Géant du football espagnol et européen, le FC Barcelone rêve de soulever à nouveau le trophée de la Ligue des champions. Il ne l’a plus fait depuis 2015. Cette saison sera-t-elle la bonne ? Les millions de supporters blaugrana à travers le monde l’espèrent.

Pour ne pas manquer Lamine Yamal et ses coéquipiers, vous pouvez réserver dès aujourd’hui des billets pour les matches du Barça en Ligue des champions.

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, cherchera à résoudre l’énigme européenne qui résiste au club catalan. Malgré sa domination en Liga, le Barça n’a atteint les demi-finales de la Ligue des champions qu’une seule fois (en 2024/25) au cours des sept dernières années.

Les supporters ont de quoi se réjouir à l’idée de voir Barcelone jouer cette saison. Pas moins de 20 buts ont été inscrits lors de ses quatre premiers matches de la phase de ligue, contre Feyenoord, Galatasaray, le PSG et Aston Villa. Avec notamment Manchester City et le Sporting au programme, les prochains mois s’annoncent passionnants.

GOAL vous donne les dernières informations pour obtenir des places pour les matches du Barça en Ligue des champions : où les acheter, combien elles coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Quel est le calendrier du FC Barcelone en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Billets Stade Mercredi 25 novembre (21 h 45) Sabah - FC Barcelone Billets Stade olympique de Bakou (extérieur) Mardi 8 décembre (21 h) FC Barcelone - Manchester City Billets Camp Nou (domicile) Mercredi 20 janvier (20 h) Sporting CP - FC Barcelone Billets Estádio José Alvalade (extérieur) Mercredi 27 janvier (20 h) FC Barcelone - Como Billets Camp Nou (domicile)

Comment acheter des billets pour le Barça en Ligue des champions ?

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches du FC Barcelone en Ligue des champions directement sur la billetterie du club, via son site ou l’application Barça Tickets.

Les billets sont d’abord mis en vente pour les membres du club (socios), puis pour les membres premium (Culé Premium) et enfin pour le grand public en ligne.

Le programme officiel du club permet aux abonnés qui ne peuvent pas assister à un match de remettre leur place à disposition. Ces billets apparaissent généralement sur le site officiel entre 48 et 72 heures avant le coup d’envoi.

Les billets officiels pour les matches de Ligue des champions sont généralement mis en vente une à quatre semaines avant la rencontre, selon le niveau de l’adversaire et la confirmation du calendrier.

Si la billetterie officielle du club reste le moyen le plus sûr d’acheter des billets pour le Barça, les personnes souhaitant assister à un match de Ligue des champions peuvent aussi envisager des plateformes de revente comme StubHub et Ticombo, susceptibles de leur offrir les meilleures chances d’obtenir des places.

Combien coûtent les billets pour le Barça en Ligue des champions ?

Les billets officiels pour les matches du FC Barcelone en Ligue des champions achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 60 et 250 €, voire plus. Le prix exact dépend toutefois fortement du prestige de l’adversaire et augmente, sans surprise, à mesure que l’équipe avance dans la compétition.

Prix des billets selon le stade de la compétition

Phase de ligue / phase de groupes : de 60 à 150 € pour les matches ordinaires. Pour les grandes affiches, comme la réception de Manchester City, les prix grimpent entre 120 et 250 €, voire plus.

: de 60 à 150 € pour les matches ordinaires. Pour les grandes affiches, comme la réception de Manchester City, les prix grimpent entre 120 et 250 €, voire plus. Phase à élimination directe : de 100 à 400 € selon le niveau de l’adversaire.

: de 100 à 400 € selon le niveau de l’adversaire. Quarts de finale et au-delà : de 200 à 800 €, voire plus, pour les places haut de gamme le long du terrain.

Consultez régulièrement le site officiel du FC Barcelone pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub et Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Les derniers résultats du Barça en Ligue des champions

Le Barça aime marquer en Ligue des champions. Le géant catalan a inscrit au moins deux buts lors de chacune de ses cinq dernières rencontres européennes, pour un total de 16 buts sur cette période.