La normativa de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA se introdujo, evidentemente, para tratar de controlar el gasto en el fútbol, pero, hasta ahora, tanto el City como el PSG han evitado sanciones severas.

«Los dos alcanzaron acuerdos con la UEFA en 2014 que se tradujeron en multas y límites en sus plantillas para la Champions League», explica Panja. «Pero cuando la UEFA sancionó al City con dos años sin disputar la Champions League en 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sanción porque muchas de las infracciones habían prescrito.

«El PSG también volvió a ser investigado tras el terremoto que provocó en el fútbol en 2017 al pulverizar el récord de un traspaso con el pago de la cláusula de rescisión de Neymar, de 222 millones de euros, más del doble del anterior récord mundial, al tiempo que acordaba una operación de enorme envergadura con el Mónaco por Kylian Mbappe.

«Se creó una comisión de investigación que examinó minuciosamente todas las cuentas del PSG durante un largo periodo, pero sus miembros estaban divididos sobre qué hacer. Los que querían hacer bien su trabajo decían: “Esto debe remitirse a la cámara de adjudicación porque creemos que se ha producido una infracción”.

«Pero el presidente de la comisión, en este caso el ex primer ministro belga Yves Leterme, pensaba de otra manera. Consideraba que no había ocurrido nada irregular. De hecho, cuando el asunto llegó a la cámara de adjudicación, que entonces dirigía un juez portugués de alto rango llamado Jose Narciso da Cunha Rodrigues, este examinó el informe y dijo, en términos bastante duros: “A la vista de vuestro informe y de las conclusiones que habéis extraído de las pruebas, tenéis que volver a examinarlo. Esto no está a la altura. Habéis cometido un error manifiesto con respecto a la valoración de un acuerdo de patrocinio en más de 100 millones, que los investigadores aceptaron sin cuestionarla”.

«Al mismo tiempo, sin embargo, el PSG lleva el procedimiento ante el TAS, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque cuando se lleva un caso de FFP al TAS, el juez y la cámara de adjudicación quedan al margen. La administración de la UEFA se encarga de todo el caso. Así que le corresponde a la UEFA decidir hasta qué punto y con cuánto empeño quiere defender a sus investigadores y a su juez. Y, en esta ocasión, la UEFA se puso del lado del argumento del PSG.

«El PSG alegó que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores. Según el club, tenía que haberlo hecho en un plazo de 10 días. El juez respondió: “Estáis interpretando mal las normas y es imposible que nadie pueda analizar un caso entero en 10 días. Eso no va a ocurrir. La cuestión es que hay que iniciar el proceso de revisión en un plazo de 10 días”.

«Sin embargo, para sorpresa de todos, la administración de la UEFA, la que dirige Aleksander Ceferin, el hombre que aparentemente es el gran defensor de la buena gobernanza cuando se trata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acabó aceptando el argumento de que el juez había tardado demasiado en devolver el caso a los investigadores de la UEFA y vino a decir: “Sí, de acuerdo, tenéis razón, pasemos página”.

«Así que, aunque el PSG ha construido en los últimos años un equipo que ahora despierta una enorme admiración, mucha gente diría que la única diferencia entre el PSG y el City a día de hoy es que el PSG, en la práctica, ha logrado eludir las consecuencias de infringir las normas financieras, mientras que el City, en última instancia, no».

El City sigue sosteniendo que posee «pruebas irrefutables» de su inocencia, pero Panja cree que, pese a todo el poder político de los Emiratos Árabes Unidos, los propietarios del club podrían acabar viéndose obligados a admitir su derrota en el intento de conservar el control de la entidad: «Sinceramente, el daño ya está hecho. El fallo quedará como testimonio de las trampas. Los documentos legales suelen ser bastante áridos, pero el lenguaje empleado es tan contundente que será difícil olvidar algo tan rotundo.

«Han mantenido una actitud muy beligerante durante todos estos años, así que cuesta mucho imaginar que ahora digan: “Vale, sí, nos habéis pillado, nos retiramos”. Dicho esto, su posición se volvería insostenible si persisten estos titulares negativos, y marcharse sería la decisión sensata. Porque, pese al hermoso fútbol desplegado por uno de los mejores equipos que ha visto Inglaterra y pese a todos los títulos conquistados, todos los logros del City están ahora empañados por el mayor escándalo de trampas de la historia del fútbol inglés. Y es muy difícil separar el escándalo del fútbol, por mucho que las personas vinculadas al club intenten hacerlo.

«Por eso es muy difícil imaginar que puedan seguir siendo los propietarios de un club de la Premier League. Algo tendrá que cambiar y parece más una cuestión de cuándo se marcharán que de si lo harán, porque cada día que este equipo siga en manos de sus actuales propietarios, la mancha en la reputación del club permanecerá».

El PSG tampoco está precisamente libre de sospecha en comparación, pero da la impresión de que ha conseguido que la gente olvide que volvió a ser multado por infringir la normativa del FFP hace solo cuatro años, con la mayoría de los aficionados al fútbol deslumbrados por el talento de Khvicha Kvaratskhelia y compañía.

«Así es exactamente como funciona el blanqueo de imagen a través del deporte», afirma McGeehan. «Todos recordamos cuando el PSG era un poco el hazmerreír, porque no fue hace tanto. Era un club que tiraba la casa por la ventana, visto como el producto de un proyecto ostentoso y vulgar. Y el país era percibido en términos igualmente negativos. Así que, como proyecto de blanqueo de imagen a través del deporte, no estaba funcionando demasiado bien.

«Y comparadlo con cómo le iban las cosas al City por entonces. Tenía fama de ser un club ultr a profesional, mientras que Khaldoon Al Mubarak era presentado como un gestor maravilloso de la entidad, y Pep Guardiola no hacía sino mejorar aún más su imagen dentro y fuera del campo. Pero creo que, en cierto modo, los cataríes simplemente tuvieron suerte con Luis Enrique, que más o menos desechó el antiguo sistema y consiguió que jugaran un fútbol maravilloso. Eso ha hecho que la conversación sobre el club se centre casi exclusivamente en lo que ocurre sobre el terreno de juego».

En ese sentido, el partido del miércoles llega en un momento poco oportuno para el PSG, ya que la atención en la previa se ha centrado casi exclusivamente en el fraude financiero del City y, como señala Johnson, a los visitantes no les gustarán las comparaciones entre los dos clubes propiedad de Estados.

«Imagino que les irritará mucho el cariz del debate porque, si somos totalmente sinceros y pragmáticos, creo que, tras aquellos encontronazos con el FFP, un club tomó un camino y el otro, uno distinto», afirma. «Y creo que, a día de hoy, mucha gente diría que el PSG probablemente afrontó sus dificultades de la manera correcta.

«Evidentemente, es una situación muy controvertida. Hay muchos asuntos poco claros cuando se habla de ello. Habría que entrar a fondo en los detalles para determinar qué hizo exactamente el PSG de manera diferente al Manchester City, pero, en última instancia, dependiendo de lo que ocurra con el caso del City ante la Premier League, probablemente volverá a examinarse lo sucedido en los últimos dos años con los clubes que han alcanzado acuerdos con la UEFA. Porque no hablamos solo del PSG y el City. Otros clubes han tenido problemas, pero estos son los dos nombres más destacados.

«Pero sí creo que al PSG le molestaría que lo metieran en el mismo saco que al City. Porque, en última instancia, ha construido su modelo de negocio de una manera completamente diferente. Hay cosas que ha hecho el PSG, especialmente la forma en que se ha convertido en una marca vinculada a un estilo de vida más allá del campo, cuyo éxito abrumador durante casi 10 años nadie puede negar. Es algo que el City, al parecer, no ha conseguido hacer tan bien como el PSG. Así que creo, sin duda, que al PSG le molestaría mucho que, al comparar a los dos, alguien sugiriera que es básicamente igual que el City».