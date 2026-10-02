Con claras ganas de dejar su sello después de haber tomado por fin el relevo de Didier Deschamps tras el Mundial de este verano, Zidane se ha puesto manos a la obra para imponer algunas normas nuevas y estrictas, aparentemente con el objetivo de que toda la atención se centre en lo que ocurre sobre el campo.

Entre una serie de cambios en el acceso de los medios, la leyenda de Francia y del Real Madrid ha prohibido a la prensa documentar la llegada de su plantilla al inicio del parón internacional, de modo que las imágenes solo se publicarán a través de los canales oficiales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Según la publicación española AS, la medida está diseñada específicamente para proteger a sus jugadores y evitar que su vestimenta genere una polémica innecesaria, como ha ocurrido en el pasado.

Zidane tampoco quiso que hubiera cámaras de televisión presentes cuando anunció su primera convocatoria en una rueda de prensa, que en su lugar fue emitida en streaming por la FFF. No obstante, los periodistas sí han podido ver determinadas sesiones de entrenamiento y recibieron permiso para hacer entrevistas en una zona mixta, algo que no ocurría con Deschamps.

Los jugadores también se ven afectados; según L'Equipe, los barberos privados tienen prohibida la entrada a Clairefontaine, ya que Zidane busca convertir la base de Francia en un santuario cerrado a personas ajenas.