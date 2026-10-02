Zinedine Zidane y el final de los famosos desfiles de moda de Clairefontaine en Francia
Era una imagen habitual de los parones internacionales: cada vez que la selección francesa se reunía en su base de Clairefontaine, en las afueras de París, el aparcamiento se convertía en su pasarela mientras posaban para los fotógrafos que les esperaban, enfundados en prendas de diseñador.
Desde lo elegante hasta lo extravagante, y siempre obscenamente caras, las prendas que se exhibían habían convertido inesperadamente las llegadas de Francia a la concentración en un fenómeno viral, y los jugadores se entregaron por completo al recibir la oportunidad de mostrar su estilo individual fuera del campo.
Sin embargo, la pasarela de Clairefontaine ya no existe, ya que el nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ha puesto fin de forma abrupta a lo que se había convertido en un momento cultural del fútbol.
La postura firme de Zidane
Con claras ganas de dejar su sello después de haber tomado por fin el relevo de Didier Deschamps tras el Mundial de este verano, Zidane se ha puesto manos a la obra para imponer algunas normas nuevas y estrictas, aparentemente con el objetivo de que toda la atención se centre en lo que ocurre sobre el campo.
Entre una serie de cambios en el acceso de los medios, la leyenda de Francia y del Real Madrid ha prohibido a la prensa documentar la llegada de su plantilla al inicio del parón internacional, de modo que las imágenes solo se publicarán a través de los canales oficiales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).
Según la publicación española AS, la medida está diseñada específicamente para proteger a sus jugadores y evitar que su vestimenta genere una polémica innecesaria, como ha ocurrido en el pasado.
Zidane tampoco quiso que hubiera cámaras de televisión presentes cuando anunció su primera convocatoria en una rueda de prensa, que en su lugar fue emitida en streaming por la FFF. No obstante, los periodistas sí han podido ver determinadas sesiones de entrenamiento y recibieron permiso para hacer entrevistas en una zona mixta, algo que no ocurría con Deschamps.
Los jugadores también se ven afectados; según L'Equipe, los barberos privados tienen prohibida la entrada a Clairefontaine, ya que Zidane busca convertir la base de Francia en un santuario cerrado a personas ajenas.
El fin de una era
La pasarela de Clairefontaine no era ninguna novedad, y las nuevas normas de Zidane pusieron fin a lo que se había convertido en un ritual oficioso entre los miembros de las cambiantes convocatorias de Francia a lo largo de los años.
Si uno bucea en los archivos, encontrará que los jugadores de Francia llevaban más de 15 años luciendo sus mejores estilismos para posar ante la prensa que les esperaba a su llegada a su centro de entrenamiento, una costumbre que se remonta al inicio de los dos años de Laurent Blanc al mando en el verano de 2010.
Hay imágenes de aquella época de Samir Nasri apareciendo con una camiseta de James Dean y dos bolsos de Louis Vuitton, Loic Remy con una gabardina cruzada con cinturón y Florent Malouda con una chaqueta de cuero y un gorro de Chrome Hearts, supuestamente valorado hoy en cerca de 5.000 £, todos sonriendo y saludando a la cámara mientras, por un breve momento, se les veía rebosantes de marcas de lujo en lugar de ropa de entrenamiento o de su equipación de partido.
Ellos fueron los pioneros y, a partir de entonces, las fotos de llegada de Francia se convirtieron en una parte habitual, y en un tema clave de conversación, del calendario internacional del fútbol.
«Los jugadores se están convirtiendo en influencers»
Llegó un punto en el que no solo los periódicos y los medios deportivos solicitaban acreditación para las llegadas de los jugadores, sino también algunas de las publicaciones de moda más importantes.
«Es un momento clave para nosotros», declaró Adrien Communier, responsable de la sección de estilo de GQ France a The Fashion Network el año pasado. «Funciona bien porque son figuras reconocidas en la cultura popular».
Marie-Laure Gutton, comisaria de la exposición Fashion in Motion en el Palais Galliera de París, añadió: «Los jugadores se están convirtiendo en influencers. Estas prendas de lujo no son necesariamente accesibles para todo el mundo que ve a estos jugadores, pero pueden inspirar, pueden hacer que la gente quiera vestir de otra manera, con piezas similares de marcas más asequibles».
Jules Kounde, del Barcelona, una de las actuales estrellas de Francia que se considera a sí mismo un fashionista, disfrutó claramente del espectáculo. «Está generando mucho revuelo, lo veo en las redes sociales, incluso los medios generalistas se están fijando», dijo. «Está bien, también es una especie de competición amistosa entre nosotros [los jugadores]. Creo que es sano. Disfruto haciéndolo, me siento bien con mi ropa».
De lo extraño a lo ridículo
La sanción de Zidane hace que sea un buen momento para echar la vista atrás y recordar algunos de los mejores y más extraños estilismos que hemos visto en el aparcamiento de Clairefontaine. Evidentemente, la moda ha evolucionado desde principios de la década de 2010 y, con la perspectiva que da el tiempo, es justo decir que ha habido unos cuantos desastres.
Como habrás deducido por las descripciones anteriores, algunos de los intentos de las jugadoras pioneras de aquella época no han resistido el paso del tiempo, pero más recientemente, a medida que ciertas estrellas han apostado de verdad por esa vía creativa, hemos visto grandes aciertos, además de muchos looks llamativos por las razones equivocadas.
La llegada de Kounde se espera con enorme expectación en cada parón internacional. En marzo de 2024, acaparó todas las miradas al aparecer con un conjunto arriesgado que incluía un gorro amarillo a juego y un forro polar sobre una chaqueta y unos pantalones Louis Vuitton de doble denim. Un llamativo par de moonboots de Ugg completaba el look.
Se podría decir que Kounde se redimió más tarde ese mismo año, provocando incluso un reportaje completo en GQ con lo que describieron como una «versión parisina y refinada del blokecore», con una chaqueta de chándal vintage de adidas de Francia, unos pantalones negros de pernera ancha y unas zapatillas Copa Mundial.
El ex del Liverpool Ibrahima Konate es otra estrella francesa a la que le gusta dejar una declaración de intenciones en materia de moda cuando se incorpora a la selección. El central se hizo viral en octubre de 2024 después de bajarse del coche con un traje de Kenzo sobre una extraña sudadera verde de rejilla, con cremallera subida hasta cubrirle toda la cara. Después bromeó con que intentaba competir con Kounde.Getty Images
¿Una distracción no deseada?
Al margen de su excentricidad, el coste desorbitado de la mayoría de estos conjuntos probablemente sea una parte importante de la razón por la que Zidane ha decidido poner fin al revuelo mediático en torno a las llegadas de sus jugadores a la concentración.
La cuenta francesa de redes sociales @clothes.rap lleva desglosando el coste de sus estilismos desde 2024, con cifras que alcanzan regularmente decenas de miles de euros e incluso llegan a seis cifras cuando se tienen en cuenta los relojes.
El look inspirado en el blokecore de Kounde en 2024 fue valorado en 11.660 € sin reloj, mientras que un reloj Audemars Piguet de 160.000 € formó parte de su estilismo de llegada en septiembre de 2025.
Incluso cuando los jugadores parecen ir vestidos de forma más sencilla, las cifras son importantes. Un sencillo conjunto de Kylian Mbappe del año pasado, compuesto por una camisa y unos pantalones a juego de Dior, una camiseta de Dior, unas zapatillas Nike y un reloj Hublot, fue valorado en más de 50.000 €. El conjunto de Bottega Veneta de Benjamin Pavard de marzo de 2025 costó 11.690 € sin reloj.
Estas sumas astronómicas probablemente expliquen en parte por qué Zidane ha puesto fin al ritual previo a la concentración ante las cámaras. Parece una decisión sensata, y los jugadores todavía pueden optar por arreglarse para los medios del propio equipo si así lo desean. Pero, si este es el final de la pasarela de Clairefontaine, al menos siempre nos quedarán las fotos para echar la vista atrás.