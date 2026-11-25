Arne Slot a peut-être été écarté du poste d’entraîneur de Liverpool après une saison dernière décevante, mais il a tout de même permis au club de se qualifier pour la Ligue des champions. Vous pouvez dès aujourd’hui réserver des billets pour une grande soirée européenne à venir, à Anfield ou à l’extérieur.

Sous la direction d’Andoni Iraola, les supporters de Liverpool espèrent retrouver la magie de leurs récentes aventures européennes. À l’époque de Klopp, le club a atteint trois finales de Ligue des champions en cinq ans, de 2018 à 2022, et a été sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire en 2019, après avoir battu Tottenham à Madrid.

Liverpool a lancé sa campagne de Ligue des champions la saison dernière par une victoire à domicile contre l’Atletico Madrid, avant de terminer troisième de la phase de ligue. Le club espère y voir un bon présage : il a également entamé son parcours européen cette année par une victoire contre l’équipe de Diego Simeone à Anfield, en septembre. Avec notamment des rencontres contre l’Inter Milan et Porto encore au programme, les supporters de Liverpool peuvent s’attendre à des soirées européennes passionnantes dans les mois à venir.

GOAL vous donne les dernières informations pour obtenir des billets pour les prochains matches de Liverpool en Ligue des champions : où les acheter, combien ils coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quel est le calendrier de Liverpool en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 25 novembre (21 h) Club Bruges - Liverpool Billets Stade Jan Breydel (extérieur) Mercredi 9 décembre (20 h) Liverpool - Porto Billets Anfield (domicile) Mardi 19 janvier (21 h) Inter Milan - Liverpool Billets San Siro (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) Liverpool - RC Lens Billets Anfield (domicile)

Comment acheter des billets pour Liverpool en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches de Liverpool en Ligue des champions peuvent être achetés directement sur la billetterie du club, ou par l’intermédiaire du programme de billetterie des coupes et des ventes réservées aux membres. Certaines offres d’hospitalité du LFC sont également accessibles sans disposer des crédits requis pour les billets ordinaires des membres.

Une adhésion officielle au LFC en cours de validité (Full, Light ou Junior) est nécessaire pour accéder aux ventes et aux tirages au sort de billets ordinaires réservés aux membres. Pour les matches de Ligue des champions et des coupes, les billets sont attribués par l’intermédiaire de l’Auto Cup Scheme aux détenteurs éligibles, ou lors de ventes et de tirages au sort réservés aux membres pour chaque rencontre.

Les premières ventes et inscriptions aux tirages au sort pour les matches de Ligue des champions ont ouvert en juillet, dans le cadre de la mise en vente des billets pour la saison par le club. D’autres phases ont suivi le tirage au sort de la phase de ligue de l’UEFA.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour Liverpool, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour Liverpool en Ligue des champions ?

Pour la saison 2026/27, les billets officiels ordinaires pour les matches de Liverpool en Ligue des champions à Anfield coûtent de 30 £ à plus de 60 £. Le club a limité la hausse des prix des billets ordinaires à 3 % cette saison, avant un gel des tarifs pour la saison 2027/28. Les billets réservés aux supporters locaux dans la tribune supérieure de la Main Stand restent à 9 £, sans aucune augmentation.

Liverpool n’applique pas de catégorie tarifaire différente aux matches de Ligue des champions par rapport aux rencontres ordinaires de Premier League. Le prix nominal dépend uniquement du niveau, de la tribune et de la zone précise du stade d’Anfield :

Zone et tribune Prix adulte Caractéristiques Main Stand (niveaux centraux) 62 £ (prix le plus élevé) Places proches des bancs des joueurs et installations modernes, avec une vue panoramique de premier ordre Main Stand (tribune supérieure) 31 à 55 £ Vue en hauteur sur le terrain ; cette tribune comprend aussi la zone réservée aux « billets locaux » à 9 £ Tribune Sir Kenny Dalglish 55 à 60 £ Places sur le côté du terrain, face à la Main Stand, offrant la perspective classique des retransmissions télévisées Le Kop 39 à 44 £ La tribune la plus célèbre pour les encouragements des supporters locaux, avec une ambiance intense les jours de match Tribune Anfield Road (inférieure/supérieure) 31 à 54 £ Située face au Kop, elle comprend une nouvelle zone réservée aux jeunes adultes (jusqu’à 24 ans)

Les offres officielles d’hospitalité du LFC pour les soirées de phase de groupes de la Ligue des champions coûtent généralement de 175 £ à plus de 400 £ par place. Elles comprennent des sièges haut de gamme dans la Main Stand ou la tribune Anfield Road, l’accès à un salon et un repas avant le match (par exemple au Brodies Sports Bar, au Boot Room Restaurant ou au Carlsberg Dugout).

Consultez le site officiel du PSG pour de plus amples informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître la disponibilité actuelle des billets.

Les derniers résultats de Liverpool en Ligue des champions

Ces dernières saisons, Liverpool a soit gagné, soit perdu ses matches européens. Fait étonnant, le club n’a enregistré aucun match nul lors de ses 47 dernières rencontres en Ligue des champions et en Ligue Europa. Son dernier nul remonte au match contre Benfica à Anfield, en avril 2022, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions.