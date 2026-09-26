Ya ha llegado por fin el veredicto sobre los 115 cargos del Manchester City: ahora los legisladores deben decidir unas sanciones que podrían cambiar para siempre el fútbol inglés
'The Damned United' no es un documental. La veracidad de la historia contada por David Peace en su novela superventas es discutida por varios de sus protagonistas en la vida real. Pero hay una cosa en la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough realmente se plantó delante de un grupo de jugadores indudablemente talentoso pero de agresividad notoria y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura porque no habían ganado ninguna de manera justa. "Lo habéis hecho todo haciendo trampas, joder", declara de forma tan infame el Clough de Michael Sheehan en la versión cinematográfica del libro superventas, en alusión al estilo de juego supuestamente 'sucio' del Leeds, más que a cualquier nivel de corrupción por su parte.
Probablemente ya hayas vuelto a ver circular ese clip en las redes sociales, solo que ahora en relación con el Manchester City, que, según informó primero The Athletic, ha sido declarado culpable de todos menos uno de los 115 cargos presentados contra el club en febrero de 2023 por infringir las normas financieras de la Premier League. Puede que incluso te lo hayan enviado en un grupo de WhatsApp, porque la 'diversión' ya ha comenzado de verdad. Todo el mundo se ha subido ya al carro de las bromas, porque la máquina de los memes ya está funcionando a toda potencia y las aficiones rivales se están mofando sin piedad del Manchester City.
Pero esto no es ninguna broma. Al contrario, se trata de un asunto serio, con el potencial de alterar por completo el futuro del fútbol inglés reescribiendo su pasado. Porque, aunque según las informaciones la Premier League ha logrado una victoria rotunda sobre el Manchester City, difícilmente se sentirá como un triunfo digno de celebración, dado que la propia competición que organiza podría quedar despojada de toda credibilidad.
El descenso, un riesgo real
Por supuesto, aún está por ver qué sanciones impondrá la Premier League, encabezada por su director ejecutivo Richard Masters, al Manchester City, que todavía tiene derecho a recurrir. De hecho, algunos aficionados escépticos de clubes rivales sospechan que el conjunto del Etihad se librará con una multa y una deducción de puntos intrascendente. Sin embargo, eso es increíblemente improbable, según expertos legales familiarizados con el caso. El deporte nunca ha visto un escándalo financiero de esta magnitud. La gravedad de los cargos no tiene precedentes. Con toda probabilidad, el castigo también lo sería.
Conviene recordar que Everton, sancionado con una deducción de seis puntos, y Nottingham Forest, con cuatro, solo fueron declarados culpables de infracciones menores de la normativa financiera de la Premier League. Chelsea, por su parte, solo fue multado, de forma controvertida, por cargos relacionados con pagos ilegales a agentes y terceros, pero el club blue básicamente se autodenunció ante la Premier League, ya que las infracciones en cuestión no estaban relacionadas con los actuales propietarios, sino con la etapa de Roman Abramovich al frente del club. El consorcio Clearlake, por tanto, cooperó plenamente con la investigación en todo momento. El City no lo hizo. Y mantuvo su total inocencia durante todo el proceso, por lo que es poco probable que haya indulgencia.
Como resultado, ahora existe una posibilidad real de que el City reciba una deducción de puntos tan severa que el descenso pase de ser posible a probable.
¿Trofeos que podrían ser retirados?
Sigue sin estar claro a estas alturas si se revocarían títulos. Desde luego, hay argumentos de peso para sostener que todos los resultados del City entre 2009 y 2018, que son objeto de la investigación, deberían ser declarados nulos.
Sin embargo, también podría argumentarse que nada de lo ocurrido en los últimos ocho años habría sido posible sin el presunto fraude financiero que sentó las costosas bases de la irrupción del City como fuerza dominante del fútbol inglés y de su posterior triplete de 2023.
El exentrenador del City Pep Guardiola ya cargó anteriormente contra la idea de que al club se le debieran retirar sus trofeos en caso de un veredicto de culpabilidad.
«¡Vamos! Esos momentos pertenecen al [City], independientemente de la sentencia», argumentó el catalán allá por 2023. «Pensad en lo que hemos hecho... ese gol de Sergio Agüero [contra el QPR en 2012]; nadie puede quitar eso. No lo sé, ¿somos responsables de que Steven Gerrard resbalara en Anfield?»
Obviamente no lo eran. Pero presuntamente sí eran responsables de un fraude financiero que puso al City de Manuel Pellegrini en una posición de aprovechar ese resbalón. Además, podría decirse que los momentos mágicos a los que se refería Guardiola solo pertenecían al City porque le fueron arrebatados a alguien más.
El excentrocampista del Liverpool Danny Murphy ya ha señalado que esos recuerdos realmente no pueden quitarse. Las medallas y los trofeos, sí, y resulta revelador que Jurgen Klopp, cuyo Liverpool fue superado por el City de Guardiola en dos títulos, en 2018-19 y 2021-22, afirmara anteriormente que, si el City era declarado culpable, él pondría las cervezas y organizaría un desfile en el jardín trasero de su propia casa para sus exjugadores.
Daño irreparable
Sin embargo, lo que genera una preocupación aún mayor para el City son las posibles ramificaciones legales y financieras.
El Manchester United, que ha acabado segundo por detrás del City en tres ocasiones durante los últimos 18 años, según se informa ya está evaluando el impacto económico de las infracciones del City sobre sus propios ingresos, y sorprendería que el Liverpool, también tres veces subcampeón, y el Arsenal, con dos títulos «perdidos», no estuvieran haciendo lo mismo.
Pero la cosa no acaba ahí, ya que el City también privó repetidamente a otros clubes de acabar entre los cuatro primeros, lo que les habría asegurado la clasificación para la Liga de Campeones y el lucrativo dinero en premios que conlleva. El posible coste de una compensación es imposible de calcular en esta fase tan temprana, al igual que el daño potencialmente irreparable causado a la integridad de la Premier League, dado que, si el veredicto de culpabilidad se mantiene, el mayor caso de fraude de la historia del fútbol amenaza con dejar al descubierto que los últimos 18 años de la Premier League han sido una mentira.
Sin embargo, esto es lo que sí sabemos con seguridad: la reputación del City quedará arruinada. Sus recuerdos y sus títulos todavía no han sido borrados, y quizá nunca lo sean. Como mínimo, eso sí, y a la espera de lo que probablemente será un largo proceso de apelaciones, cada logro podría llevar ahora un asterisco al lado y, a ojos de la mayoría de observadores neutrales, cada triunfo quedaría completamente desprovisto de significado. Como los récords de velocidad de Florence Griffith Joyner. O las siete victorias de Lance Armstrong en el Tour de Francia.
¿Y por qué? Porque, a diferencia de «The Damned United», el City, que conviene recordar sigue negando cualquier irregularidad, podría haber ganado todos sus títulos con el telón de fondo de las trampas.