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Wael Mohya NXGN GFX 1-1GOAL

Wael Mohya: El joven prodigio que hizo historia y llamó la atención de Jurgen Klopp con sus impresionantes actuaciones en el Borussia Monchengladbach

El adolescente ya ha llamado la atención del Bayern de Múnich, entre otros, con sus actuaciones en el Borussia-Park.

Peter McVitie
Traducido por

  • El fulgurante ascenso de Wael Mohya, de promesa de la cantera a titular habitual en la Bundesliga, ha sido tan rápido que ha sorprendido incluso al propio jugador de 17 años.

    El canterano del Borussia Mönchengladbach ha batido récords del club y de la liga en sus primeros pasos en la élite, y ha impresionado lo suficiente como para recibir la convocatoria de Jurgen Klopp para la selección alemana.

    El ágil mediapunta, hábil con el balón en los pies, lleva tiempo despertando el interés de otros clubes: Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund siguen sus pasos. Aunque el Gladbach no quiere dejar escapar todavía a este ídolo de la cantera de su generación dorada, le preocupará perderlo antes de tiempo, especialmente si no logra evitar el descenso tras un inicio de temporada aciago.

    GOAL analiza a la precoz promesa alemana...

  • El comienzo

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    Mohya se ha convertido en una figura clave de una generación dorada del Gladbach.

    Nacido en la localidad de Mettmann, al este de Monchengladbach, Mohya comenzó su formación futbolística cuando llegó a la cantera del Gladbach procedente del equipo local SV Straelen a los siete años.

    El joven, de baja estatura y vocación ofensiva, no tardó en destacar. Su calidad técnica y su energía inagotable le hicieron progresar rápidamente por las categorías inferiores: se incorporó al equipo sub-17 con 15 años y, solo un año después, dio el salto al sub-19.

    En 2025 fue clave para que el equipo sub-17 conquistara el campeonato alemán. Superó a la prometedora figura del Bayern Lennart Karl con un doblete en la victoria ante el Bayern en semifinales. Después, en la final, dejó atrás a un defensa, irrumpió en el área del RB Leipzig y marcó a los nueve minutos. También asistió con un pase a Can Armando Guner en el gol tardío que selló el triunfo por 3-1.

    Poco después se incorporó a los entrenamientos de pretemporada del primer equipo y probablemente habría ocupado un puesto en el banquillo del Gladbach durante las primeras semanas de la temporada de no haber sido por una lesión.

    «Estamos convencidos de las cualidades del chico. Esta será la forma en que el Borussia vuelva a ofrecer esta oportunidad a los jugadores jóvenes», afirmó el director deportivo Roland Virkus.

    En octubre del año pasado, a solo dos meses de cumplir 17 años, entró en la convocatoria para visitar al Union Berlin. Menos de dos semanas después debutó en el partido de la Copa de Alemania contra el Karlsruher y volvió a jugar en octavos de final, cuando el St Pauli derrotó al Gladbach por 2-1 en diciembre.

  • El gran avance

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Su espectacular actuación en categorías inferiores le llevó a un debut de récord y a marcar su primer gol en categoría absoluta.

    Más tarde, ese mismo mes, el entrenador Eugen Polanski le dio entrada desde el banquillo en el partido de Bundesliga contra el Wolfsburgo. Con 16 años y 347 días, se convirtió en el jugador más joven del Gladbach en disputar un partido de Bundesliga y batió el récord que hasta entonces ostentaba Marko Marin, con 18 años.

    Despuntó en la segunda mitad de la temporada y disputó 15 partidos de Bundesliga en total, seis de ellos como titular.

    «Wael firmó una actuación sobresaliente en su primer partido como titular en el fútbol profesional», dijo Polanski tras su actuación contra el Unión Berlín en febrero. «Wael salta al campo cada día con una sonrisa y demuestra compromiso y ganas de jugar. Esa es exactamente la actitud que queremos ver en él».

    Su primer gol llegó contra el Bayern en marzo y le convirtió en el goleador más joven de la historia del club y el tercero más joven de la historia de la Bundesliga. Los visitantes perdían por 4-0 cuando aprovechó el rechace de un disparo y empujó el balón a la red desde unos 5,5 metros.

    «Estoy muy, muy contento con Wael», dijo Polanski. «Se ganó a pulso durante los últimos meses los minutos que ha tenido. Tuvo que esperar bastante. Me alegra que podamos formar a jugadores tan jóvenes en nuestra cantera».

    Un mes después, recibió un pase desde la banda izquierda y marcó contra el Heidenheim. Más tarde, asistió a Hugo Bolin en el primer gol de su equipo en la victoria por 4-0 contra el Hoffenheim en el último partido de la temporada.

  • Cómo va

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp lo convocó con la selección de Alemania para verlo de cerca, aunque no debutará ante Serbia ni los Países Bajos.

    Mohya regresó de las vacaciones de verano dispuesto a hacerse con un puesto en el once titular y lo ha mantenido desde que Polanski fue destituido y sustituido por Alexander Blessin en septiembre.

    El Gladbach ha tenido un comienzo de temporada difícil, pero la importancia de Mohya ha quedado clara.

    Una semana después de marcar un golazo con un disparo bombeado ante el Hoffenheim, fue decisivo para que el equipo lograra en Stuttgart su única victoria liguera de la temporada hasta ahora.

    El tenaz adolescente se enzarzó en una pugna física con dos defensas dentro del área, salió de ella con el balón y se lo cedió a Shuto Machino, que definió con acierto. Tras conducir el balón desde la banda izquierda, lo coló entre las piernas de los defensas y, de forma inexplicable, acabó superando al portero Dennis Seimen.

    «Es sencillamente un placer verlo jugar. Lo da todo en los entrenamientos y sigue llevando los conos, algo importante. Tiene los pies en la tierra», dijo Bessin sobre él recientemente.

    Su rendimiento fue recompensado con una convocatoria para la selección nacional por parte de Klopp.

    «Me hizo muchísima ilusión», dijo sobre la llamada del emblemático entrenador. «Después se lo conté a mis padres durante la cena y, como es lógico, también se alegraron mucho. Incluso se pusieron a llorar. Significa mucho para mí. Creo que todos los jugadores sueñan con ser convocados algún día para la selección nacional. Haber llegado hasta aquí es sencillamente increíble y me hace sentir muy orgulloso».

    Klopp dijo sobre él: «Las conversaciones fueron muy bien. Desde luego, yo no tenía tanta confianza en mí mismo a los 17 años. No hay muchos jugadores de 17 años en la Bundesliga; solo eso ya es un logro extraordinario. Pero, además, lo está haciendo muy bien. Realmente bien».

    Sin embargo, tendrá que esperar para disputar su primer partido con la camiseta de Alemania, ya que Klopp lo convocó simplemente como jugador adicional para observarlo en los entrenamientos junto a las otras estrellas consagradas. El jueves quedó fuera de la lista, pues el entrenador tuvo que reducirla a 23 jugadores para los encuentros de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos.

    «En realidad, se trata simplemente de tener una semana para trabajar con él», explicó Klopp sobre su política de añadir un jugador más a la convocatoria. «Si es posible, queremos seguir haciéndolo en el futuro, creando una situación en la que podamos ver si un jugador llega a disputar minutos o siquiera entra en la convocatoria para un partido».

    Pese a quedarse fuera de la lista, ha viajado a Belgrado con el resto de la selección y después regresará a Alemania para preparar el importante partido en casa de la próxima semana contra el Borussia Dortmund.

  • Puntos fuertes

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Ágil, rápido y difícil de frenar, se ha ganado un puesto en el once titular del Gladbach.

    El joven, rápido y ágil, suele jugar de mediapunta, pero también ha demostrado ser peligroso en la banda izquierda con el Borussia Mönchengladbach.

    Persigue el balón con intensidad y somete a sus rivales a una presión feroz que no les deja espacios. Tampoco rehúye los duelos físicos, ya sean por tierra o por aire.

    Desconcierta a los defensas con sus rápidos cambios de dirección y sus regates en zigzag. Además, es capaz de combinar con rapidez en espacios reducidos, lo que le convierte en un jugador valioso cuando el Gladbach ataca por la banda.

    «Por lo que veo en los entrenamientos, juega despreocupado. Juega con libertad y no le da demasiadas vueltas a las cosas», dijo Blessin.

    Al entrenador también le ha impresionado su fortaleza mental y aseguró que la presión no le afecta. «Si yo hubiera tenido que afrontar tanta presión mediática con 17 años, me habría visto completamente desbordado», añadió. «Tenemos que ayudarle a mantener esa calma».

  • Margen de mejora

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Pese a todas sus cualidades, aún tiene que mejorar su físico y su precisión.

    Con solo 17 años, Mohya aún está desarrollando su juego, y tanto sus entrenadores como los ojeadores alemanes han señalado algunos aspectos concretos en los que debe mejorar para completar su perfil.

    Aunque se desenvuelve bien en espacios reducidos, debe mejorar sus pases largos y le falta precisión en el disparo, pese a haber marcado un par de goles impresionantes.

    Como es natural, todavía se está adaptando al aumento de intensidad que supone pasar del fútbol juvenil a la Bundesliga. Aunque se lanza a disputar los balones, flojea en el juego aéreo y su falta de fuerza en el tren superior es una limitación evidente. Además de costarle recuperar el balón, esa debilidad hace que lo pierda con demasiada frecuencia.

    El entrenador Blessin ha admitido que quizá «nunca llegue a ser un jugador contundente en las entradas», pero está decidido a sacar lo mejor de él: «Al final, también es mi trabajo pulir esos aspectos y apoyarle hablando con él. Siempre habrá altibajos y espero poder guiar su progreso para que mejore de forma constante».

  • La situación del traspaso

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Los principales equipos de la Bundesliga ya están interesados en el mediapunta, mientras que el Ajax llegó a tener esperanzas de ficharlo.

    Como era de esperar, otros clubes ya seguían sus pasos incluso antes de que irrumpiera en el primer equipo. El año pasado, el Ajax lo había identificado como un objetivo interesante ante la proximidad del vencimiento de su contrato con el Gladbach, aunque el Eintracht Frankfurt estaba dispuesto a disputarle su fichaje al club neerlandés.

    El Monchengladbach respiró aliviado cuando firmó un nuevo contrato en junio de ese año, que lo vinculó al club de su infancia hasta 2028. Además, se ha informado de que ya hay conversaciones para ampliarlo aún más.

    Sin embargo, con el club del Borussia Park en el último puesto de la tabla y en peligro de descenso, podría ser reacio a firmar una nueva ampliación, al menos sin una cláusula de rescisión razonable por si la crisis se agrava. Según las informaciones, el Gladbach está decidido a exigir una cifra récord por su traspaso si lo vende pronto y aspira a superar los 45 millones de euros que recibió por Granit Xhaka.

    «Estamos manteniendo conversaciones completamente normales y ninguna de las dos partes está bajo presión. Lo que sí tenemos es una relación de confianza mutua increíblemente sólida», declaró el director deportivo Rouven Schroder a Sky. «Ambas partes queremos trabajar juntas de la mejor manera posible y no necesitamos tomar una decisión a corto plazo».

    El interés por él ya es enorme. Sky informó recientemente de que el Bayern de Múnich ya se ha puesto en contacto con sus representantes. Kicker aseguró que el Bayer Leverkusen lo tiene en lo más alto de su lista de objetivos, mientras que el Borussia Dortmund y el RB Leipzig también siguen de cerca a la joya de la cantera.

    «Todos los jóvenes talentos alemanes están en el radar del Bayern de Múnich, que sigue muy de cerca al chico», afirmó el director deportivo Max Eberl. «No hemos hablado ni una palabra con el chico, su agencia o el Gladbach».

  • ¿Qué viene ahora?

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Aún en sus primeros pasos, Mohya espera no dejar a Klopp más opción que hacerle debutar con la selección absoluta.

    Quedarse fuera de la convocatoria de Alemania puede haber sido un golpe para el joven de 17 años, pero entrenar a las órdenes de Klopp y junto a jugadores como Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz y Jonathan Tah habrá sido una experiencia positiva.

    El prometedor futbolista estará decidido a seguir optando a un puesto después de la Liga de Naciones, aunque antes espera ayudar a su club a salir de su pésima posición en la máxima categoría alemana.

    Con Klopp, Vincent Kompany y Niko Kovac pendientes de él, desempeñar un papel clave en la permanencia del Borussia Mönchengladbach supondría un gran impulso para su reputación.