niveaux d’adhésion, du niveau Basic (115 SAR) au niveau Platinum, tous incluant un accès prioritaire à l’achat de billets.

au niveau Platinum, tous incluant un accès prioritaire à l’achat de billets. Si les canaux officiels sont en rupture, des sites secondaires comme Ticombo proposent des billets à partir de 49 SAR.

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Combien coûtent les billets d’Al-Hilal

Admission générale et places standard : généralement entre 50 SAR et 1 500 SAR+ , selon l’adversaire et la catégorie de siège.

généralement entre , selon l’adversaire et la catégorie de siège. Les loges VIP et les suites exécutives affichent les prix les plus élevés, en particulier pour le derby de Riyad et les affiches du Clásico.

affichent les prix les plus élevés, en particulier pour le derby de Riyad et les affiches du Clásico. Les billets sur le marché secondaire via Ticombo commencent à 49 SAR , même si les prix fluctuent selon la demande.

via commencent à , même si les prix fluctuent selon la demande. Consultez le site officiel de la SPL ou celui de la Kingdom Arena pour connaître les dernières disponibilités.

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À quoi s’attendre de la part d’Al-Hilal en 2026/27

Fondé en 1957, Al-Hilal est l’un des trois seuls clubs à avoir disputé chaque saison de Saudi Pro League depuis sa création, et reste le club le plus titré d’Asie avec 70 trophées au total. Son titre de 2023/24, remporté sans défaite sous l’impulsion de la campagne à 40 buts d’Aleksandar Mitrovic, reste un sommet, mais la saison dernière s’est achevée sur une immense déception : une série de 24 matches sans défaite n’a pas suffi pour dépasser Al-Nassr, et Al-Hilal a terminé dauphin.

Simone Inzaghi, nommé en juin 2025, reste l’entraîneur principal pour 2026/27. L’effectif demeure riche en talent international, avec l’arrivée cet été de Crysencio Summerville en provenance de West Ham pour un montant rapporté de 64,5 millions de livres sterling, afin de rejoindre un groupe qui comprend déjà Darwin Nunez, Theo Hernandez et Joao Cancelo. Attendez-vous à voir Al-Hilal lutter à nouveau sur tous les fronts cette saison.

Histoire de la Kingdom Arena

Al-Hilal dispute ses matches à domicile à la Kingdom Arena depuis février 2024, avec un stade pouvant accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs dans sa configuration football. Située dans Boulevard City, au nord-ouest de Riyad, l’enceinte a vu sa construction débuter à la mi-2023, avant que Kingdom Holding Company (KHC) n’investisse dans le site en septembre de cette année-là en échange des droits de naming, Al-Hilal acceptant d’en faire son domicile permanent. Le stade dispose d’un toit rétractable et d’un écran vidéo à quatre faces suspendu au-dessus du point central, et accueille également des événements liés au calendrier de divertissement hivernal de la Riyadh Season.