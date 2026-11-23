Après une saison mémorable, au cours de laquelle Arsenal a remporté la Premier League pour la première fois en 22 ans et terminé finaliste de la Ligue des champions de l’UEFA, la demande pour voir l’équipe jouer n’a jamais été aussi forte. Ne perdez toutefois pas espoir d’obtenir des places pour les prochains matches : vous pouvez encore réserver des billets dès aujourd’hui.

Arsenal a remporté ses huit rencontres de la phase de ligue avant d’atteindre la finale de la Ligue des champions 2026. L’équipe n’a d’ailleurs perdu aucun match dans le temps réglementaire tout au long de la compétition, ne s’inclinant qu’aux tirs au but face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, lors de la finale à Budapest.

Les hommes de Mikel Arteta ont plusieurs affiches de Ligue des champions au programme dans les semaines et mois à venir, notamment contre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Réussiront-ils un nouveau parcours européen exaltant ?

Quel est le calendrier d’Arsenal en Ligue des champions 2026/27 ?

Date (heure locale) Match Lieu Billets Mardi 24 novembre (20 h) Arsenal contre Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 9 décembre (20 h) Arsenal contre Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Billets Mercredi 20 janvier (21 h) Real Betis contre Arsenal Estadio de La Cartuja (Séville) Billets Mercredi 27 janvier (20 h) Arsenal contre Sabah Emirates Stadium (Londres) Billets

Comment acheter des billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions

Face à une demande sans précédent et avec un accès aux tourniquets de l’Emirates Stadium entièrement numérique, Arsenal attribue les billets selon un système structuré :

Détenteurs d’un abonnement : Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle du club.

Une place garantie pour les 19 matches à domicile de Premier League et les 4 matches à domicile de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les billets non utilisés peuvent être remis en vente sur la plateforme officielle du club. Tirages au sort pour les membres Red : Les files d’attente en ligne, où les billets étaient attribués selon l’ordre d’arrivée, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature définie, plusieurs semaines avant chaque match.

Les files d’attente en ligne, où les billets étaient attribués selon l’ordre d’arrivée, ont été remplacées par des tirages au sort pour les membres Red payants. Les membres doivent s’inscrire pendant une période de candidature définie, plusieurs semaines avant chaque match. Bourse officielle aux billets : Si un match affiche complet, les membres du club qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter, au prix initial, des billets remis en vente directement par les détenteurs d’un abonnement sur l’Arsenal Ticket Exchange.

Si un match affiche complet, les membres du club qui n’ont pas obtenu de place au tirage au sort peuvent acheter, au prix initial, des billets remis en vente directement par les détenteurs d’un abonnement sur l’Arsenal Ticket Exchange. Offres d’hospitalité : Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, de la restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League comme de Ligue des champions.

Des prestations haut de gamme, comprenant des places au Club Level, de la restauration gastronomique et l’accès à des loges privatives, sont proposées directement sur le portail officiel d’hospitalité d’Arsenal pour les matches de Premier League comme de Ligue des champions. Plateformes de revente : Pour les matches à guichets fermés ou pour obtenir une place au dernier moment le jour du match, les supporters peuvent se procurer des billets sur des plateformes de revente vérifiées telles que Live Football Tickets.

Combien coûtent les billets pour les matches d’Arsenal en Ligue des champions ?

Arsenal répartit ses matches à domicile à l’Emirates Stadium en trois catégories (catégories A, B et C), qui déterminent le prix initial des billets :

Matches de catégorie A : Les prix les plus élevés concernent les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Ils vont généralement de 65 £ à plus de 120 £ .

Les prix les plus élevés concernent les adversaires de premier plan et les derbies (par exemple, le Real Madrid, Tottenham et Manchester City). Ils vont généralement de . Matches de catégorie B : Ils concernent les adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de 45 £ à 75 £ .

Ils concernent les adversaires de niveau intermédiaire (par exemple, le Borussia Dortmund, Leeds et Everton). Les prix vont généralement de . Matches de catégorie C : Ils concernent les adversaires suscitant une demande plus faible (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de 35 £ à 55 £ .

Ils concernent les adversaires suscitant une demande plus faible (par exemple, Sabah, Coventry City et Hull City). Les prix initiaux vont de . Tarifs réduits : Des tarifs réduits sont proposés dans les catégories désignées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans).

Des tarifs réduits sont proposés dans les catégories désignées aux Junior Gunners (moins de 18 ans), aux jeunes membres adultes (18 à 24 ans) et aux supporters seniors (plus de 66 ans). Adhésion officielle obligatoire : Pour participer aux tirages au sort ou acheter des billets au prix initial par les canaux officiels, les supporters doivent disposer d’une adhésion officielle payante au club en cours de validité.

Prix et disponibilité des billets pour les déplacements

Il est notoirement difficile d’acheter des billets officiels pour les matches d’Arsenal à l’extérieur en Ligue des champions de l’UEFA en raison d’une demande exceptionnellement forte. Le club gère toutefois les contingents selon un système de priorité strict et transparent. Le prix initial des billets officiels destinés aux supporters visiteurs en Ligue des champions de l’UEFA est plafonné à 50 € (environ 40 £ ou plus).

Les billets officiels pour les déplacements sont vendus exclusivement selon le système des Away Credits (Priority Points). Vous obtenez 1 Away Credit pour chaque match officiel à l’extérieur de l’équipe première masculine pour lequel vous achetez un billet par les canaux officiels et auquel vous assistez. Les crédits ne restent valables que pour la saison en cours et les deux saisons précédentes.

Les récents résultats d’Arsenal en Ligue des champions

Arsenal n’a plus perdu de match en Europe dans le temps réglementaire (90 minutes) depuis le 7 mai 2025, date de sa défaite 2-1 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. C’était lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de l’UEFA 2024/25. Arsenal avait été éliminé sur le score cumulé de 3-1.