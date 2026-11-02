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Wydad Casablanca 1:1Getty/GOAL

Wydad Casbalanca: Por dentro del club más especial de Marruecos, con aficionados que «nadarían para verlo jugar en el mar»

Además de ser uno de los equipos más grandes del norte de África, el Wydad de Casablanca es un pilar de la identidad marroquí.

James Westwood
Traducido por

  • El Wydad Casablanca es el club más laureado de Marruecos. Ha ganado la cifra récord de 22 títulos de la Botola Pro League, nueve Copas del Trono de Marruecos y tres Ligas de Campeones de la CAF, entre otros muchos trofeos, sin haber descendido nunca de primera división.

    Conocido como Le Chateau Rouge («el Castillo Rojo») por el rojo intenso de su equipación y por tener un estadio que es un fortín, el Wydad se considera un club que representa el orgullo, el sentido de pertenencia y la lealtad. Es una parte importante de la identidad de Casablanca y lleva mucho tiempo desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de la selección de Marruecos.

    El equipo está construido para dominar y, durante el último siglo, rara vez se ha quedado por debajo de las expectativas. El Wydad también ha disputado el Mundial de Clubes de la FIFA más veces que cualquier otro equipo marroquí: alcanzó los cuartos de final en 2022 y dio la cara en la edición ampliada del año pasado, tras quedar encuadrado en el «grupo de la muerte» junto al Manchester City, la Juventus y el Al-Ain.

    Wydad es un término árabe que significa «amor», y el equipo se ha ganado el cariño incondicional de unos 18 millones de aficionados en África y en el resto del mundo. Su historia también es digna de una leyenda.

  • Éxito temprano

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    AFP

    La imagen de Abderrazak Mekouar, el querido y fallecido presidente del Wydad, aparece habitualmente en las banderas del estadio del club.

    El Wydad fue fundado en 1937, durante la ocupación francesa de Marruecos, por un grupo de jóvenes independentistas y nacionalistas encabezado por Mohamed Benjelloun Touimi. Otro de los fundadores, Mohamed Mases, llegó tarde a la reunión en la que se debatió el nombre del club porque había estado en el cine viendo una nueva película musical titulada «Wydad», protagonizada por la emblemática diva egipcia Umm Kulthum.

    Cuando Mases se disculpó y mencionó la película, el nombre convenció de inmediato al resto del grupo: era una palabra puramente árabe a la que las autoridades francesas difícilmente podrían oponerse. Votaron a favor de adoptarla y así nació el Wydad Athletic Club, inicialmente como equipo de natación y waterpolo para recuperar espacios públicos de manos de los franceses. Se ganó el apodo de «Wydad al-Ummah» (Wydad de la Nación) y su sección de fútbol acabó creándose en 1939.

    Pere Jego fue el primer entrenador y director deportivo del Wydad y, tras estudiar métodos de entrenamiento europeos y sudamericanos, sentó las bases de los primeros éxitos del club. Permaneció 13 años en el cargo y conquistó cinco títulos nacionales, cuatro de ellos consecutivos entre 1948 y 1951, además de tres Campeonatos del Norte de África seguidos. Después volvió al club para una segunda etapa entre 1953 y 1956.

    Tras la independencia del país en 1956, el Wydad se convirtió en el primer club inscrito en la Real Federación Marroquí de Fútbol y ganó el campeonato nacional otras ocho veces en los 13 años siguientes. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 1970 para conquistar su primera Copa del Trono: perdió cuatro finales antes de hacerse por fin con el trofeo al vencer al Renaissance de Settat en la final.

    En 1972, Abderrazak Mekouar asumió la presidencia del Wydad e introdujo por primera vez la remuneración de los jugadores en el fútbol marroquí, además de una estructura empresarial y una gestión basada en datos. Trabajó activamente para situar al Wydad en el panorama deportivo mundial y organizó amistosos contra grandes clubes europeos como el Barcelona y el Liverpool. Bajo su presidencia, el equipo también conquistó la Copa Mohamed V de 1979, un prestigioso torneo por invitación celebrado en Marruecos en el que participaban equipos de Europa, Sudamérica y África.

    El Wydad fue el único equipo marroquí que ganó el torneo en sus 27 años de historia. Aquel título fue uno de los 14 trofeos importantes que conquistó durante la presidencia de Mekouar. Falleció en 2009, pero la afición sigue venerándolo como el artífice del Wydad moderno y aún ondea banderas en su honor los días de partido.

  • «El escudo se gana, no se lleva»

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    La equipación y el escudo del Wydad están arraigados en la identidad fundamental del club, y sus valores han resistido el paso del tiempo.

    Los colores rojo y blanco del Wydad se eligieron para simbolizar la pasión y la sangre de quienes lucharon por la libertad durante la época colonial. El rojo también era un guiño a la bandera nacional de Marruecos en una época en la que el Wydad estaba integrado exclusivamente por jugadores marroquíes y musulmanes. El blanco, por su parte, representa la paz y la unidad, y es una muestra de respeto a la ciudad de Casablanca, conocida como «la Casa Blanca».

    El escudo del club lucía un círculo rojo con una elaborada caligrafía árabe en la que se leía «Nadi al-Wydad al-Riyadi» (Club Atlético Wydad). En 1960 se incorporó a su diseño la media luna islámica, lo que consolidó al Wydad como institución nacional. Con el paso de las décadas también se han añadido estrellas para conmemorar el dominio del club: dos en la parte superior, una por cada 10 títulos de primera división conquistados, y tres en la inferior, que representan los triunfos del Wydad en la Liga de Campeones de la CAF.

    En los partidos del Wydad como local, una destacada pancarta en las gradas muestra la frase «El escudo hay que ganárselo, no basta con llevarlo». Su objetivo es recordar a todos los jugadores que visten la camiseta que el espíritu de lucha, el trabajo duro y el respeto por el legado del club son innegociables. «Más que simples colores, son nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra historia. Creada para cada wydadí que lleva el amor por este club en el corazón», escribió el club en un comunicado al presentar su equipación de la temporada 2025-26, reafirmando un sentimiento que expresa cada año.

    En la parte superior de la espalda de las equipaciones actuales del Wydad, justo debajo del cuello, también aparece en relieve la palabra árabe «Al-Aaila» (La Familia), que refleja aún más la filosofía de unidad del club. El llamativo escudo rojo y su profundo significado también se trasladan a otros equipos de la estructura deportiva del Wydad, incluidos los que compiten en baloncesto, voleibol y balonmano.

  • Hogar emblemático

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    AFP

    El estadio del Wydad tiene una rica historia y el club lo comparte con sus rivales más acérrimos.

    El Wydad no tiene estadio propio. El Stade Mohammed V pertenece a la ciudad de Casablanca, y el Wydad lleva 71 años compartiéndolo con su eterno rival, el Raja CA, y con la selección de Marruecos. Su construcción comenzó en 1953 y el estadio se inauguró oficialmente el 6 de marzo de 1955. Está situado en pleno centro de Casablanca y, bajo el Protectorado francés, tenía una modesta capacidad de unos 30.000 espectadores.

    En un principio recibió el nombre de Stade Marcel Cerdan en honor al legendario campeón mundial de boxeo franco-marroquí, fallecido en un accidente aéreo en 1949, el mismo año en que se fundó el Raja CA. En 1956 pasó a llamarse Stade d’Honneur (Estadio de Honor) para romper los vínculos coloniales, aunque los habitantes de la ciudad todavía lo llaman «Donor». En la década de 1970 se amplió considerablemente para acoger a grandes multitudes de espectadores de pie.

    El último cambio de nombre se confirmó en 1981, cuando Casablanca fue elegida sede de los Juegos Mediterráneos de 1983. Se escogió Stade Mohammed V como homenaje al difunto rey de Marruecos y se acometió otra reforma que transformó el recinto, hasta entonces limitado a un terreno de juego, en un gran complejo polideportivo con un pabellón cubierto, una piscina olímpica y un centro de prensa.

    Durante ese periodo, el estadio solía albergar a unas 67.000 personas, aunque su límite estructural rondaba las 80.000. El escaso control de las entradas y la enorme demanda hicieron que las gradas de cemento destinadas a espectadores de pie se llenaran aún más, hasta alcanzar los 110.000 asistentes en los derbis entre el Wydad y el Raja CA y en los partidos de Marruecos entre 1997 y 2004. Finalmente se instalaron asientos individuales y tornos modernos para cumplir las normas actuales de seguridad, y el aforo es ahora de 45.000 espectadores, una cifra mucho más segura.

    Sin embargo, Marruecos está construyendo actualmente el Grand Stade Hassan II a las afueras de Casablanca con la esperanza de albergar allí la final del Mundial de 2030. El enorme estadio tendrá la asombrosa cifra de 115.000 asientos, y está previsto que tanto el Wydad como el Raja CA abandonen el envejecido Stade Mohammed V para establecer allí su nueva sede.

  • Días de derbi

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    AFP

    Los grupos ultras del Wydad y el Raja hacen todo lo posible por superarse mutuamente y crean un ambiente impresionante.

    El derbi de Casablanca promete ser un duelo más intenso que nunca en los próximos años, mientras Wydad y Raja se preparan para cambiar de estadio. Sin embargo, está por ver si el Grand Stade Hassan II estará a la altura del increíble ambiente que se vive en el Stade Mohammed V los días de derbi y que desde hace mucho define el panorama futbolístico de la ciudad.

    El estadio actual se divide en zonas culturales: los seguidores más fervientes del Wydad, los Ultras Winners 2005, ocupan la curva norte, conocida como la grada Frimija, mientras que los Green Boys 05 del Raja se sitúan en el fondo sur.

    «El derbi de Casablanca es como la final de la Champions League. Es como un Real Madrid-Barcelona. Se vive con muchísima seriedad», declaró en 2017 el exdelantero del Wydad y nominado a Futbolista Africano del Año William Jebor a SandalsForGoalposts. «Se venera. Toda la liga espera este momento».

    El Wydad ha estado históricamente vinculado a la clase media urbana, mientras que el Raja es conocido como «el club del pueblo» desde su fundación por trabajadores sindicalistas. Jego, de hecho, dirigió a ambos equipos y captó bien la naturaleza de su rivalidad cuando le preguntaron cuál prefería: «El Wydad es un club del corazón y el Raja es un club de la mente».

    Los Ultras Winners se consideran el «primer jugador» del Wydad y son famosos en todo el mundo por sus complejas coreografías en el estadio, sus tifos gigantes y sus espectáculos visuales sincronizados. Buscan marcar el pulso emocional de cada partido, pero los Green Boys no se quedan atrás en el derbi: aportan una energía desbordante y caótica, además de sus propias pancartas elaboradas y un despliegue pirotécnico intimidante.

    Con un espectacular mar rojo a un lado y otro verde al otro, sorprende que los jugadores sean capaces de concentrarse en el campo en lugar de en las gradas. La mayoría de las veces lo consiguen, aunque la polémica también ha sido una constante en este enfrentamiento a lo largo de los años.

    En 1978, los jugadores del Raja abandonaron el campo en protesta después de que el árbitro expulsara a su portero y señalara un penalti a favor del Wydad. El lanzamiento nunca llegó a ejecutarse y finalmente se concedió al Wydad la victoria por 1-0, ya que ese era el marcador en el momento de la interrupción. Por su parte, en unos cuartos de final de la Copa del Trono de 1996, Raya se impuso por 5-1, la mayor diferencia de goles en la historia del derbi. El resultado desencadenó violentas peleas tras el partido y acusaciones de los aficionados del Wydad de que su equipo se había rendido.

    Dos partidos fueron noticia en todo el mundo en 2001. El primero, disputado en abril, terminó inicialmente con una victoria del Wydad por 3-0. Sin embargo, tras una batalla mediática y burocrática que duró semanas, el Raja logró demostrar que el Wydad había alineado a un suplente que no podía jugar, Abdelhaq Ait Laarif. La Real Federación Marroquí de Fútbol acabó concediendo los tres puntos al Raja, lo que enfureció a los dirigentes del Wydad.

    La tragedia llegó en la Copa del Trono de aquel septiembre. Lo que debía haber sido una celebración del fútbol marroquí en la 100.ª edición del derbi de Casablanca se convirtió en una pesadilla cuando el defensa del Wydad Youssef Belkhouja, de 22 años, se desplomó en el campo y murió de un infarto a los 26 años.

    Más recientemente, la violencia ha ensombrecido este enfrentamiento. Las detenciones masivas han sido habituales: 46 personas fueron detenidas tras un derbi en 2022 por su presunta implicación en disturbios, embriaguez en la vía pública y robos, además de actos violentos contra las autoridades encargadas del orden público. Según las informaciones, cuatro agentes de policía resultaron heridos.

    Con todo, la reputación del derbi es mayoritariamente positiva. La magnitud del acontecimiento atrae a turistas futbolísticos y aficionados que recorren estadios de Europa y de otros lugares, con una irresistible combinación de creatividad artística, pasión por el fútbol y puro espectáculo deportivo.

  • Épocas doradas

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    AFP

    El icono galés John Toshack disfrutó de una etapa memorable de dos años al frente del Wydad y sentó las bases de su dominio continental.

    La primera época gloriosa del Wydad en el fútbol profesional llegó entre 1990 y 1994. En ese periodo conquistó siete trofeos, incluidos tres títulos de liga y su primera Liga de Campeones de la CAF. El equipo ganó por fin el torneo más prestigioso de África al imponerse al Al Hilal de Sudán por un global de 2-0 en la final, bajo la dirección del entrenador ucraniano Yuri Sebastienko.

    Sin embargo, tras el éxito de 1993, el Wydad pasó 13 años sin ganar la liga. Fue una etapa marcada por las crisis en la gestión interna y los frecuentes cambios de entrenador, que frustraron a los aficionados y acabaron propiciando la creación de Ultras Winners en 2005. Un año después, el Wydad volvió por fin a lo más alto de la tabla, y lo hizo de la forma más dramática posible.

    Toda la temporada se decidió en un derbi de Casablanca contra el Raja el 24 de mayo. Al Wydad le bastaba un empate para arrebatarle el título al AS FAR Rabat. Sin embargo, el Raja amenazó con aguarle la fiesta al adelantarse al comienzo de la segunda parte y mantener la ventaja hasta el sexto minuto del tiempo añadido, cuando se produjo el milagro.

    El defensa del Wydad Hicham Louissi recortó hacia dentro desde la izquierda a unos 23 metros de la portería y soltó un potente disparo con la derecha que entró por la escuadra más alejada. El gol desató la locura entre los aficionados del Wydad en el estadio Mohammed V. Bautizado como «el gol del tsunami» por su magnitud y por las alertas de mal tiempo que habían circulado en los días previos al partido, convirtió a Louissi en un héroe.

    «Cuando vi que el balón entraba por la escuadra, sinceramente, no podía respirar. El ruido de los aficionados del Wydad era ensordecedor», declaró a los medios marroquíes al recordar aquel momento. «Sentí como si me llevara una ola de pura emoción. Marcar un gol así contra nuestro máximo rival para ganar la liga... Es un momento que define una carrera y toda una vida».

    El Wydad volvió a ganar la liga en 2010, pero la regularidad siguió sin llegar durante otros cuatro años bajo la presidencia de Abdelilah Akram, denostado por la afición debido a su mala gestión financiera y su ineptitud deportiva. Las cosas cambiaron por fin cuando Said Naciri fue nombrado nuevo presidente del club en 2014 y reformó su funcionamiento, empezando por la contratación de John Toshack, exentrenador del Real Madrid y de Gales.

    Toshack condujo al Wydad al título de la Botola en su primera temporada al frente del equipo, con importantes cambios en la táctica y la disciplina de la plantilla. Con él en el banquillo, el equipo terminó segundo en 2015-16 y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la CAF. También fue el responsable de dar paso a una generación dorada de canteranos que incluía a Achraf Dari, Badr Gaddarine y Aymane El Hassouni.

    Toshack fue destituido en septiembre de 2016, pero había sentado las bases del equipo que dominaría el fútbol africano durante los cinco años siguientes. «Estoy muy, muy orgulloso de formar parte de la historia de este club. Muchísimas gracias a todos los aficionados del Wydad», dijo después de que se confirmara su salida.

    El Wydad conquistó el doblete de liga y Liga de Campeones de la CAF en 2016-17, con Houcine Ammouta llevando el proyecto original de Toshack un paso más allá. En la final de la Liga de Campeones superó al Al Ahly, el club más laureado de África, al ganar el partido de vuelta por 1-0 tras el empate 1-1 en Egipto.

    Después llegaron una Supercopa de la CAF y otros dos títulos de la Botola, antes de que Walid Regragui tomara las riendas el 21 de agosto. El técnico franco-marroquí repitió el doblete de Ammouta y el Wydad volvió a superar al Al Ahly en la final de la Liga de Campeones, esta vez a partido único.

    «Jugamos como el Real Madrid: compactos, trabajando duro y aprovechando las ocasiones cuando llegaron», dijo Regragui tras la victoria de su equipo por 2-0 en el estadio Mohammed V. «El Wydad es un bonito vencedor. Lo conseguimos sin grandes fichajes externos, apoyándonos en los valores de este club y de su cantera».

    Regragui se despidió del Wydad poco después para hacerse cargo de la selección de Marruecos antes del Mundial de 2022. Acabó incluyendo a tres jugadores del Wydad en su convocatoria definitiva, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah y Yahya Jabrane, antes de ayudar a Marruecos a convertirse en la primera nación africana y árabe en alcanzar las semifinales del torneo.

  • Leyendas del club

    Noureddine Naybet Deportivo La Coruna
    Getty Images

    A lo largo de los años, en el Wydad han jugado numerosos futbolistas de gran talento y entrega, entre ellos el defensa Noureddine Naybet, campeón de LaLiga.

    El Wydad no sería hoy la institución respetada que es sin su larga lista de jugadores legendarios y pioneros. A finales de los años 70 y principios de los 80, Ezzaki Badou y Aziz Bouderbala se convirtieron en figuras históricas: el primero es recordado como uno de los mejores porteros de todos los tiempos y el segundo, como uno de los mejores organizadores de juego de la historia del Wydad.

    Badou defendió la portería del Wydad durante ocho años y ganó cinco grandes títulos nacionales. Es el único portero árabe que ha sido elegido futbolista africano del año. Bouderbala, por su parte, era un regateador deslumbrante que impulsó al Wydad a conquistar tres Copas del Trono y la Botola de 1978. Tras retirarse, trabajó como director técnico del club.

    Quizá el jugador más conocido y talentoso que ha pasado por el estadio Mohammed V sea, sin embargo, Noureddine Naybet, el defensa marroquí de inteligencia futbolística incomparable. Naybet vivió sus mejores años en el Deportivo de La Coruña, con el que ganó el título de Liga en España, pero también dejó huella durante sus cuatro años en el Wydad: conquistó tres veces la Botola y fue el pilar del primer equipo del club que ganó la Liga de Campeones de la CAF.

    «Para mí, el Wydad es como una madre», declaró Naybet a la FIFA en 2023. «Es un club que ha formado a Noureddine Naybet no solo como jugador, sino, lo que es más importante, como persona. Todo el mérito de mi éxito es del Wydad como club, de su afición y de todos los aficionados marroquíes».

    Rachid Daoudi, por su parte, fue el principal artífice de aquel éxito continental de 1992, uno de los 12 títulos que ganó con el Wydad. Conocido cariñosamente como «Le gaucher magique» («el zurdo mágico») por sus increíbles lanzamientos de falta desde larga distancia, Daoudi también era un experto director de juego que daba un paso al frente en los partidos más importantes. Su gol de la victoria en la final de la Copa del Trono de 1997 fue el ejemplo más destacado.

    Moussa Ndaw también figura junto a Naybet y Daoudi como un icono de aquella época. Fue el primer jugador senegalés en ganar la Liga de Campeones de la CAF y terminó como máximo goleador del torneo. Marcó 62 goles en total para el club entre 1989 y 1993. El letal número 9 es, además, el único jugador que ha marcado en todos los derbis de Casablanca que disputó (cinco).

    Cuando el Wydad ganó la Liga de Campeones en 2017, volvieron a destacar tres jugadores por encima del resto. Mohamed Ounajem era un extremo derecho clásico, de velocidad explosiva y gran capacidad para centrar. Achraf Bencharki lideraba el ataque como un león: marcó el decisivo gol del empate ante el Al Ahly en Egipto y después asistió en el gol de la victoria en la vuelta, en Casablanca. Lo anotó Walid El Karti, que marcaba la pauta del Wydad en cuanto a energía gracias a su incansable trabajo en el centro del campo. Llegaría a disputar 283 partidos con el club y a recibir el título oficioso de «Príncipe del Wydad».

    En 2022, Zouhair El Moutaraji fue el líder indiscutible al marcar los dos goles de la final que derrotaron al Al Ahly. Sin embargo, la distribución de juego de Ayman El Hassouni como número 10 fue igual de importante para el éxito del Wydad. El mediocentro defensivo Yahya Jabrane dio ejemplo como capitán, Dari se había convertido en un central de talla mundial y las incorporaciones al ataque de Allah desde el lateral izquierdo aportaron al equipo un factor diferencial.

  • Poder de atracción

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Jugadores y entrenadores de renombre como Nordin Amrabat siguen sintiéndose atraídos por el Wydad pese a la escasez de éxitos

    El Wydad ha atravesado otra frustrante etapa sin títulos desde la marcha de Regragui. La temporada 2022-23 estuvo cerca de terminar con otro doblete, pero el Wydad acabó segundo en la Botola, a un punto del FAR Rabat, y perdió la final de la Liga de Campeones de la CAF ante un Al Ahly que se tomó la revancha de sus derrotas en 2022 y 2017.

    Las tres últimas campañas fueron mucho peores, ya que el Wydad ni siquiera se acercó a un título. La temporada pasada resultó especialmente decepcionante: terminó quinto en la liga, se quedó sin clasificarse para la Liga de Campeones de la CAF y cayó en dieciseisavos de final de la Copa del Trono.

    Pese a su preocupante declive, el estadio Mohammed V ha seguido atrayendo a futbolistas de renombre. Nordin Amrabat, exextremo del PSV, el Watford y el Hull City, fichó por el Wydad antes del Mundial de Clubes de 2025; Hakim Ziyech, ídolo de culto del Ajax, llegó el pasado octubre con un contrato de un año; y Wissam Ben Yedder, exjugador del Mónaco, firmó por seis meses en enero.

    Ben Yedder no logró dejar huella, pero Ziyech marcó nueve goles en 16 partidos, incluido un memorable triplete en la victoria por 3-2 ante el Hassania Agadir. Se hablaba de que el exextremo del Chelsea prolongaría su estancia, pero se enfrentó a la directiva y en septiembre se marchó al Botafogo para afrontar un nuevo reto en Brasil.

    Amrabat, por su parte, se ganó el cariño de la afición durante su único año en el Wydad. El futbolista de 39 años asumió la capitanía y dio siempre el cien por cien en cada partido, lo que llevó a Wydad TV a elogiar su compromiso en tres sencillas frases: «Habla. Lidera. Vive el Wydad».

    El Wydad también sigue atrayendo a entrenadores de primer nivel. Para que el equipo volviera a competir por los títulos más importantes, el gigante marroquí recurrió en verano a Paulo Sergio, exentrenador del Sporting CP que llevó al Hearts a una histórica victoria sobre el Hibernian en la final de la Copa de Escocia de 2012.

    «Estaba negociando con varios clubes de Oriente Medio y sus ofertas económicas eran superiores, pero preferí el Wydad», dijo Sergio en su presentación. «Para mí, el proyecto deportivo del club es muy atractivo». El dinero es un aliciente añadido; el verdadero regalo que el Wydad ofrece a sus jugadores y empleados es la oportunidad de formar parte de una eterna historia de amor con los habitantes de Casablanca.

    En un emotivo discurso a su equipo, Toshack dijo una vez: «Esta afición quiere ganar y, aunque juguéis en medio del mar, nadará hasta vosotros para apoyaros. Esta afición llora cuando no puede permitirse una entrada. ¿Qué clase de amor es este? ¿Qué clase de pasión? ¿Qué clase de locura? Fuimos creados para amaros». Eso es lo que realmente hace del Wydad el club más especial de Marruecos.