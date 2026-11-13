Wael Mohya: El joven prodigio que hizo historia y llamó la atención de Jurgen Klopp con sus impresionantes actuaciones en el Borussia Monchengladbach

Mohya regresó de las vacaciones de verano dispuesto a hacerse con un puesto en el once titular y lo ha mantenido desde que Polanski fue destituido y sustituido por Alexander Blessin en septiembre.

El Gladbach ha tenido un comienzo de temporada difícil, pero la importancia de Mohya ha quedado clara.

Una semana después de marcar un golazo con un disparo bombeado ante el Hoffenheim, fue decisivo para que el equipo lograra en Stuttgart su única victoria liguera de la temporada hasta ahora.

El tenaz adolescente se enzarzó en una pugna física con dos defensas dentro del área, salió de ella con el balón y se lo cedió a Shuto Machino, que definió con acierto. Tras conducir el balón desde la banda izquierda, lo coló entre las piernas de los defensas y, de forma inexplicable, acabó superando al portero Dennis Seimen.

«Es sencillamente un placer verlo jugar. Lo da todo en los entrenamientos y sigue llevando los conos, algo importante. Tiene los pies en la tierra», dijo Bessin sobre él recientemente.

Su rendimiento fue recompensado con una convocatoria para la selección nacional por parte de Klopp.

«Me hizo muchísima ilusión», dijo sobre la llamada del emblemático entrenador. «Después se lo conté a mis padres durante la cena y, como es lógico, también se alegraron mucho. Incluso se pusieron a llorar. Significa mucho para mí. Creo que todos los jugadores sueñan con ser convocados algún día para la selección nacional. Haber llegado hasta aquí es sencillamente increíble y me hace sentir muy orgulloso».

Klopp dijo sobre él: «Las conversaciones fueron muy bien. Desde luego, yo no tenía tanta confianza en mí mismo a los 17 años. No hay muchos jugadores de 17 años en la Bundesliga; solo eso ya es un logro extraordinario. Pero, además, lo está haciendo muy bien. Realmente bien».

Sin embargo, tendrá que esperar para disputar su primer partido con la camiseta de Alemania, ya que Klopp lo convocó simplemente como jugador adicional para observarlo en los entrenamientos junto a las otras estrellas consagradas. El jueves quedó fuera de la lista, pues el entrenador tuvo que reducirla a 23 jugadores para los encuentros de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos.

«En realidad, se trata simplemente de tener una semana para trabajar con él», explicó Klopp sobre su política de añadir un jugador más a la convocatoria. «Si es posible, queremos seguir haciéndolo en el futuro, creando una situación en la que podamos ver si un jugador llega a disputar minutos o siquiera entra en la convocatoria para un partido».

Pese a quedarse fuera de la lista, ha viajado a Belgrado con el resto de la selección y después regresará a Alemania para preparar el importante partido en casa de la próxima semana contra el Borussia Dortmund.