Après son sensationnel titre en Championship la saison dernière sous la direction de Frank Lampard, Coventry City retrouve la Premier League après 25 ans d’absence. Ne manquez pas l’occasion de voir l’équipe jouer et réservez dès aujourd’hui vos billets pour ses prochains matchs.

Coventry City sait qu’une lutte difficile l’attend tout au long de la saison, mais les premiers signes montrent que l’équipe possède les qualités de combattant nécessaires pour se maintenir.

Après un début de saison délicat sans victoire, marqué notamment par des déplacements difficiles chez Arsenal et Manchester City, Coventry a remporté quatre matchs, contre Nottingham Forest, Newcastle, Sunderland et Crystal Palace. De quoi redonner le moral aux joueurs comme aux supporters, avant de tenter de confirmer ces performances.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations sur les billets pour les matchs de Coventry City : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matchs de Coventry City

Date et heure Match Billets Lieu Samedi 28 novembre (15 h) Premier League : Leeds United - Coventry City Billets Elland Road (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Premier League : Coventry City - Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Premier League : Manchester United - Coventry City Billets Old Trafford (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Premier League : Coventry City - Aston Villa Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Premier League : Bournemouth - Coventry City Billets Vitality Stadium (extérieur) Dimanche 27 décembre (14 h) Premier League : Coventry City - Chelsea Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Mercredi 30 décembre (19 h 30) Premier League : Coventry City - Brentford Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Premier League : Liverpool - Coventry City Billets Anfield (extérieur) Mercredi 6 janvier (19 h 30) Premier League : Ipswich Town - Coventry City Billets Portman Road (extérieur) Samedi 16 janvier (12 h 30) Premier League : Coventry City - Everton Billets Coventry Building Society Arena (domicile) Dimanche 24 janvier (14 h) Premier League : Sunderland - Coventry City Billets Stadium of Light (Sunderland) Dimanche 31 janvier (14 h) Premier League : Coventry City - Leeds United Billets Coventry Building Society Arena (domicile)

Comment acheter des billets pour Coventry City

Pour acheter des billets officiels pour Coventry City, vous devez passer par les canaux de vente du club. Les ventes s’ouvrent par ordre de priorité, d’abord aux membres du club, puis aux supporters ayant déjà acheté des billets.

Les billets pour les matchs sont d’abord mis en vente auprès des membres Sky Blue. S’il reste des places, la vente s’ouvre ensuite aux supporters ayant déjà effectué un achat. Les rencontres très demandées ou les derbies locaux atteignent rarement le stade d’une véritable « vente générale » ouverte au public, afin d’éviter que les supporters adverses achètent des places dans les tribunes réservées au public local.

Pour chaque rencontre, le calendrier de mise en vente dépend strictement de la date du match. Les ventes ouvrent généralement environ trois à quatre semaines avant celui-ci.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matchs de Coventry City sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principales plateformes permettant d’obtenir des places par d’autres canaux et offre une solution fiable aux supporters qui cherchent des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Coventry City ?

Le prix des billets à l’unité et des abonnements officiels de Coventry City pour la saison 2026-2027 de Premier League varie selon la catégorie du match, la zone du stade et la tranche d’âge. Les billets classiques coûtent généralement entre 30 et 55 £ pour les adultes.

Le club classe les matchs en plusieurs catégories selon la demande (catégories A, B et C), et distingue également différentes zones de places à la Coventry Building Society Arena :

Zone de places / catégorie Prix adulte (approximatif) Zone standard 30 à 55 £ Zone familiale 30 à 55 £ Zone premium 42 à plus de 80 £ Zone premium avec sièges rembourrés 47 à plus de 60 £

Offres d’hospitalité : les loges, l’accès aux salons et les repas VIP sont proposés à partir d’environ 120 à plus de 250 £ par personne.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les places actuellement disponibles.

Tout savoir sur la Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, autrefois connue sous le nom de Ricoh Arena, est un stade polyvalent de 32 609 places et un complexe d’exposition situé à Coventry.

Ouvert en août 2005, ce site de 113 millions de livres sterling réunit dans un même lieu des installations sportives, de grands salons professionnels, un casino et un hôtel.

Le Coventry City Football Club a quitté son stade historique de Highfield Road pour s’y installer en 2005. L’histoire de l’enceinte a toutefois été marquée par de vifs conflits concernant sa propriété et son loyer.

En raison de ces différends, le club a été contraint de disputer temporairement ses matchs à domicile hors de la ville, au Sixfields de Northampton et au St Andrew’s de Birmingham.

Une étape historique a été franchie en août 2025, lorsque Coventry City a racheté l’enceinte, devenant pour la première fois de son histoire pleinement propriétaire de son stade.

Les moments marquants à la Coventry Building Society Arena

Le match inaugural : l’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse.

: l’enceinte a accueilli son premier événement ouvert au public en août 2005. Coventry City y a battu Queens Park Rangers 3-0 devant des supporters locaux en liesse. Le match décisif devant une affluence record : le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 spectateurs ont assisté à une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough, en mai 2025. Coventry l’a emporté 2-0.

: le stade a enregistré sa plus forte affluence pour un match de football lorsque 31 452 spectateurs ont assisté à une rencontre décisive des barrages de Championship contre Middlesbrough, en mai 2025. Coventry l’a emporté 2-0. Les Jeux olympiques de Londres 2012 : l’enceinte a accueilli des matchs de football olympiques et a été rebaptisée « City of Coventry Stadium » pendant le tournoi en raison des règles strictes concernant les sponsors commerciaux.

Le premier triplé : en décembre 2009, l’attaquant de Coventry City Freddy Eastwood a inscrit le tout premier triplé dans cette enceinte lors d’un match contre Peterborough United.

Records et statistiques de Coventry City

Le Coventry City Football Club, surnommé les Sky Blues, occupe une place singulière dans l’histoire du football anglais, marquée par sa capacité à surmonter les épreuves. Fondé en 1883 sous le nom de Singers F.C. avant d’être rebaptisé en 1898, le club est notamment connu pour avoir passé 34 années consécutives dans l’élite.

Palmarès et principaux trophées du club

Coupe d’Angleterre : 1 titre (1987)

: 1 titre (1987) EFL Trophy : 1 titre (2017)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs : Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Plus grand nombre de buts : Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La révolution Sky Blue (1962-1967)

L’entraîneur emblématique Jimmy Hill a transformé l’identité du club en introduisant le maillot « Sky Blue », l’hymne du club et des programmes de match modernes. Il a conduit Coventry en First Division pour la première fois en 1967.

Le sacre en Coupe d’Angleterre

Sous la direction de John Sillett et George Curtis, Coventry a battu 3-2 après prolongation une équipe de Tottenham Hotspur riche en vedettes, à Wembley. La légendaire tête plongeante de Keith Houchen reste l’une des images les plus marquantes de l’histoire de la Coupe d’Angleterre.