Après son sensationnel titre en Championship la saison dernière sous la direction de Frank Lampard, Coventry City retrouve la Premier League après 25 ans d’absence. Ne manquez pas l’occasion de voir l’équipe jouer : réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches.

Coventry City sait qu’une rude bataille l’attend tout au long de la saison, mais les premiers signes montrent que l’équipe possède les qualités de combattivité nécessaires pour se maintenir.

Après un début de saison délicat sans victoire, marqué notamment par des déplacements difficiles chez Arsenal et Manchester City, Coventry a battu Nottingham Forest, Newcastle et Sunderland. Ces succès ont redonné le moral aux joueurs comme aux supporters, et l’équipe cherchera à confirmer ces performances.

Voici toutes les dernières informations réunies par GOAL pour vous aider à obtenir des billets pour les matches de Coventry City : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Coventry City

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 21 novembre (15 h) Premier League : Coventry City contre Crystal Palace Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 28 novembre (15 h) Premier League : Leeds United contre Coventry City Billets Elland Road (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Premier League : Coventry City contre Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Premier League : Manchester United contre Coventry City Billets Old Trafford (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Premier League : Coventry City contre Aston Villa Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Premier League : Bournemouth contre Coventry City Billets Vitality Stadium (extérieur) Dimanche 27 décembre (14 h) Premier League : Coventry City contre Chelsea Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Coventry City contre Brentford Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Premier League : Liverpool contre Coventry City Billets Anfield (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Premier League : Ipswich Town contre Coventry City Billets Portman Road (extérieur)

Comment acheter des billets pour Coventry City

Pour acheter des billets officiels pour Coventry City, vous devez passer par les canaux de vente du club. La billetterie ouvre par ordre de priorité, d’abord aux membres du club, puis aux supporters ayant déjà acheté des billets.

Les billets pour les matches sont d’abord proposés aux membres Sky Blue. S’il reste des places, la vente s’ouvre ensuite aux supporters ayant déjà effectué un achat. Les rencontres très demandées et les derbies locaux font rarement l’objet d’une véritable vente au grand public, afin d’éviter que des supporters adverses achètent des places dans les tribunes réservées aux supporters de Coventry.

Pour chaque rencontre, le calendrier de mise en vente dépend directement de la date du match. La billetterie ouvre généralement environ 3 à 4 semaines avant celui-ci.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Coventry City sur le marché de la revente. StubHub compte parmi les principales plateformes permettant d’obtenir des places par d’autres moyens et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Coventry City ?

Le prix des billets officiels à l’unité et des abonnements de Coventry City pour la saison 2026-2027 de Premier League varie selon la catégorie du match, la zone du stade et la tranche d’âge. Les billets classiques pour adultes coûtent généralement entre 30 £ et 55 £.

Le club classe les matches selon la demande en trois catégories (catégories A, B et C). La Coventry Building Society Arena comprend également différentes zones de places :

Zone de places / catégorie Fourchette de prix pour un adulte (environ) Zone standard 30 à 55 £ Zone familiale 30 à 55 £ Zone premium 42 à plus de 80 £ Zone premium avec sièges rembourrés 47 à plus de 60 £

Formules hospitalité : Les loges privées, l’accès aux salons et les repas VIP sont proposés à partir d’environ 120 à plus de 250 £ par personne.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les plateformes de revente telles que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, anciennement connue sous le nom de Ricoh Arena, est un stade polyvalent et un complexe d’exposition de 32 609 places situé à Coventry.

Ouvert en août 2005, ce complexe de 113 millions de livres sterling réunit installations sportives, grandes expositions professionnelles, casino et hôtel sur place.

Le Coventry City Football Club a quitté son stade historique de Highfield Road pour s’y installer en 2005. L’histoire de l’enceinte a toutefois été profondément marquée par des conflits liés à sa propriété et à son loyer.

En raison de ces différends, le club a été contraint de disputer temporairement ses matches à domicile hors de Coventry, à Sixfields, à Northampton, et à St Andrew’s, à Birmingham.

Une étape historique a été franchie en août 2025 lorsque Coventry City a finalisé l’achat de l’enceinte, devenant pour la première fois de son histoire pleinement propriétaire de son stade.

Les moments marquants à la Coventry Building Society Arena

Le match inaugural : L’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse.

: L’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse. Le match décisif et son record d’affluence : Le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 supporters s’y sont rendus pour une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough, en mai 2025. Coventry l’a remportée 2-0.

: Le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 supporters s’y sont rendus pour une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough, en mai 2025. Coventry l’a remportée 2-0. Les Jeux olympiques de Londres 2012 : L’enceinte a accueilli des matches du tournoi olympique de football et a été rebaptisée « City of Coventry Stadium » pendant la compétition en raison des règles strictes concernant le parrainage commercial.

Le premier triplé : En décembre 2009, l’attaquant de Coventry City Freddy Eastwood a inscrit le premier triplé de l’histoire de l’enceinte lors d’un match contre Peterborough United.

Palmarès et statistiques de Coventry City

Le Coventry City Football Club, surnommé les Sky Blues, occupe une place singulière dans l’histoire du football anglais, marquée par sa résilience. Fondé en 1883 sous le nom de Singers F.C. avant d’être renommé en 1898, le club est notamment connu pour avoir passé 34 années consécutives dans l’élite.

Palmarès du club et principaux trophées

Coupe d’Angleterre : 1 titre (1987)

: 1 titre (1987) EFL Trophy : 1 titre (2017)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Plus grand nombre de buts : Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La révolution de Coventry City (1962-1967)

L’emblématique entraîneur Jimmy Hill a transformé l’identité du club en introduisant la tenue bleu ciel, l’hymne du club et des programmes de match modernes. Il a mené Coventry City en First Division pour la première fois en 1967.

Le sacre en Coupe d’Angleterre

Sous la direction de John Sillett et George Curtis, Coventry a battu 3-2 après prolongation, à Wembley, une équipe de Tottenham Hotspur riche en vedettes. La tête plongeante de Keith Houchen reste l’une des images les plus emblématiques de l’histoire de la Coupe d’Angleterre.