La saison 2025-2026 a marqué les supporters du SC Fribourg. Le club a terminé 7e de Bundesliga, atteint les demi-finales de la Coupe d'Allemagne et fini finaliste de la Ligue Europa de l'UEFA.

Vous voulez voir Fribourg sur le terrain dans les mois à venir ? Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd'hui.

Ancien joueur du SC Fribourg, Julian Schuster s'est rapidement adapté au métier d'entraîneur. Depuis son arrivée aux commandes à l'Europa-Park-Stadion en juillet 2024, le club du Bade-Wurtemberg s'est illustré en Allemagne comme en Europe. Il a maintenu son élan cette saison, tandis qu'Igor Matanović et Yuito Suzuki continuent de marquer à un rythme soutenu.

Voici toutes les dernières informations réunies par GOAL pour obtenir des places aux matches du SC Fribourg cette saison : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches du SC Fribourg

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Jeudi 26 novembre (21 h) Ligue Conférence : Fribourg - Twente Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Dimanche 29 novembre (15 h 30) Bundesliga : Fribourg - RB Leipzig Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Mercredi 2 décembre (18 h) Coupe d'Allemagne : Kaiserslautern - Fribourg Billets Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Samedi 5 décembre (15 h 30) Bundesliga : Fribourg - Hoffenheim Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Jeudi 10 décembre (18 h 45) Ligue Conférence : Fribourg - Panathinaïkos Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Dimanche 13 décembre (15 h 30) Bundesliga : Mayence 05 - Fribourg Billets Mewa Arena (Mayence) Jeudi 17 décembre (22 h) Ligue Conférence : Fribourg - Panathinaïkos Billets Stade Darius-et-Girėnas (Kaunas) Dimanche 20 décembre (15 h 30) Bundesliga : Fribourg - Stuttgart Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Samedi 9 janvier (15 h 30) Bundesliga : Cologne - Fribourg Billets RheinEnergieSTADION (Cologne) Mercredi 13 janvier (20 h 30) Bundesliga : Fribourg - Hambourg SV Billets Europa-Park-Stadion (Fribourg) Samedi 16 janvier (15 h 30) Bundesliga : Borussia Dortmund - Fribourg Billets Signal Iduna Park (Dortmund) Vendredi 22 janvier (20 h 30) Bundesliga : Werder Brême - Fribourg Billets Weserstadion (Brême)

Comment acheter des billets pour le SC Fribourg

Les billets officiels du SC Fribourg sont d'abord proposés aux membres en prévente, avant toute éventuelle vente au grand public. La billetterie en ligne du club permet de consulter le calendrier des préventes et d'acheter des billets, ainsi que de s'inscrire aux alertes destinées aux membres et à celles de la newsletter.

Les membres du club, ainsi que ceux du Förderverein Freiburger Fußballschule âgés d'au moins 6 ans, bénéficient d'un accès prioritaire exclusif à la billetterie au moins une semaine avant les matches à domicile. La vente au grand public ne débute qu'après la fin de cette période de prévente, et uniquement s'il reste des places.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches du SC Fribourg sur le marché secondaire. StubHub est l'une des principales plateformes pour trouver des places par d'autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui cherchent des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets du SC Fribourg ?

À l'Europa-Park-Stadion, qui peut accueillir 34 700 spectateurs, les billets officiels à l'unité pour les matches du SC Fribourg coûtent généralement entre 17 et 20 € en places debout, et entre 29 et plus de 60 € pour les places assises standard, selon l'adversaire et la tribune.

Contrairement à de nombreux clubs de Bundesliga, le SC Fribourg ne publie pas de grille tarifaire publique fixe sur son site. Le prix exact des billets varie selon l'attrait du match, par exemple entre une rencontre de Bundesliga et une rencontre de Ligue Conférence de l'UEFA, ou selon le calibre de l'adversaire. Il n'est visible qu'après connexion à la billetterie officielle du SC Fribourg, pendant une phase de vente en cours.

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour plus d'informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur l'Europa-Park-Stadion

Ouvert en 2021 à Fribourg-en-Brisgau, l'Europa-Park-Stadion est le stade du SC Fribourg, club de Bundesliga. D'une capacité de 34 700 places, il a été construit pour remplacer le Dreisamstadion vieillissant. Il associe des tribunes abruptes, proches du terrain, à des installations pionnières dans le domaine des énergies renouvelables.

Pendant des décennies, le SC Fribourg a joué au Dreisamstadion, construit en 1953. Au début des années 2010, le terrain était légèrement trop court pour satisfaire aux normes habituelles de l'UEFA, ce qui nécessitait des autorisations spéciales de la Ligue allemande de football (DFL). La rénovation de ce site exigu, situé au bord de la rivière, s'est révélée financièrement irréalisable.

Les moments marquants de l'Europa-Park-Stadion

Premier match de Bundesliga (octobre 2021) : Pour son premier match officiel dans le stade, Fribourg a reçu le RB Leipzig et décroché un match nul 1-1 âprement disputé, dans le cadre d'un début de saison 2021-2022 historique, marqué par dix matches sans défaite.

: Pour son premier match officiel dans le stade, Fribourg a reçu le RB Leipzig et décroché un match nul 1-1 âprement disputé, dans le cadre d'un début de saison 2021-2022 historique, marqué par dix matches sans défaite. Soirées européennes contre la Juventus et West Ham (2023 et 2024) : Le stade s'est transformé en forteresse lors des longs parcours du SC Fribourg en Ligue Europa de l'UEFA. Parmi les temps forts figurent un huitième de finale marquant contre la Juventus, géant italien, en mars 2023 : après la défaite 2-0, les ultras de Fribourg sont restés longtemps à chanter et à agiter leurs écharpes. Le club a également remporté 1-0 un huitième de finale aller disputé contre West Ham United lors de l'édition 2023-2024.

: Le stade s'est transformé en forteresse lors des longs parcours du SC Fribourg en Ligue Europa de l'UEFA. Parmi les temps forts figurent un huitième de finale marquant contre la Juventus, géant italien, en mars 2023 : après la défaite 2-0, les ultras de Fribourg sont restés longtemps à chanter et à agiter leurs écharpes. Le club a également remporté 1-0 un huitième de finale aller disputé contre West Ham United lors de l'édition 2023-2024. La démonstration de l'Allemagne contre la Bosnie-Herzégovine (novembre 2024) : Pour sa toute première apparition dans ce stade, l'équipe nationale masculine senior dirigée par Julian Nagelsmann a livré une prestation éclatante en Ligue des nations de l'UEFA. Elle s'est imposée 7-0, avec notamment des doublés de Florian Wirtz et de Tim Kleindienst.

Palmarès et statistiques du SC Fribourg

Le SC Fribourg (Sport-Club Freiburg e.V), surnommé en Allemagne les « Brésiliens du Brisgau », est un club de Bundesliga basé à Fribourg-en-Brisgau, ville de la Forêt-Noire. Il est réputé pour la longévité exceptionnelle de ses entraîneurs, l'excellence de son centre de formation et sa capacité à obtenir régulièrement des résultats supérieurs à ce que laisseraient attendre ses moyens financiers.

Fondé en 1904 à partir de deux clubs précurseurs qui ont fusionné en 1912, Fribourg a passé des décennies dans les divisions amateurs et régionales, souvent éclipsé par son rival local, le Freiburger FC.

De 1991 à 2007, le club a été entraîné par Volker Finke. Son jeu offensif et fluide lui a valu le surnom de « Brésiliens du Brisgau ». Fribourg a obtenu sa toute première promotion en Bundesliga en 1993, puis une surprenante troisième place en 1994-1995.

Palmarès du club et principaux parcours

Coupe d'Allemagne : finaliste (2021-2022)

: finaliste (2021-2022) Ligue Europa de l'UEFA : finaliste (2025-2026)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Plus grand nombre de buts : Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Une stabilité bâtie sur la patience

Entre 1991 et 2026, Fribourg a eu bien moins d'entraîneurs principaux permanents que la plupart de ses rivaux de Bundesliga. Les 16 années de Finke et les plus de 12 années de Streich illustrent cette stabilité : le club a refusé de céder à la panique, même lors des relégations.

Les racines de Joachim Löw au club

Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne championne du monde en 2014, a joué au SC Fribourg lors de trois passages distincts dans les années 1970 et 1980. Avec 83 buts, il reste l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

L'école de football de Fribourg

Ouvert en 2000 au Möslestadion, le centre de formation réputé de Fribourg détient le record de victoires en Coupe d'Allemagne des moins de 19 ans, avec six titres. Il a formé des internationaux allemands comme Matthias Ginter, Oliver Baumann et Nico Schlotterbeck, ainsi que le capitaine du club Christian Günter.