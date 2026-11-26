Le Paris Saint-Germain vise un troisième sacre consécutif en Coupe d'Europe/Ligue des champions. Il deviendrait ainsi le quatrième club de l'histoire à réaliser cet exploit, après l'Ajax, le Bayern Munich et le Real Madrid. Vous pouvez dès aujourd'hui réserver des billets pour le voir jouer en Ligue des champions 2026/27.

Le géant français espère briller à nouveau sur la scène européenne après avoir confirmé son éclatante victoire 5-0 contre l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions 2025 en battant Arsenal aux tirs au but lors de la finale 2026 à Budapest.

L'effectif de stars de Luis Enrique cherchera à poursuivre sur sa lancée après avoir entamé sa campagne actuelle de Ligue des champions par un large succès 6-1 contre le Slovan Bratislava, des victoires 4-2 contre Manchester City et Barcelone, un succès écrasant 6-0 face à Villarreal et un nul 2-2 contre la Roma. Avec des rencontres de phase de ligue contre Aston Villa, Côme et Galatasaray encore au programme, les prochains mois européens s'annoncent passionnants.

Voici toutes les dernières informations de GOAL pour obtenir des places pour les prochains matches du Paris Saint-Germain en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Quel est le calendrier du PSG en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mardi 8 décembre (20 h) Aston Villa contre PSG Billets Villa Park (extérieur) Mercredi 20 janvier (21 h) Côme 1907 contre PSG Billets Stade Giuseppe-Sinigaglia (extérieur) Mercredi 27 janvier (21 h) PSG contre Galatasaray Billets Parc des Princes (domicile)

Comment acheter des billets pour les matches du PSG en Ligue des champions ?

Plusieurs formules existent pour assister aux matches du Paris Saint-Germain, du billet individuel aux offres d'hospitalité. Pour acheter des places, le moyen le plus fiable reste la billetterie officielle du PSG.

Il est conseillé de consulter régulièrement le site pour connaître les modalités de vente, les dates de mise en vente et les disponibilités. Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match. Il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Être membre du club donne également la priorité pour obtenir des places au Parc des Princes.

Quand les billets d'un match du PSG portent la mention « Grand Public », ils sont en vente libre et aucune adhésion n'est nécessaire pour les acheter. Avant cette phase, les supporters du PSG titulaires de l'adhésion Red & Blue bénéficient d'une courte période de priorité avant l'ouverture de la vente au grand public.

Si la billetterie officielle du club est le moyen le plus sûr d'acheter des places pour le PSG, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, qui pourraient leur offrir les meilleures chances d'en trouver.

Combien coûtent les billets du PSG en Ligue des champions ?

Pour les personnes souhaitant acheter des billets au match pour voir le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les tarifs adultes se sont généralement situés entre 40 € et 280 € lorsqu'ils sont achetés directement auprès du club. Il convient toutefois de vérifier les prix de la saison 2026/27 sur la billetterie officielle du PSG : ils peuvent varier d'une année à l'autre, d'autant que les succès européens du club continuent de faire grimper la demande.

Le prix varie selon l'adversaire et l'emplacement dans le stade. Les billets les moins chers pour les matches du PSG se trouvent généralement derrière le but, dans le virage Boulogne.

Consultez le site officiel du PSG pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du PSG en Ligue des champions

Le PSG espère afficher un visage plus convaincant lors de la phase de ligue de cette édition de la Ligue des champions. Malgré un deuxième sacre consécutif, le club avait concédé deux défaites, contre le Bayern Munich et le Sporting CP, ainsi que deux matches nuls durant la phase de ligue. Il avait ainsi manqué le top 8 et dû passer par les barrages de la phase à élimination directe.