Le Real Madrid a décroché en 2024 sa 15e Ligue des champions, compétition autrefois appelée Coupe d’Europe des clubs champions. Avec huit titres d’avance sur son premier poursuivant au palmarès, le club madrilène continue pourtant de viser de nouveaux trophées. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour rejoindre ses supporters au Bernabéu et ailleurs.

Malgré une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, les supporters du Real Madrid ont assisté à des affiches mémorables, notamment les victoires à domicile contre Manchester City (3-0), Monaco (6-1) et le Borussia Dortmund (5-2).

D’autres rencontres promettent d’être passionnantes lors de la phase de ligue cette saison : l’équipe de José Mourinho affrontera Arsenal et le LASK. Le Real Madrid se rendra aussi une deuxième fois à Londres, puisque le Shakhtar Donetsk le recevra à Stamford Bridge, le stade de Chelsea, le 27 janvier.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des places pour les prochains matches du Real Madrid en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quel est le calendrier du Real Madrid en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal - Real Madrid Billets Emirates Stadium (extérieur) Mardi 19 janvier (21 h) Real Madrid - LASK Billets Bernabéu (domicile) Mercredi 27 janvier (20 h) Shakhtar Donetsk - Real Madrid Billets Stamford Bridge, Londres (extérieur)

Comment acheter des billets pour le Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du Real Madrid en Ligue des champions s’achètent en ligne sur les plateformes de vente du club, Real Madrid Tickets et Entradas. Ils ne sont pas mis en vente plusieurs mois à l’avance. Le club commence généralement à les proposer environ 10 à 12 jours avant chaque match, selon un calendrier de vente strictement prioritaire :

1. Phase 1 : socios (membres du club) : ils bénéficient de la première possibilité d’achat, généralement environ deux semaines avant le coup d’envoi.

2. Phase 2 : membres Madridista Premium : les titulaires de cette carte accèdent ensuite à une période de vente exclusive, généralement 7 à 8 jours avant le coup d’envoi.

3. Phase 3 : grand public : les éventuels billets restants sont mis en vente auprès du grand public environ 4 à 6 jours avant le match.

Pour les rencontres de Ligue des champions très demandées, les billets sont souvent épuisés pendant les phases réservées aux membres, ce qui laisse peu de places, voire aucune, pour la vente au grand public.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour le Real Madrid, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager les plateformes de revente comme StubHub, qui pourraient leur offrir les meilleures chances de trouver une place.

Combien coûtent les billets pour le Real Madrid en Ligue des champions ?

Les billets officiels standard pour les matches du Real Madrid en phase de ligue de la Ligue des champions commencent généralement à 100 €. Selon l’emplacement et le stade de la compétition, les places standard les mieux situées peuvent atteindre 300 à 400 €, voire davantage. Les offres VIP officielles commencent à 375 €.

Le Real Madrid classe ses matches à domicile en différentes catégories qui déterminent les prix de base :

Catégorie A : elle concerne les grandes affiches comme le Clásico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Pour ces rencontres, le prix officiel des places standard augmente souvent de 20 à 50 %, voire davantage, par rapport aux premières phases de groupes ou de ligue.

: elle concerne les grandes affiches comme le Clásico ou les matches à élimination directe de la Ligue des champions. Pour ces rencontres, le prix officiel des places standard augmente souvent de 20 à 50 %, voire davantage, par rapport aux premières phases de groupes ou de ligue. Catégorie B : elle comprend les matches ordinaires de la phase de ligue européenne, par exemple contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, ainsi que les rencontres nationales de niveau supérieur.

: elle comprend les matches ordinaires de la phase de ligue européenne, par exemple contre des équipes comme le RB Leipzig ou le PSV Eindhoven, ainsi que les rencontres nationales de niveau supérieur. Réductions pour les membres : les membres du club (socios) et les membres Madridista Premium bénéficient d’une réduction de 20 à 30 % sur le prix officiel standard proposé au grand public lorsqu’ils achètent directement leurs billets sur la billetterie officielle du Real Madrid.

Consultez le site officiel du Real Madrid pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour vérifier les places actuellement disponibles.

Les derniers résultats du Real Madrid en Ligue des champions

Les matches du Real Madrid en Ligue des champions ne manquent pas de buts : chacune de ses 10 dernières rencontres européennes en a compté au moins trois. Voici le récapitulatif de ses résultats en Ligue des champions en 2026 :